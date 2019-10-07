Месси отдыхает. Аргентинский волейболист набрал очко ногой на Кубке мира — видео
Игрок сборной Аргентины Матиас Санчес в матче против Польши (1:3) завершил один из розыгрышей ударом ногой, который привел к взятию очка. Удар получился невольный — мяч отлетел от нижней конечности волейболиста после атаки поляков, но так точно перелетел обратно, что никто не смог его взять. Иронии ситуации добавляет тот факт, что Санчес — самый низкорослый игрок команды, его рост — 173 сантиметра.
Wow! ?— Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 5, 2019
#1 Matias Sanchez giving a sample of his Argentinean ?? soul!
We bet Leo Messi would be proud of him. ?#FIVBWorldCup LIVE https://t.co/RQp8h4Ny7A
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— Думаем, Месси гордился бы им, — прокомментировал событие официальный «твиттер» Международной волейбольной федерации. Касание мяча любой частью тела было разрешено в волейболе в 1996 году. (Дмитрий Кузнецов)