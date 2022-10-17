Шестой трофей за два года. «Динамо» вновь выиграло Суперкубок России

Московский клуб подтвердил звание сильнейшего в стране.

После каждого нового трофея московского «Динамо» специалисты и болельщики задаются вопросом: смогут ли бело-голубые удержаться на вершине? Так было и после успеха москвичей в Кубке России-2020, и после триумфа в чемпионате России-2021. Особенно актуальными разговоры о спаде «Динамо» казались в середине прошлого сезона, когда по ряду объективных причин москвичи далеко не всегда демонстрировали свой лучший волейбол.

Однако в стане бело-голубых не было даже намека на панику. Менеджмент клуба и команда планомерно готовились к решающей стадии сезона. В казанском «Финале шести» динамовцы вновь доказали свое превосходство над оппонентами, второй год подряд став сильнейшим коллективом нашей страны.

Игровой момент матча за Суперкубок между московским «Динамо» и казанским «Зенитом». ВФВ

Восемь игроков в составе сборной

Признанием успехов москвичей стало назначение главного тренера «Динамо» Константина Брянского на пост наставника сборной России. Под его руководством национальная команда провела полноценный сбор, а также уверенно победила соперников из Белоруссии в двух контрольных матчах (3:0, 3:0).

— Сборная России — это элитная команда. Любой волейболист из нашей страны стремится попасть в состав национальной команды. Даже без участия в международных турнирах сборная России является мощнейшим стимулом для спортсмена. Это признание его заслуг, показатель того, что он смог выиграть конкуренцию у множества других игроков, — подчеркивает Брянский.

Для клуба «Динамо» особенно приятным стало и то, что во встречах с белорусами капитаном национальной команды России был связующий бело-голубых Павел Панков. Всего же в состав сборной были приглашены восемь игроков московской команды. Помимо Панкова, это доигровщики Ярослав Подлесных, Денис Богдан и Антон Семышев, блокируюшие Илья Власов и Максим Белогорцев, диагональный Романас Шкулявичус и либеро Евгений Баранов. Такого количества сборников у бело-голубых не было никогда.

Несмотря на отсутствие лидеров, «Динамо» уверенно выиграло предварительный этап Кубка России. В матчах данной стадии турнира здорово проявили себя молодые волейболисты бело-голубых диагональный Никита Кулешов и доигровщик Михаил Данилов. Теперь эти ребята попробуют свои силы в суперлиге. Кулешов отправился в аренду в минский «Строитель», а Данилов — в оренбургский «Нефтяник».

Вообще состав «Динамо» этим летом претерпел лишь одно изменение. Доигровщик Семен Дмитриев также на правах аренды перешел в красноярский «Енисей», а его место занял молодой белорусский волейболист Илья Морозов.

— В нынешнее межсезонье нам удалось сохранить чемпионский состав нашей команды, — говорит спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. — Прежде всего, это касается легионеров — диагонального Цветана Соколова и либеро Лаури Керминена. Несмотря на внешние обстоятельства, эти волейболисты приняли решение продолжить выступления в «Динамо». Такой шаг говорит как о профессионализме Соколова и Керминена, так и о статусе нашего клуба. Сейчас в «Динамо» созданы все условия для достижения победных результатов. Отдельно отмечу, что ведущие игроки «Динамо», несмотря на предметный интерес других клубов суперлиги, подписали долгосрочные соглашения с клубом. Костяк нашей команды сформирован на несколько сезонов вперед. Мы полны сил и желания продолжить писать победную историю московского «Динамо».

Старт сезона без раскачки

Волею календаря уже на старте сезона «Динамо» предстояли серьезные вызовы. Во втором туре бело-голубых ждала домашняя встреча против финалиста прошлого чемпионата России новосибирского «Локомотива», а в третьем — матч за Суперкубок России против «Зенита-Казань».

Не обошлось без неприятных моментов. Из-за проблем со спиной хирургическое вмешательство потребовалось доигровщику Денису Богдану. В ближайшее время игрок, которому недавно исполнилось 26 лет, не сможет помочь команде.

Однако динамовцы не привыкли обращать внимание на трудности. Одной из сильных сторон бело-голубых в последние годы является то, что каждый игрок команды может взять на себя бремя лидерства.

Так, в игре против «Локомотива» в атаке здорово проявил себя Подлесных. В активе доигровщика — 19 очков при 64 процентах реализации. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной и феерические серии подач в исполнении Панкова. Капитан «Динамо» набирал очки сериями, внеся перелом по ходу непростой третьей партии. Всего же в активе Панкова по итогам встречи с «Локо» оказалось 9 эйсов и 11 набранных очков. «Динамо» одержало заслуженную победу (3:1) и в хорошем настроении подошло к игре за Суперкубок.

