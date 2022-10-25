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«Это будущее российского волейбола». Стартует новый сезон Молодежной лиги

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
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Волейболистки калининградского «Локомотива».
Фото ВК «Локомотив» (Калининград).
Почему важно развивать молодежные команды.

Матчем в Калининграде между местным «Локомотивом» и «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга откроется розыгрыш женской молодежной лиги. Первый тур пройдет с 25 октября по 1 ноября. Помимо Калининграда, встречи будут принимать Саратов, Минск и Одинцово. Первый трофей сезона команды уже разыграли — Кубок молодежной лиги. В финале девушки из «Динамо-Ак Барс-УОР» обыграли «Енисей-2» со счетом 3:1. Таким образом, они подтвердили, что казанская волейбольная школа является одной из сильнейших в стране. В прошлом сезоне именно команда из Татарстана праздновала победу в турнире.

Предварительный этап молодежной лиги среди мужских команд уже в самом разгаре. Первый тур был сыгран в конце сентября — начале октября. Без поражений его прошла одна команда — «Локомотив-СШОР» из Новосибирска. Второй тур начался и продлится до 29 октября. О важности молодежных команд для клубов суперлиги «СЭ» поговорил с исполнительным директором молодежной лиги Михаилом Чернышевым.

— В российских молодежных лигах высокая конкуренция?

— В последние несколько лет и у юношей, и у девушек достаточно высокая. Почти все клубы суперлиги плодотворно работают с молодежными составами с перспективой на то, что молодые игроки займут место в главной команде. Основная цель молодежной лиги — подготовка ближайшего резерва для клубов суперлиги.

— Получается выполнять эту цель?

— В суперлиге конкуренция за попадание в состав тоже высокая. Есть люди, которые заслуженно играют достаточно долгое время. Но молодежная лига существует уже 10 лет. Большинство игроков так или иначе прошли школу молодежной лиги. Думаю, если два-три человека попадают в команды суперлиги за цикл, а цикл — это 3-4 года, то это уже говорит о том, что молодежная команда работает достаточно эффективно.

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— Сейчас видите подрастающих звездочек? Можете кого-то выделить?

— Они всегда есть. Но выделять никого бы не хотелось, потому что у них у каждого впереди еще очень много работы. Они есть и все играют в молодежных сборных. Надеемся, что в ближайшее время они пополнят ряды суперлиги и сборной России.

— Есть уже готовые к этому?

— Сложно сказать. У них есть некий переходный этап из молодежного волейбола во взрослый. Таких, которые сразу проходили бы в состав клубов суперлиги и становились бы там звездами, единицы.

— Какие сложности возникают при переходе?

— Молодежный волейбол и взрослый — немного разные вещи по уровню подготовки, по мастерству. Все равно игрокам нужно какое-то время, чтобы окунуться во взрослый волейбол и соответствовать этому уровню. Наиболее талантливые проходят этот путь достаточно быстро.

— Следят ли скауты за молодежными лигами? Переманивают ли игроков?

— И скауты, и руководители клубов, и агенты следят за выступлением игроков в молодежной лиге. Ведь это, по сути, будущее российского волейбола. Как правило, у молодых игроков долгосрочные контракты. Бывает так, что в процессе игроки переходят в другие команды, но при этом клубы, которые владеют правами на игроков, получают компенсацию. Однако это происходит редко.

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— В период санкций много говорят о том, что сейчас надо больше внимания уделять детскому и молодежному спорту. Что сделать для улучшения молодежной лиги?

— Нужно уделить больше внимания молодежному волейболу, в том числе и средствам массовой информации. Потому что эти соревнования даже с коммерческой точки зрения интересны. Игроки у нас на молодежном уровне подготовлены. Этому подтверждением служит то, что девушки и юноши, как правило, занимают либо первые, либо призовые места на первенствах Европы и мира. Если уделить им больше внимания, развивать молодежный спорт, то это пойдет всем только на пользу.

— Изоляция повлияет на уровень нашей молодежи?

— Прогноз сейчас давать сложно. Всероссийская федерация волейбола делает все возможное и пытается в существующей ситуации проводить международные встречи. Был ряд матчей со сборной Белоруссии. Молодежная сборная этой страны приезжала к нам, и мы — к ним. Также команда Китая приняла участие в двух международных турнирах и сыграла с молодежными сборными нашей страны разных возрастов. Мы надеемся, что в дальнейшем сборные команды допустят к участию в международных соревнованиях. А пока этого не произошло, мы будем делать все возможное для того, чтобы профессиональный уровень молодых волейболистов повышался.

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