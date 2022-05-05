В четверг прошли первые игры в Казани.

«Финал шести». Первый тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:1 (25:16. 19:25, 35:33, 25:20)

«Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:14)

В российском волейболе достаточно жесткий лимит на легионеров — в команде их не может быть более двух. В результате иностранцы, которые попадают в наш чемпионат, — обязательно топы и, как правило, лидеры своих сборных. Отсюда и средний уровень турнира — наш чемпионат в тройке сильнейших в Европе наряду в Италией и Польшей.

Привлекательна суперлига настолько, что, несмотря на крайне сложную политическую ситуацию и давление с разных сторон, массового оттока легионеров в силу известных событий не произошло. Единицы уехали. Но основные звезды остались.

Звездный час легионеров

Так, в первый день «Финала шести» на площадке появились не только марокканец Хачдади и сразу четыре серба, что неудивительно даже по нынешним кризисным временам, но и американец, канадец и поляк. В каком еще виде спорта в российском турнире весной 2022 года может быть такое представительство? Кажется, ни в каком. Волейбол в этом смысле уникален.

Гордон Перрин, канадец, наряду с Ильясом Куркаевым стал самым результативным в первой игре «Финала шести» — у обоих по 19 очков. И во многом их блестящая игра плюс хладнокровие Сергея Савина в концовках помогли «Локо» одержать неожиданно тяжелую победу. В третьем сете у «Динамо» была серия сетболов и хороших шансов реализовать их. Поведи команда из Соснового Бора 2:1 по партиям, кто знает, чем все закончилось бы.

Момент истины для «Динамо-ЛО» и «Белогорья»

Напряженка была и в вечернем матче. Казалось, самая яркая команда по итогам регулярки — казанский «Зенит» — на своей площадке должна сметать воскресающий после провального прошлого сезона (последнее место в чемпионате!) Белгород. И первый сет эти ожидания полностью оправдал.

Однако во втором «Белогорье» мощно ответило — во многом за счет полетевших подач. Да и в третьем, несмотря на итоговый счет, все было не так очевидно. Команды шли вровень, пока в середине сета на подачах Кристенсона «Зенит» не ушел на плюс четыре. Гости сумели сократить отрыв до минус одного (19:20), но концовку бесподобно провел Дмитрий Волков. Доигровщик российской сборной решал даже с неудобных позиций. На четвертый сет белгородцев уже не хватило.

Теперь пятница будет моментом истины для «Динамо-ЛО» и «Белогорья». Командам ни в коем случае нельзя проигрывать, иначе они точно вылетают, а заключительные игры группового этапа превращаются в формальность. Отступать дерзким и самобытным клубам некуда, поэтому легко Питеру и московскому «Динамо» не будет точно.

Расписание оставшихся игр «Финала шести»

6 мая, пятница

16.00. «Зенит» СПб — «Динамо-ЛО»

19.00. «Динамо» — «Белогорье»

7 мая, суббота

16.00. «Локомотив» — «Зенит» СПб

19.00. «Зенит-Казань» — «Динамо»

9 мая, понедельник

16.00, 19.00. Полуфиналы

10 мая, вторник

16.00. Матч за 3-е место

19.00. Финал