Мяч и пряник. В Туле стартовали решающие матчи Кубка России
За почти 30 лет, которые разыгрывается Кубок страны, этот турнир проделал большой путь. Долгое время он был, по сути, предсезонным турниром, который пропускали игроки сборных. Но с середины нулевых его значение выросло, и теперь он по праву заслужил статус второго по значимости национального соревнования. Не зря же с 2009 года Кубок носит имя великого тренера Гиви Ахвледиани.
В нынешнем году впервые «Финал четырех» приняла уютная и современная арена в Туле, а местная «Тулица» получила возможность побороться за трофей. Зато на полуфинальном этапе сложили полномочия действующие обладательницы кубка — казанское «Динамо-Ак Барс» брало главный приз три последних года подряд и пять раз из шести предыдущих розыгрышей, но теперь в числе участниц решающего этапа их не оказалось.
Полуфинальное дерби
Интересно, что вот уже 13 последних розыгрышей, начиная с 2009 года, главный приз доставался исключительно командам, в названии которых было слово «Динамо». В разные годы это были динамовские команды Москвы и Краснодара, а также представительницы Казани, которых мы уже упоминали. С этой точки зрения главные претенденты на почетный приз встречались в первом полуфинале — лидер нынешнего чемпионата страны столичное «Динамо» и челябинский «Динамо-Метар».
Между прочим, эти команды встречались на площадке уральской команды всего за неделю до «Финала четырех». И это был особенный вечер для «Динамо-Метара», отмечавшего именно на этом матче 50-летие клуба. Отпраздновать удалось на славу, а вот победить грозных гостей — нет. Хотя бой челябинские волейболистки дали славный. Команда Александра Кошкина зацепилась в первой партии, взяв ее со счетом 32:30, и вела 10:3 во второй. Но затем москвички собрались и вернули игру в нужное им русло, победив в четырех сетах.
Естественно, близость двух встреч команд не могла не наложить отпечаток и на кубковый полуфинал. «Динамо» вышло в него фаворитом, но их соперницы, уже почувствовавшие силу в предыдущей встрече, с самого начала начали упираться. Особенно хорошо выходило действовать на блоке — игроки «Динамо-Метара» регулярно чехлили даже признанного лидера столичных атак Наталию Гончарову, у которой первые два сета игра совсем не шла. В концовке первого сета «Динамо» удалось создать задел, хотя их уральские одноклубницы бились до последнего, поднимая самые невероятные мячи и блокируя атаки. Даже видеопросмотры, которые брал штаб москвичек, не помогали. И все-таки один из двух сетболов фавориты реализовали.
— Ожидали максимального натиска, напора от соперниц, — сказала после игры блокирующая «Динамо» Екатерина Енина. — В первом сете игра шла очко в очко, тем не менее мы справились с собой, стали допускать меньше ошибок. Прибавили на блоке, справились в атаке, и получилось легче, чем в прошлом матче. Хотя нервы, конечно, присутствовали, несмотря на любой опыт, все волнуются. Ответственность большая, финал — это все равно «вау», что для Тулы, что для Челябинска, что для Москвы.
Действительно, взяв первую партию, «Динамо» психологически раскрепостилось, и играть им стало заметно легче. Стали находиться разнообразные варианты в атаке, наладился прием. Тогда как у челябинской команды действия разладились. Команда стала очень много ошибаться и позволила соперницам уйти вперед. Количество помарок как один из главных факторов отметил после матча и рулевой «Динамо-Метара» Александр Кошкин. Тем не менее его команде к середине партии почти удалось догнать оппоненток, и Константину Ушакову даже пришлось взять тайм-аут. Но перелома в игре так и не случилось, третий сет москвички взяли в одну калитку.
— Не все получалось, но главное было — победить и пройти дальше, поэтому я доволен, — отметил Ушаков. — Это кубковый турнир, цена матча была очень велика. Поначалу девушки были чуть скованны, а потом вошли в игру, начали выполнять установки, и стало легче. В финале должно быть проще, это все-таки заключительный матч турнира, игра за трофей.
Запомнится последний
Между прочим, без поддержки не остался никто из участников «Финала четырех». Естественно, самая горячая была у «Тулицы», выступавшей на правах хозяек, но в городе оружейников были болельщики и из Челябинска, и из Москвы. А самый внушительный фанатский десант на трибуны арены высадил «Локомотив». И второй матч прошел при оглушительном аккомпанементе речовок и барабанов — атмосфера была по-настоящему кубковой и огненной. Как и обстановка вокруг матча, ведь на арене для поклонников волейбола подготовили много интересного.
Для «Тулицы» это первый «Финал четырех» в истории. Но ведь «Локомотив», несмотря на две победы в чемпионатах России, Кубок страны раньше никогда не брал. Хотя трижды играл в решающих стадиях. И результаты этих выступлений кое на что намекали: четвертое место, затем третье и, наконец, второе в прошлом году.
Чтобы продолжить это поступательное движение, для начала нужно было обыгрывать «Тулицу». К выполнению этой задачи «Локо» приступил после торжественного открытия, в котором приняли участие генсек ВФВ Александр Яременко и вице-губернатор Тульской области Вячеслав Федорищев. Чемпионки сразу включили блок в исполнении Валерии Зайцевой, атаки Татьяны Кадочкиной и начали быстро уходить вперед. Хозяйки взяли тайм-аут при счете 4:9, но «Локомотив» уже вгрызся в это преимущество и контролировал партию. У «Тулицы» же было многовато ошибок на подачах, одна из которых и закончила сет.
Но Тула сейчас город не только оружия и пряников, но и отличного волейбола. Хозяйки доказали это во второй партии, дав отпор «Локо». Хотя у калининградской команды разыгралась Ксения Парубец, «Тулица» не сдавалась и отвечала ударом на удар. Только в концовке, во многом за счет возросшего количества ошибок, хозяйки все же отпустили именитых соперниц. Тем не менее тульская команда и атаковала интересно, и напрягала оппоненток на приеме. И в третьем сете «Тулица» сумела уйти в отрыв. Он держался до самого финала, и никто не может сказать, что тульская команда не заслужила в нем победу. Атаки Екатерины Любушкиной и Ольги Ефимовой, самоотверженные действия на блоке, несколько сетболов. Эта партия стала лучшей из всех, сыгранных в субботу. Именно в таких ситуациях лучше всего виден класс команды. И у «Локо» он оказался выше.
— Главное — выиграли, хотя в третьей партии сами наошибались и на подаче, и на приеме, — сказал главный тренер калининградского клуба Константин Сиденко после встречи. — Поэтому и завязалась борьба. Но девчонки молодцы, с честью вышли из этой ситуации. Победили в трех партиях и готовимся к финалу. А этот матч — уже история.
В воскресенье же нас ждет совершенно другая история. Очень интересно посмотреть, для кого она закончится хеппи-эндом.
Кубок России. «Финал четырех»
Полуфиналы
«Динамо-Метар» — «Динамо» — 0:3 (23:25, 20:25, 14:25)
«Тулица» — «Локомотив» — 0:3 (20:25, 18:25, 29:31)