Бразилия обыграла Канаду в трех сетах на Кубке мира
14:21
В матче первого тура группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин сборная Бразилии обыграла команду Канады — 3:0 (25:14, 25:22, 25:14).
Также с победы в групповом турнире стартовали сборные России, Польши, Аргентины и Египта.
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
Бразилия — Канада — 3:0 (25:14, 25:22, 25:14)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/volleyball/world-cup/muzhchiny/
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