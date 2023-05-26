В Казань позвали Терзича из сборной страны, а Волков начинает тренерскую карьеру в «Белогорье»

Перестановки в российском волейболе интригуют.

Казалось бы, волейбольный сезон только завершился, и совсем недавно мы обсуждали триумф казанского «Зенита» и московского «Динамо». Только вот боссы главных команд страны без дела не сидят и уже вовсю обсуждают стратегии на будущий спортивный год. Трансферный рынок гудит, но важнее даже, чем переходы игроков — тренерские перестановки. И здесь есть чем вас удивить. В «Белогорье» начнет свой путь в новом амплуа Александр Волков, а «Динамо-Ак Барс» меняет легенду Казани Гилязутдинова на главного тренера сборной России Зорана Терзича. На что могут рассчитывать коллективы под новым руководством?

Зоран Терзич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Казань поменяла свою легенду Гилязутдинова на тренера сборной Терзича

Поражение казанского «Динамо-Ак Барс» от челябинского «Метара» — главная сенсация прошлого плей-офф. При всем уважении к уральскому коллективу, в Татарстане не рассматривали результаты ниже финала, да и принципиальным соперником для себя «Динамо-Метар» не видели. В итоге руководство казанского клуба пошло на перемены впервые за более чем 15 лет. В далеком уже 2009 году в Татарстан приехал Ришат Гилязутдинов. И именно с его именем связаны многие важнейшие победы местного женского волейбола. Под его руководством команда, ни разу даже не попадавшая в число призеров на высшем российском уровне, выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и шесть раз — чемпионат России. Пик доминирования был в начале десятых, когда внутри страны никто не мог обыграть Казань на протяжении пяти лет подряд.

В последние годы все больше ходило разговоров о том, что эпоха Гилязутдинова ушла и со сменой названия клуба нужно искать и нового тренера. Критики стихли после во многом неожиданной победы в ковидном 2020 году. Однако дальше была только бронза и два года без медалей вообще. Еще до старта серии с Челябинском в волейбольной среде ходили слухи, что лидеры «Динамо-Ак Барс» не в восторге от наставника. Разговоры о том, что Ришата Сиразутдиновича «слили», не стыкуются с тем, что и в серии со столичными динамовцами «Метар» показал себя достойно. И все же для всех проигрыш Казани на столь ранней стадии стал последней каплей. К тому же практически сразу был найден новый тренер — им стал наставник женской сборной России серб Зоран Терзич.

Пламен Константинов. Фото Global Look Press

Константинов будет совмещать «Локомотив» со сборной Болгарии

Для Терзича это уже не первый опыт работы в российском клубном чемпионате. В 2012-2015 годах он курировал скромную «Омичку», с которой дважды доходил до бронзовых медалей, а в сезоне-2017/18 серб стал чемпионом России с московским «Динамо». Так что победного опыта у Зорана достаточно, как и понимания специфики работы с нашей Суперлигой. Учитывая сложности с матчами национальной команды, для него как для специалиста, так и для самой сборной решение совмещать с работой в клубе будет только в плюс — тренер должен находится в тонусе. «Динамо-Ак Барс» ему такой тонус предоставит. Совмещать клубную работу с национальной сборной будет и наставник новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов. На днях стало известно, что главный тренер железнодорожников возглавит сборную Болгарии. При этом об уходе из сибирского клуба не сообщается.

Технически все возможности для параллельной работы и в клубе, и со сборной у Константинова будут — по крайней мере прямых календарных пересечений быть не должно. Поэтому «Локомотив» настроен сохранить специалиста, вместе с которым стал одним из грандов российского волейбола. Что же касается перспектив Болгарии под руководством Пламена, то тут важно сказать, что Константинов уже со своей родной сборной работал. Ранее он руководил ей с 2014 по 2018 год, и хотя больших международных успехов под его началом у болгар не было, именно Пламен помог некогда элитной команде пережить смену поколений. Сейчас у сборной вне топ-20 мирового рейтинга больших задач, вероятно, нет. Но главная — попасть на Олимпиаду в Париж — остается и вполне Константинову с его подопечными будет по силам.

Александр Волков. Фото ВК «Белогорье»

Тетюхин позвал старого товарища Волкова возрождать «Белогорье»

Самой же удивительной стала новость о назначении Александра Волкова главным тренером «Белогорья». Причем удивительной не только для стороннего наблюдателя, но и для самого Александра. Для него звонок из Белгорода от генерального директора клуба Сергея Тетюхина стал сюрпризом. Больше чем 10 лет назад Волков вместе с Тетюхиным добыли самую знаковую в постсоветской истории отечественного волейбола победу — легендарное золото Лондона-2012. Но время уходит, и Сергей пять лет как вне площадки и помогает своему любимому виду спорта на административных должностях. Настало время попробовать себя в новом амплуа теперь и Волкову. Александр здорово себя показал в плей-офф за казанский «Зенит» и сыграл важную роль в первой за пять лет победе клуба. Однако ему дали понять, что в продлении контракта игрока не заинтересованы, и других предложений из топ-клубов блокирующему не поступало.

«Чувствую себя прекрасно — физических сил хватает, — рассказал Волков в интервью «Спорт-БО». — Готов был продолжать, если бы видел интерес от команд, которые претендуют на медали. Идти в команды с другими задачами уже не хотелось». Александра даже не смущал бы статус резервиста. Он ведь и последний год в Казани выступал с эпизодической ролью. Однако давало о себе знать колено — оборотная медаль победы в Лондоне. И тут внезапное предложение от Тетюхина как старому другу. Разговор быстро перешел от воспоминаний прошлого к конкретике, и Сергей дал знать, что подумает над тем, чтобы пригласить Александра на роль главного тренера в «Белогорье». Как видим, это все не было шуткой — Волков действительно будет возвращать Белгород на лидирующие позиции. Насколько успешно — покажет время. Но есть два главных фактора — доверие руководства и мотивация.