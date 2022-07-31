У Питера — первый в сезоне трофей. У молодежки — большой финал!

Итоги одного из главных стартов межсезонья — Мемориала Вячеслава Платонова.

Питерский «Зенит» вернул себе Кубок Мемориала Платонова после неожиданного поражения в домашнем турнире год назад. Летом 2021-го, напомним, титул остался за сборной Белоруссии, которая в финале переиграла «Белогорье».

Мемориал Вячеслава Платонова

Матч за пятое место

Динамо-ЛО — Шахтёр (Солигорск) — 2:3 (20:25, 25:21, 26:24, 17:25, 12:15)

Матч за третье место

Урал (Уфа) — сборная Белоруссии — 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 25:23)

Финал

Зенит — Россия U19 — 3:0 (25:18, 25:13, 25:20)

Огонь от молодых в полуфинале

Белорусы приехали и теперь. Уверенно выиграли группу. Но в полуфинале сенсационно уступили молодежной сборной России (до 19 лет) — 2:3. Появление молодой банды Олега Согрина вообще стало главной фишкой турнира. Из-за запрета на международные старты эта команда пропустила свой Евро, в котором наверняка боролась бы за победу. Тем не менее федерация продолжает проводить сборы для разных возрастов и изыскивает возможности даже в нынешней ситуации предоставлять сборным игровую практику. Это очень здорово и полезно. Более голодной и заряженной команды, чем Россия U19, на Мемориале Платонова не было.

Хотя начиналось все для парней непросто. Первая же игра в группе — с «Зенитом». Питер вышел смешанным составом, но все равно уверенно победил — 3:0. Для прохода в полуфинал молодежке в следующем матче любой ценой нужно было обыгрывать солигорский «Шахтер». Клуб куда менее грозный, чем «Зенит», но все равно — это взрослые мужики против 18-летних мальчишек. Однако, вопреки прогнозам, те сдюжили — 3:0! И тем самым, казалось, уже решили все задачи на этот турнир.

Возможно, так думали и белорусы. Особенно после того, как уверенно взяли первый сет в полуфинале — 25:17. Но затем российская молодежка выдала суперэмоциональный отрезок, взяв два сета и переведя игру на тай-брейк. В котором умудрилась дожать куда более сильного и атлетичного соперника. Кураж победил антропометрию.

«Зенит» берет титул пятый раз

Возможно, на эйфории молодежь побилась бы в финале и с «Зенитом» — если бы он играл тем же составом, что в первой игре в группе. Но питерцы отнеслись к игре со всей серьезностью. В старте вышли и Игорь Кобзарь, и Виктор Полетаев. Как и прежде, появились Иван Яковлев, Федор Воронков, Кирилл Урсов. Такой состав в один из дней на условной Лиге наций можно было бы представить даже в сборной России. Поэтому молодежке (причем даже не U23, a U19!) объективно было тяжело. Другие скорости, сила, высота съема.

Первые две партии команда Андрея Толочко взяла легко — 25:18, 25:13. А вот в третьей сбавила обороты, и у молодняка был шанс. Команды доигрались до 18:18. Но потом убойными подачами Виктор Полетаев избавил своих партнеров от нервной концовки. 25:20 — и у «Зенита» первый трофей в сезоне. Даже без Егора Клюки и Жени Гребенникова.

Другое дело, что питерцы выигрывают Мемориал Платонова пятый раз за последние шесть лет и явно нацелены, наконец, зацепить что-то более весомое — Суперлигу или Кубок России. Может быть, нынешний сезон окажется для них прорывным.

Ну и после такого перформанса от молодежки с особым интересом ждем Спартакиаду, где сыграют их старшие товарищи — U23. Если уж 18-летние так пошумели, то от 22-летних ждать сюрпризов тем более стоит.

Лучшие игроки турнира

MVP: Федор Воронков (Зенит)

Связующий: Максим Кириллов (Россия U19)

Диагональный: Максим Шкредов (Белоруссия)

Блокирующие: Иван Демаков (Урал), Иван Яковлев (Зенит)

Доигровщики: Тимофей Тихонов (Россия U19), Фёдор Воронков (Зенит)

Либеро: Сергей Мелкозёров (Зенит)