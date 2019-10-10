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Италия обыграла Австралию в трех сетах на Кубке мира

10:59

В матче группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин сборная Италии выиграла у команды Австралии (3:0). Счет в партиях — 30:28, 25:13, 25:22.

Победа позволила итальянцам набрать 11 очков и занять промежуточное пятое место, у Австралии два очка и предпоследняя 11-я позиция.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Италия — Австралия — 3:0 (30:28, 25:13, 25:22)

10 октября.

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu

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