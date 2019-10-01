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Бразилия обыграла Канаду в трех сетах на Кубке мира

14:21

В матче первого тура группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин сборная Бразилии обыграла команду Канады — 3:0 (25:14, 25:22, 25:14).

Также с победы в групповом турнире стартовали сборные России, Польши, Аргентины и Египта.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Бразилия — Канада — 3:0 (25:14, 25:22, 25:14)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/volleyball/world-cup/muzhchiny/

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