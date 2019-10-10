Италия обыграла Австралию в трех сетах на Кубке мира
10:59
В матче группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин сборная Италии выиграла у команды Австралии (3:0). Счет в партиях — 30:28, 25:13, 25:22.
Победа позволила итальянцам набрать 11 очков и занять промежуточное пятое место, у Австралии два очка и предпоследняя 11-я позиция.
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
Италия — Австралия — 3:0 (30:28, 25:13, 25:22)
10 октября.
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu
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