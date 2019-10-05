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Андрей Сурмачевский: «Надо было сыграть чище — как бразильцы»

11:47
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Российский волейболист Андрей Сурмачевский после матча Кубка мира против Бразилии (0:3) рассказал, что стало причиной поражения.

— Поначалу принимал не очень, но после двух мячей стало попроще, — сказал Сурмачевский. — Моих эйсов не хватило? Всегда после одного эйса хочешь подать еще сильнее. И имеют место ошибки, твоя серия прерывается. Могли сегодня зацепить сет. Бразилия к концу первой партии совершила всего одну ошибку. Если мяч перелетал на их сторону, то они добивали до пола. Могло все перевернуться в другую сторону.

— Чего не хватило? Сыгранности, просто класс команд разный?

— Нам надо было сыграть чище, как бразильцы. Лично у меня проблем с взаимопониманием нет. Были сборы в Москве, несколько тренировок здесь. Уже нормально. Пока от результатов очень смешанные впечатления, однозначную оценку дать не могу. Но завтра будем стараться набрать максимум очков.

После четырех туров Кубка мира Россия занимает 7-е место из 12 участников. В воскресенье команда Томаса Саммелвуо сыграет со сборной Египта. (Дмитрий Кузнецов)

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