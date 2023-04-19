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Сегодня, 22:00

Два «Динамо» сделали лучший подарок болельщикам в день столетия. Огненный матч

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Волейболистки московского «Динамо» празднуют победу над «Динамо-Метар»
Волейболистки московского «Динамо» празднуют победу над «Динамо-Метаром».
Фото ВК «Динамо» М
Итоги вторых встреч полуфинальной серии волейбольной суперлиги.

В волейбольной суперлиге все ближе медальные разборки. В полуфинальных сериях до трех побед сыграны вторые матчи. Фаворитам удалось отстоять свой статус на домашней площадке, но теперь их ждут встречи на аренах соперника.

Динамовский праздник

Суперлига. Женщины
1/2 финала. Вторые матчи
«Динамо» М — «Динамо-Метар» — 3-2 (25:13, 25:16, 23:25, 18:25, 15:12).
Счет в серии — 2-0
«Локомотив» — «Протон» — 3-0 (25:19, 25:17, 26:24).
Счет в серии — 2-0

На этой неделе общество «Динамо» празднует свое 100-летие. Женские волейбольные коллективы, выступающие под этим именем, решили отметить юбилей по-особенному. Непосредственно в день рождения бело-голубые из Москвы и Челябинска выдали удивительный матч.

Хотя поначалу казалось, что вторая полуфинальная встреча столичного «Динамо» и «Динамо-Метара» будет рядовой. Хозяйки, которые в первом матче серии победили всухую, начали уничтожать соперниц и во втором. Счет по партиям быстро стал 2:0. Москвички не давали команде из Челябинска ни единого шанса на успех — 25:13 и 25:16.

Волейболистки московского «Динамо» в матче с «Динамо-Метар»
ВК «Динамо» М

Однако легкая прогулка на этом завершилась. «Динамо-Метар» еще раз напомнил, что не так прост. В четвертьфинале они сенсационно прошли одних из претендентов на золото «Динамо-Ак Барс», а сейчас заставили серьезно попотеть победителя регулярного чемпионата. Надо сказать, что в третьем сете столичные волейболистки немного отпустили хватку, поэтому настойчивым гостям удалось зацепить партию. Но дальше включился челябинский кураж, с которым москвички уже не справились.

Волейболистки &laquo;Динамо-Метар&raquo;. Челябинский «метеорит» рвется к медалям. Итоги четвертьфинальных серий волейбольной суперлиги

Дело дошло до тай-брейка, где при счете 11:11 все-таки сказался более высокий класс столичного клуба. Самым результативным игроком матча стала капитан «Динамо» Наталия Гончарова — 22 очка (18 в атаке и 4 блока). Но точку в этом противостоянии ставить рано. Серия переезжает в Челябинск.

Для действующего чемпиона страны «Локомотива» второй полуфинальный матч прошел без сюрпризов. Калининградки встречаются с одной из главных сенсаций сезона «Протоном», который «укусил» в регулярке несколько топ-клубов. Поэтому расслабляться им никак нельзя. Хозяйки держали себя в тонусе всю встречу и довели ее до уверенных 3:0.

Болгарская атака

Суперлига. Мужчины
1/2 финала. Вторые матчи
«Динамо» М — «Зенит» СПб — 3-0 (25:22, 25:23, 25:15).
Счет в серии — 2-0
«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3-0 (25:19, 27:25, 30:28).
Счет в серии — 2-0

Самую громкую полуфинальную вывеску имеет серия между мужскими командами — московским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч полностью оправдал ожидания болельщиков: волейболисты устроили пятисетовый триллер, в котором победить мог любой, но чуть сильнее оказались игроки столичного клуба.

Однако вторая встреча в Москве получилась заметно короче. Бело-голубые расправились с соперником в трех сетах. Игра хозяев получалась практически во всех компонентах. Волейболисты «Динамо» вытаскивали сложнейшие мячи и неустанно трудились в атаке, показав приличный процент точности — 56. Настоящим проклятием для гостей в этом матче стал болгарский диагональный Цветан Соколов, набравший 22 очка.

Волейболисты &laquo;Динамо&raquo; радуются победе над &laquo;Зенитом&raquo; (Санкт-Петербург). Волейбольная драма в Москве и Казани. Питер уже праздновал победу, но «Динамо» спас видеопросмотр

«Первые две партии шли на равных, мы боролись с одним игроком — Цветаном Соколовым, — говорил после матча тренер «Зенита» Виктор Сидельников. — В первом сете уступили три очка — у «Динамо» было на три эйса больше при равенстве игры на блоке и нашем преимуществе по проценту реализации атак. Во втором сете Соколов реализовал в атаке 12 из 15 очков. Мы меняли защиту, выходили двойным, тройным блоком, но он находил, куда ударить».

Волейболисты московского «Динамо» благодарят болельщиком за поддержку в день 100-летия спортивного общества.
ВК «Динамо» М

Другому «Зениту», из Казани, победа во втором домашнем матче полуфинала над «Локомотивом» далась непросто, несмотря на сухой счет по сетам. Да, в стартовой партии хозяева серьезных проблем не испытали, но в последующих им чаще приходилось быть в роли догоняющих. В итоге оба сета заканчивали на балансе. Правда, как отметил после игры главный тренер «Локо» Пламен Константинов, в решающие моменты его игрокам не хватило холодной головы. Необходимое спокойствие новосибирцам нужно находить к 21 апреля, когда пройдет третий матч серии. На помощь «Локомотиву» должны прийти родные болельщики, которые являются одними из самых шумных в суперлиге.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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