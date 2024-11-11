«Удалось провести только одну тренировку на снегу». На первом этапе чемпионата России выиграла команда-дебютант

Интервью волейболиста Тараса Мыськива — о старте нового сезона.

В Новом Уренгое прошел первый этап чемпионата России по волейболу на снегу, который открывал сезон. В мужском турнире победа досталась новой команде «ПроСнег», клуб образовался 11 сентября этого года. В него вошли опытные снежники Тарас Мыськив и Владимир Высоких, а также дебютанты Максим Сиволап и Игорь Величко, которых все прекрасно знают по успехам в пляжном волейболе. Итоги этапа «СЭ» подвел в беседе с капитаном команды «ПроСнег» Тарасом Мыськивом.

Новый Уренгой — идеальное место для погружения в волейбол на снегу

— В межсезонье вы перешли из «Факела» в новую команду «ПроСнег». Как вас встретили в Новом Уренгое болельщики на первом этапе чемпионата?

— Встретили нас очень здорово! В первом же нашем матче мы слышали поддержку болельщиков, скандировавших «ПроСнег!». А в какой-то момент зрители просто слаженно кричали «Тарас!». Очень приятно было! В Новом Уренгое болеют с душой. И если играет не домашняя команда, то зрители готовы поддерживать обе. Это выглядит достаточно органично и круто. Большой и теплый привет передаю ямальским болельщикам!

Фото Сергей Савельев, Всероссийская федерация волейбола

— Новая команда, в новом составе, но сразу же выиграли этап чемпионата России. Ожидали подобный результат в стартовом турнире?

— Честно говоря, старались полностью абстрагироваться от каких-то прогнозов. Это ведь только начало сезона. Насколько мне известно, еще не все команды сумели приехать на первый этап, не все взаимодействия налажены. Это был такой пристрелочный этап, в котором нам удалось выиграть. И вот уже этому мы очень рады!

— Турнир прошли без поражений, но не все складывалось просто. Согласны?

— Вы абсолютно правы. Турнир складывался достаточно непросто. Было сложно, начиная с маленьких нюансов: та игра, которая для нас стала первой на этом турнире, для соперников уже была второй. Это дало им возможность в игре попробовать свои наработки, почувствовать корт. И к матчу с нами ребята уже, можно сказать, вкатились в турнир, когда нам только предстояло это сделать. Если так, по кусочкам, собирать этот пазл, то турнир однозначно был непростым.

— Для половины вашей команды это первый снежный турнир. Как вам дебют Игоря и Максима? Какие у них впечатления?

— Действительно, для Игоря с Максимом это был дебютный турнир. Могу добавить, что нам удалось провести только одну тренировку на снегу. Она была как раз в Новом Уренгое. Надо отдать должное ребятам и их багажу опыта, который помог достаточно быстро адаптироваться к этой дисциплине. Конечно, впереди еще очень много работы. Но тем не менее этого хватило, чтобы взять первое место на турнире.

Что касается их впечатлений: ребятам понравилась сама игра, атмосфера на площадке и за ней. Как в послематчевом интервью сказал Сиволап: «Новый Уренгой — это хорошее, если не идеальное место для погружения в волейбол на снегу».

— Что Игорю и Максиму давалось труднее всего? Какие советы им давали как капитан и опытный игрок?

— Конечно, первое, с чем столкнулись — это достаточно скользкая поверхность. Второе — непривычно играть 3 на 3. Третье — что касание блока, как в классике, не считается за касание. Ну, а я так, по мелочам подсказывал. Но старался ребят не перегружать информацией.

Фото Всероссийская федерация волейбола

Обязательно пойдем в баню

— Как и где проходила подготовка к снежному сезону?

— Подготовка проходила на пляжных площадках в Подмосковье, так как снег там еще не выпал.

— Насколько тяжело получилось сыграться таким составом?

— Примерно была понятна конфигурация нашей команды. Тем не менее, во время подготовки обкатывали самые разные варианты. А так с Игорем, Максимом и Иваном Геннадьевичем (Головиным, тренером команды. — Прим. «СЭ») знакомы более 10 лет. Мы друг друга неплохо понимаем. Но, естественно, будем донастраивать понятийный аппарат, чтобы говорить на одном языке и четко осознавать, что от нас требуется. Все это нам помогло достаточно неплохо сыграться.

— Для вас переход с песка на снег дался без проблем?

— У меня было самое мягкое погружение в волейбол на снегу. Когда я туда пришел первый раз, то там играли практически по правилам пляжного волейбола, только на снегу и до счета 11. Вдобавок я уже встал в пару с опытным снежником, чемпионом Европы и моим большим другом Русланом Даяновым, который смог ввести меня в курс дела. Мы здорово поиграли в этом формате, а затем пошли видоизменения: добавился третий игрок, изменился мяч, добавилось правило, что касание блока не считается за касание...

— До следующего этапа довольно много времени. Какой план на этот месяц до соревнований в Казани?

— В плане у нас есть учебно-тренировочное мероприятие, а по-простому сборы. Но и помимо них у нас планируется практически ежедневная подготовка, ведь, как я уже говорил, работы очень много.

— Над чем еще вашей команде нужно работать? Где добавлять?

— Обязательно добавить в чистоте элементов: в приеме, в передачах в чуть более сложных ситуациях. Нужно научиться работать с ветром, тренировать взаимодействие блок — защита в зависимости от оппонента, да и много чего еще. Конечно же, нельзя забывать про физическую подготовку, а также профилактику, закаливание, так как эта дисциплина волейбола — неотъемлемая составляющая игры.

— Ваш тренер Иван Головин перед этапом сказал, что в случае победы пойдете в баню. Сходили? И как отметили?

— Еще не сходили, но уверено, что обязательно сходим!