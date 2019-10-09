Бразилия в трех сетах обыграла Аргентину на Кубке мира
09:53
Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины (3:0) в матче группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин. Счет в партиях — (25:19, 25:19, 25:24).
Бразилия лидирует в турнирной таблице с 18 очками после 6 игр, Аргентина занимает десятое место с 6 очками.
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
Аргентина — Бразилия — 0:3 (19:25, 19:25, 24:25)
9 октября
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu
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