Матч за первый трофей сезона, безусловно, даст колоссальный импульс всему чемпионату. Уже в третьем туре команды показали очень качественный волейбол, а игра держала болельщиков в напряжении с первого до последнего розыгрыша.

В стартовом сете ни одна из команд не могла сделать серьезный задел в счете. Затянулся и баланс, который в какой-то момент превратился в дуэль Соколова и доигровщика «Зенита-Казань» Андрея Сурмачевского. В результате именно Сурмачевский и принес гостям успех в первой партии — 35:33.

Второй же сет в очередной раз подтвердил, что для «Динамо» не существует безвыходных ситуаций. Казанцы вели со счетом 20:16, однако сначала дрогнули на подачах Семышева, а затем их прием буквально развалился на серии связующего Чеславса Свентицкиса. Брянский выпустил своего джокера в самый нужный момент. На подачах Чеса динамовцы добились решающего преимущества (24:21) и выиграли сет со счетом 25:23.

«Во втором сете соперник очень серьезно давил на подаче и ловил нас на блоке. Нам нужно было перетерпеть сложный момент, что мы и сделали», — отметил после матча Цветан Соколов.

Игровой момент матча за Суперкубок между московским «Динамо» и казанским «Зенитом». ВФВ

Команды боролись за каждое очко

Исход третьей партии решили нюансы. Динамовцы не дали раскрыться лидеру «Зенита-Казань» Максиму Михайлову, при этом сами хозяева были почти безупречны. Закрыл же сет (25:23) атакой первым темпом Вадим Лихошерстов, который, к слову, также доставил бывшей команде массу неприятностей на блоке и на подаче.

После нокдауна на старте четвертого сета (0:4) главный тренер казанцев Алексей Вербов ротировал состав. Так, вместо доигровщика Дмитрия Волкова на площадке появился экс-динамовец Сэм Деру. Бельгиец внес серьезный вклад в то, что Казань вернулась в игру. Затем же на подачах Михайлова «Зенит» увеличил свое преимущество и довел партию до победы — 25:20 и 2:2 по сетам.

А вот на тай-брейке «Динамо» не оставило шансов сопернику. Как и в майском финале чемпионата России против «Локомотива», с первых же розыгрышей команда Брянского действовала предельно сконцентрированно и хладнокровно. Соколов давил на подаче, а Власов царил на блоке, важный мяч забил Подлесных. А после смены сторон слово взял капитан. Панков дважды подряд укороченной подачей поймал в приеме связующего гостей Майку Кристенсона, лишая соперника возможности качественной атаки. Поспешные решения не принесли успеха гостям. «Динамо» спокойно довело сет и матч до победы — 15:8 и 3:2. Суперкубок России-2022 достается московскому «Динамо»!

— Матч был очень сложным. Обе команды боролись за каждое очко. В принципе, все решали определенные мелочи. Мы оказались сильнее, и я очень благодарен команде за эту победу. Когда мы уступали во втором сете, я сказал ребятам, что нужно концентрироваться на своей игре. В целом команды действовали на высоком уровне. Ошибки в игре неминуемы, но в прошедшем матче волейболисты почти не допускали невынужденные ошибки. В целом получилась отличная встреча за Суперкубок. И, конечно, я хочу поблагодарить за невероятную поддержку наших болельщиков. Играть при аншлаге — это всегда особенные эмоции. Вклад болельщиков в завоевание Суперкубка сложно переоценить, — прокомментировал успех команды Константин Брянский.

Всего же с декабря 2020 года Брянский завоевал шестой трофей вместе с «Динамо». Ранее под его руководством москвичи дважды побеждали в чемпионате России, становились обладателями Кубка России, Суперкубка России и Кубка Европейской конфедерации волейбола.

— Еще летом я отмечал, что, несмотря на успехи последних двух сезонов, наша команда еще не полностью раскрыла свой потенциал, — говорит генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков. — Каждый новый трофей — это повод работать еще усерднее для всех нас. Могу сказать, что наша команда очень голодна до побед, а нынешний сезон принесет еще немало вызовов. Я очень рад, что «Динамо» второй год подряд выигрывает Суперкубок. От всей души хочу поздравить с победой и поблагодарить за всестороннюю поддержку президента ВК «Динамо» Михаила Васильевича Шекина. Без его участия нынешние успехи бело-голубых были бы невозможны.

Времени на празднование успеха у «Динамо» не будет. Уже 19 октября москвичей ждет матч против петербургского «Зенита». Волейбольный сезон набирает обороты — дальше будет только интереснее.