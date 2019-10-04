Италия обыграла Аргентину на Кубке мира

В матче второго тура группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин сборная Аргентина уступила Италии — 2:3 (28:26, 25:17, 12:25, 18:25, 10:15).

Отметим, что аргентинцы начали турнира с победы над США со счетом 3:2, а итальянцы проиграли сборной Японии в трех сетах.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Аргентина — Италия — 2:3 (28:26, 25:17, 12:25, 18:25, 10:15)