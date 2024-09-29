«Зенит-Казань» безупречен на старте чемпионата. У команды уже четвертая сухая победа подряд

Итоги пятого тура мужской суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 5-й тур

«Енисей» — АСК — 3:0 (28:26. 25:22, 25:23)

«Динамо-ЛО» — «Нефтяник» — 3:0 (25:15, 25:23, 25:16)

«Белогорье» — «Динамо» М — 3:0 (25:18, 25:17, 25:19)

«Зенит-Казань» — «Нова» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:19)

«Факел Ямал» — МГТУ — 2:3 (22:25, 25:10, 25:19, 29:31, 13:15)

«Локомотив» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:16, 25:12, 25:18)

«Динамо-Урал» — «Зенит» — 3:1 (23:25, 26,24, 25:21, 25:16)

Турнирная таблица регулярки только начинает формироваться, но действующий чемпион «Зенит-Казань» уже захватил единоличное лидерство. Пятый тур мужской суперлиги получился богатым на события, среди которых первая победа новичка, неожиданная осечка команды Алекно в Уфе и многое другое.

Тур неожиданностей

Центральным матчем тура стал матч в Туле, где «Белогорье» принимало московское «Динамо». До этой встречи столичный клуб шел лидером чемпионата, не потеряв ни одного очка. «Белогорье» же имело одно поражение, уступив казанскому «Зениту» в первом туре, но только на тай-брейке.

В Туле ожидалась упорная встреча, которой внезапно не получилось. Хозяева разгромили «Динамо». Столичный клуб ни в одном сете не смог преодолеть 20-очковый рубеж. «Белогорье» было лучше во всех компонентах. Осложняя сопернику прием хорошей и рискованной подачей, «львы» бились на блоке и доставали сложные мячи в защите. В атаке хозяева тоже смотрелись опаснее и вариативнее гостей: с отличными статистическими показателями встречу завершили Чжан (13 очков), Тетюхин (12) и Аль Хачдади (10). Главный тренер «Белогорья» Александр Волков после матча особенно отметил игру связующего Романа Порошина.

Волейболисты «Динамо-Урал» победили питерский «Зенит». Фото ВК «Динамо-Урал»

Главный сюрприз тура случился в Уфе, где «Динамо-Урал» оставило без очков питерский «Зенит». В начале матча гости играли с небольшим преимуществом, однако «Урал» сильно не отставал. Во второй партии включился уфимский блок и полетела подача. Хозяева держали концентрацию и чуть меньше ошибались, что помогло вырвать сет в концовке. А дальше хозяева поймали кураж. Неудержим в этом матче оказался Андрей Сурмачевский, который стал самым результативным игроком встречи. На его счету 17 очков, три из которых добыты эйсами и два на блоке.

«Тяжелейшая победа, но очень приятная. Ребята выложились, показали, какие они бойцы. После прошлого поражения (от московского «Динамо») доказали, что мы можем играть с грандами на равных и выигрывать», — радовался после встречи старший тренер «Динамо-Урал» Антон Малышев.

Волейболисты МГТУ обыграли «Факел Ямал». Фото ВК МГТУ

Дебютная победа МГТУ

Неудача столичного «Динамо» в Туле помогла казанскому «Зениту» взобраться на вершину. Команда из Татарстана — единственная, кто имеет ноль в графе «поражения». Последние четыре победы подопечные Алексея Вербова одержали с сухим счетом. Конечно, этому способствует и календарь. После трудного матча первого тура против «Белогорья» казанцы разобрались с «Енисеем», «Кузбассом», МГТУ и «Новой».

Несмотря на ставшие регулярными 3:0, просто действующему чемпиону не бывает. Все соперники дают достойный отпор. Вот и команда из Новокуйбышевска, которая побед в нынешнем сезоне суперлиги пока не знает, в минувшем туре доставила «Зениту» трудности. «Нова» по ходу этого матча становилась настоящей стеной у сетки. У команды шесть результативных блоков, три из которых на счету доигровщика Андрея Титича.

«Очень рад «Нове», их сегодняшнему сопротивлению и качеству игры. Очень приятное впечатление оставили. Рисковали — получалось. Они выдержали прием, не допускали глупых ошибок», — хвалил соперника главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов.

Самая же жесткая рубка в пятом туре произошла в Новом Уренгое, где «Факел Ямал» принимал дебютанта суперлиги МГТУ. Столичный клуб со старта стал доставлять проблемы атаке хозяев, у которых в игре присутствовало много брака. Но в концовке первого сета ямальцы наладили нужные механизмы и стали завладевать матчем. Казалось, что после уничтожения во второй партии (25:10) МГТУ уже не сможет ничего противопоставить «Факелу». Однако гости зацепились за четвертую партию и вырвали сет на балансе, благодаря точным атакам Николая Зубова. На тай-брейке шла равная игра, но решающий вклад в первую победу МГТУ внес Зубов, у которого в этот вечер залетало абсолютно все. За матч он набрал 32 очка.