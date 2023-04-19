Два «Динамо» сделали лучший подарок болельщикам в день столетия. Огненный матч

Итоги вторых встреч полуфинальной серии волейбольной суперлиги.

В волейбольной суперлиге все ближе медальные разборки. В полуфинальных сериях до трех побед сыграны вторые матчи. Фаворитам удалось отстоять свой статус на домашней площадке, но теперь их ждут встречи на аренах соперника.

Динамовский праздник

Суперлига. Женщины

1/2 финала. Вторые матчи

«Динамо» М — «Динамо-Метар» — 3-2 (25:13, 25:16, 23:25, 18:25, 15:12).

Счет в серии — 2-0

«Локомотив» — «Протон» — 3-0 (25:19, 25:17, 26:24).

Счет в серии — 2-0

На этой неделе общество «Динамо» празднует свое 100-летие. Женские волейбольные коллективы, выступающие под этим именем, решили отметить юбилей по-особенному. Непосредственно в день рождения бело-голубые из Москвы и Челябинска выдали удивительный матч.

Хотя поначалу казалось, что вторая полуфинальная встреча столичного «Динамо» и «Динамо-Метара» будет рядовой. Хозяйки, которые в первом матче серии победили всухую, начали уничтожать соперниц и во втором. Счет по партиям быстро стал 2:0. Москвички не давали команде из Челябинска ни единого шанса на успех — 25:13 и 25:16.

ВК «Динамо» М

Однако легкая прогулка на этом завершилась. «Динамо-Метар» еще раз напомнил, что не так прост. В четвертьфинале они сенсационно прошли одних из претендентов на золото «Динамо-Ак Барс», а сейчас заставили серьезно попотеть победителя регулярного чемпионата. Надо сказать, что в третьем сете столичные волейболистки немного отпустили хватку, поэтому настойчивым гостям удалось зацепить партию. Но дальше включился челябинский кураж, с которым москвички уже не справились.

Дело дошло до тай-брейка, где при счете 11:11 все-таки сказался более высокий класс столичного клуба. Самым результативным игроком матча стала капитан «Динамо» Наталия Гончарова — 22 очка (18 в атаке и 4 блока). Но точку в этом противостоянии ставить рано. Серия переезжает в Челябинск.

Для действующего чемпиона страны «Локомотива» второй полуфинальный матч прошел без сюрпризов. Калининградки встречаются с одной из главных сенсаций сезона «Протоном», который «укусил» в регулярке несколько топ-клубов. Поэтому расслабляться им никак нельзя. Хозяйки держали себя в тонусе всю встречу и довели ее до уверенных 3:0.

Болгарская атака

Суперлига. Мужчины

1/2 финала. Вторые матчи

«Динамо» М — «Зенит» СПб — 3-0 (25:22, 25:23, 25:15).

Счет в серии — 2-0

«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3-0 (25:19, 27:25, 30:28).

Счет в серии — 2-0

Самую громкую полуфинальную вывеску имеет серия между мужскими командами — московским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч полностью оправдал ожидания болельщиков: волейболисты устроили пятисетовый триллер, в котором победить мог любой, но чуть сильнее оказались игроки столичного клуба.

Однако вторая встреча в Москве получилась заметно короче. Бело-голубые расправились с соперником в трех сетах. Игра хозяев получалась практически во всех компонентах. Волейболисты «Динамо» вытаскивали сложнейшие мячи и неустанно трудились в атаке, показав приличный процент точности — 56. Настоящим проклятием для гостей в этом матче стал болгарский диагональный Цветан Соколов, набравший 22 очка.

«Первые две партии шли на равных, мы боролись с одним игроком — Цветаном Соколовым, — говорил после матча тренер «Зенита» Виктор Сидельников. — В первом сете уступили три очка — у «Динамо» было на три эйса больше при равенстве игры на блоке и нашем преимуществе по проценту реализации атак. Во втором сете Соколов реализовал в атаке 12 из 15 очков. Мы меняли защиту, выходили двойным, тройным блоком, но он находил, куда ударить».

ВК «Динамо» М

Другому «Зениту», из Казани, победа во втором домашнем матче полуфинала над «Локомотивом» далась непросто, несмотря на сухой счет по сетам. Да, в стартовой партии хозяева серьезных проблем не испытали, но в последующих им чаще приходилось быть в роли догоняющих. В итоге оба сета заканчивали на балансе. Правда, как отметил после игры главный тренер «Локо» Пламен Константинов, в решающие моменты его игрокам не хватило холодной головы. Необходимое спокойствие новосибирцам нужно находить к 21 апреля, когда пройдет третий матч серии. На помощь «Локомотиву» должны прийти родные болельщики, которые являются одними из самых шумных в суперлиге.