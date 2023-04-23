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Сегодня, 20:30

Камбэк в Новосибирске. Казанский «Зенит» выбил путевку в финал

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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«Локомотив» — «Зенит-Казань» — 2-3.
Фото ВК «Локомотив» (Новосибирск)
Волейболисты «Зенита-Казань».
Фото ВК «Зенит-Казань»
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Итоги волейбольных выходных.

В мужском и женском чемпионатах определились три из четырех участников финала. У девушек золото между собой разыграют действующие чемпионки «Локомотив» и обладательницы Кубка страны московское «Динамо». В мужской финал вышел казанский «Зенит», а во втором полуфинале между московским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга еще не сыгран третий матч. Он пройдет 24 апреля.

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Кураж «Локо»

Казанский «Зенит» понимал, что в гостях у «Локомотива» будет очень непросто. В Новосибирске очень любят волейбол. На матчи с топ-соперниками зрители забивают пятитысячную арену под завязку и болеют так, что иногда не слышно собственных мыслей.

В третьем матче полуфинала болельщики придали «Локо» куража, которого не хватало в решающие моменты первых встреч с «Зенитом». А еще у хозяев вернулся на площадку Дражен Лубурич, пропустивший игры в Казани по медицинским причинам. В третьем матче сербский диагональный сыграл ключевую роль. Он стал самым результативным на площадке, набрав 20 очков.

Железнодорожники порадовали свою публику, не отдав грозному сопернику ни одной партии. Таким образом, новосибирцы прервали победную серию «Зенита», которая насчитывала 34 матча. Интересно, что «Локо» совершил подобное и в полуфинале в прошлом сезоне, когда серия казанцев составляла 36 игр без поражений.

«Наш зал несет нас вперед, смысла сдаваться нет — нужно только «газовать», — говорил после третьего матча блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев. — Чувствуем вкус камбэка и постараемся дальше побеждать».

Волейболисты «Зенита-Казань».
ВК «Зенит-Казань»

«Зенит-Казань» перевернул игру

В четвертой встрече новосибирцы продолжили «газовать». В первой партии снова сильно помог Лубурич, а особенно его подача. Концовка сета обещала быть напряженной, но серб сделал три эйса и вывел свою команду вперед. Вторая партия была более ровной, но «Зенит» дрогнул в решающий момент — 25:23.

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Болельщики уже предвкушали победу и не жалели голос. В третьем сете казанцы снова оказались в роли догоняющих, но страсти серьезно накалялись. В одном из эпизодов что-то не поделили между собой связующий «Зенита» Майка Кристенсон и блокирующий «Локо» Ильяс Куркаев. После словесной перепалки судья показал обоим желтую карточку. С эмоциями в третьем сете лучше справились гости. А в четвертой у казанцев заработал блок, за счет которого были набраны важные очки.

На тай-брейке у имеющего психологическое преимущество «Зенита» получалось практически все. При счете 11:6 в пользу гостей главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов попытался донести до команды, что рано сдаваться. Тогда его подопечные подняли головы и почти догнали казанцев. Но опытный «Зенит» выстоял и забрал свою путевку в финал.

Победа на классе

Самыми первыми путевку в финал завоевали волейболистки московского «Динамо». Столичный клуб прошел полуфинальную стадию без поражений, но легко в играх с «Динамо-Метар» ему точно не было. Команда из Челябинска чуть не вырвала победу во втором матче, переведя встречу на тай-брейк, уступая 0:2. А в третьей игре на своей площадке «Динамо-Метар» дважды упустил сет на балансе. Оба раза в концовке москвичкам помогали подачи Ирины Капустиной. В результате челябинские девушки стали допускать слишком много ошибок в атаке, не сумев размочить счет по партиям.

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«Локомотив» решил взять пример с конкуренток из Москвы и не стал доводить полуфинальную серию против «Протона» до четвертого матча. Правда, в Саратове у действующего чемпиона все тоже сложилось непросто. Уверенно сделав счет 2:0, калининградские волейболистки немного расслабились и позволили «Протону» отыграть одну партию, а четвертый сет закончили на балансе.

Саратовский клуб, ставший главной сенсацией этого сезона, завершает свой поход за золотом, но впереди его еще ждет матч за бронзу с «Динамо-Метаром». Для обеих команд медали станут серьезным успехом.

Суперлига. Мужчины. Полуфинал. 3-й и 4-й матч
«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:0 (25:18, 27:25, 25:23)
«Локомотив» — «Зенит-Казань» — 2:3 (25:21, 25:23, 21:25, 20:25, 13:15)
Счет в серии: 1-3

Суперлига. Женщины. Полуфинал. 3-й матч
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (26:28, 26:28, 17:25). Счет в серии: 0-3
«Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (23:25, 18:25, 25:20, 24:26). Счет в серии: 0-3

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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