Гончарова в ударе! Московское «Динамо» не замечает преследователей

Итоги восьмого тура Суперлиги.

В волейбольной Суперлиге сыграны матчи восьмого тура. Лидеры чемпионата провели очередные победные выходные, а их главные конкуренты пока отстают.

Доминирование женского московского «Динамо»

В центральном матче женской Суперлиги встретились два лидера чемпионата: «Динамо» из Москвы, занимающее первое место, и «Протон», который достаточно неожиданно оказался на втором. Борьбы здесь не получилось. Бело-голубые совершили минимум ошибок за три сета (9), а капитан клуба Наталия Гончарова уже который матч подряд была неудержима. Диагональная «Динамо» набрала в этой игре 20 очков. Сейчас она является лучшим бомбардиром чемпионата России — 178 очков за восемь матчей. Плюс Гончарова занимает четвертое место по количеству блоков — 28. Это лучший показатель в лиге среди игроков ее амплуа.

«Динамо» пока идет без поражений и, похоже, первый круг закончит лидером. Всех своих основных конкуренток бело-голубые уже обыграли, в том числе действующих чемпионок «Локомотив» и обладателей Суперкубка-2022 «Динамо-Ак Барс».

Падение «Уралочки»

Не очень хорошо складываются дела у финалиста прошлого розыгрыша Суперлиги «Уралочки». В межсезонье команда потеряла своего лидера Ксению Парубец, которая перешла в «Локомотив» и пока не может наладить свою игру. Клуб Карполя потерпел уже пятое подряд поражение в чемпионате России. На этот раз дома «Уралочка» под ноль проиграла «Ленинградке». Сейчас команда из Свердловской области занимает предпоследнее, 13-е место в Суперлиге, имея две победы и шесть поражений.

Из внезапных восхождений отметим успехи «Динамо-Метар». В выходные челябинский клуб в гостях обыграл саратовскую «Спарту». Теперь у четырех команд по шесть побед. Помимо «Динамо-Метар» за второе место в Суперлиге сейчас борются «Протон», «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив».

Волейболистки «Уралочки». vk.com/uralochkantmk

Турбо-Волк в ретроматче

Главная вывеска девятого тура мужской Суперлиги — матч казанского «Зенита» и «Белогорья». Встреча проходила под слоганом «Классика отечественного баскетбола», ведь играли самые титулованные команды России. Волейболисты вышли на площадку в ретроформах. Хозяева уверенно победили, а одним из самых активных игроков стал Александр Волков. 37-летний олимпийский чемпион сделал в этом матче семь блоков. За это он получил особую похвалу от своего тренера Алексея Вербова, с которым вместе брали бронзу на ОИ-2008. Вербов назвал игрока в интервью турбо-Волком.

Лидирует в чемпионате по-прежнему «Зенит» из Санкт-Петербурга. У него пока стопроцентный показатель: восемь побед из восьми. В восьмом туре питерцы обыграли «Динамо» из Ленобласти. Дышит в спину «Зениту» московское «Динамо». В эти выходные оно не испытало проблем в матче с «Югрой» — 3:0. У бело-голубых одно поражение в чемпионате — как раз от питерского клуба.

Из неожиданных результатов тура — поражение «Факела». Команда из Нового Уренгоя вела со счетом 2:0 в гостях у «Нефтяника», но вдруг посыпалась и отдала игру на тай-брейке.

Суперлига. Мужчины. 8-й тур

«Зенит-Казань» — «Белогорье» — 3:0 (25:19, 25:17, 25:17)

«Нова» — АСК — 2:3 (25:22, 23:25, 15:25, 26:24, 12:15)

«Строитель» — «Урал» — 0:3 (17:25, 25:27, 20:25)

«Енисей» — «Газпром-Югра» — 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 23:25)

«Динамо» М — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:14, 25:17, 25:16)

«Нефтяник» — «Факел» — 3:2 (19:25, 17:25, 25:22, 25:20, 15:12)

«Локомотив» — «Кузбасс» — 3:0 (25:18, 25:22, 29:27)

«Динамо-ЛО» — «Зенит» СПб — 0:3 (18:25, 18:25, 21:25)

Суперлига. Женщины. 8-й тур

«Заречье-Одинцово» — «Липецк» — 3:2 (25:27, 25:15, 25:18, 19:25, 15:13)

«Спарта» — «Динамо-Метар» — 1:3 (25:20, 16:25, 15:25, 14:25)

«Локомотив» — «Динамо» Кр — 3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 25:21)

«Динамо-Ак Барс» — «Тулица» — 3:0 (25:16, 25:20, 25:20)

«Уралочка-НТМК» — «Ленинградка» — 0:3 (21:25, 20:25, 22:25)

«Динамо» М — «Протон» — 3:0 (25:18, 25:21, 25:21)

«Минчанка» — «Енисей» — 2:3 (22:25, 25:21, 25:16, 20:25, 6:15)