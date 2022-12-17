Мяч и пряник. В Туле стартовали решающие матчи Кубка России

По итогам первого дня «Финала четырех» женского Кубка России за трофей поборются московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».

За почти 30 лет, которые разыгрывается Кубок страны, этот турнир проделал большой путь. Долгое время он был, по сути, предсезонным турниром, который пропускали игроки сборных. Но с середины нулевых его значение выросло, и теперь он по праву заслужил статус второго по значимости национального соревнования. Не зря же с 2009 года Кубок носит имя великого тренера Гиви Ахвледиани.

В нынешнем году впервые «Финал четырех» приняла уютная и современная арена в Туле, а местная «Тулица» получила возможность побороться за трофей. Зато на полуфинальном этапе сложили полномочия действующие обладательницы кубка — казанское «Динамо-Ак Барс» брало главный приз три последних года подряд и пять раз из шести предыдущих розыгрышей, но теперь в числе участниц решающего этапа их не оказалось.

Полуфинальное дерби

Интересно, что вот уже 13 последних розыгрышей, начиная с 2009 года, главный приз доставался исключительно командам, в названии которых было слово «Динамо». В разные годы это были динамовские команды Москвы и Краснодара, а также представительницы Казани, которых мы уже упоминали. С этой точки зрения главные претенденты на почетный приз встречались в первом полуфинале — лидер нынешнего чемпионата страны столичное «Динамо» и челябинский «Динамо-Метар».

Между прочим, эти команды встречались на площадке уральской команды всего за неделю до «Финала четырех». И это был особенный вечер для «Динамо-Метара», отмечавшего именно на этом матче 50-летие клуба. Отпраздновать удалось на славу, а вот победить грозных гостей — нет. Хотя бой челябинские волейболистки дали славный. Команда Александра Кошкина зацепилась в первой партии, взяв ее со счетом 32:30, и вела 10:3 во второй. Но затем москвички собрались и вернули игру в нужное им русло, победив в четырех сетах.

Естественно, близость двух встреч команд не могла не наложить отпечаток и на кубковый полуфинал. «Динамо» вышло в него фаворитом, но их соперницы, уже почувствовавшие силу в предыдущей встрече, с самого начала начали упираться. Особенно хорошо выходило действовать на блоке — игроки «Динамо-Метара» регулярно чехлили даже признанного лидера столичных атак Наталию Гончарову, у которой первые два сета игра совсем не шла. В концовке первого сета «Динамо» удалось создать задел, хотя их уральские одноклубницы бились до последнего, поднимая самые невероятные мячи и блокируя атаки. Даже видеопросмотры, которые брал штаб москвичек, не помогали. И все-таки один из двух сетболов фавориты реализовали.

— Ожидали максимального натиска, напора от соперниц, — сказала после игры блокирующая «Динамо» Екатерина Енина. — В первом сете игра шла очко в очко, тем не менее мы справились с собой, стали допускать меньше ошибок. Прибавили на блоке, справились в атаке, и получилось легче, чем в прошлом матче. Хотя нервы, конечно, присутствовали, несмотря на любой опыт, все волнуются. Ответственность большая, финал — это все равно «вау», что для Тулы, что для Челябинска, что для Москвы.

Действительно, взяв первую партию, «Динамо» психологически раскрепостилось, и играть им стало заметно легче. Стали находиться разнообразные варианты в атаке, наладился прием. Тогда как у челябинской команды действия разладились. Команда стала очень много ошибаться и позволила соперницам уйти вперед. Количество помарок как один из главных факторов отметил после матча и рулевой «Динамо-Метара» Александр Кошкин. Тем не менее его команде к середине партии почти удалось догнать оппоненток, и Константину Ушакову даже пришлось взять тайм-аут. Но перелома в игре так и не случилось, третий сет москвички взяли в одну калитку.

— Не все получалось, но главное было — победить и пройти дальше, поэтому я доволен, — отметил Ушаков. — Это кубковый турнир, цена матча была очень велика. Поначалу девушки были чуть скованны, а потом вошли в игру, начали выполнять установки, и стало легче. В финале должно быть проще, это все-таки заключительный матч турнира, игра за трофей.

Фото ВК «Локомотив» (Калининград).

Запомнится последний

Между прочим, без поддержки не остался никто из участников «Финала четырех». Естественно, самая горячая была у «Тулицы», выступавшей на правах хозяек, но в городе оружейников были болельщики и из Челябинска, и из Москвы. А самый внушительный фанатский десант на трибуны арены высадил «Локомотив». И второй матч прошел при оглушительном аккомпанементе речовок и барабанов — атмосфера была по-настоящему кубковой и огненной. Как и обстановка вокруг матча, ведь на арене для поклонников волейбола подготовили много интересного.

Для «Тулицы» это первый «Финал четырех» в истории. Но ведь «Локомотив», несмотря на две победы в чемпионатах России, Кубок страны раньше никогда не брал. Хотя трижды играл в решающих стадиях. И результаты этих выступлений кое на что намекали: четвертое место, затем третье и, наконец, второе в прошлом году.

Чтобы продолжить это поступательное движение, для начала нужно было обыгрывать «Тулицу». К выполнению этой задачи «Локо» приступил после торжественного открытия, в котором приняли участие генсек ВФВ Александр Яременко и вице-губернатор Тульской области Вячеслав Федорищев. Чемпионки сразу включили блок в исполнении Валерии Зайцевой, атаки Татьяны Кадочкиной и начали быстро уходить вперед. Хозяйки взяли тайм-аут при счете 4:9, но «Локомотив» уже вгрызся в это преимущество и контролировал партию. У «Тулицы» же было многовато ошибок на подачах, одна из которых и закончила сет.

Но Тула сейчас город не только оружия и пряников, но и отличного волейбола. Хозяйки доказали это во второй партии, дав отпор «Локо». Хотя у калининградской команды разыгралась Ксения Парубец, «Тулица» не сдавалась и отвечала ударом на удар. Только в концовке, во многом за счет возросшего количества ошибок, хозяйки все же отпустили именитых соперниц. Тем не менее тульская команда и атаковала интересно, и напрягала оппоненток на приеме. И в третьем сете «Тулица» сумела уйти в отрыв. Он держался до самого финала, и никто не может сказать, что тульская команда не заслужила в нем победу. Атаки Екатерины Любушкиной и Ольги Ефимовой, самоотверженные действия на блоке, несколько сетболов. Эта партия стала лучшей из всех, сыгранных в субботу. Именно в таких ситуациях лучше всего виден класс команды. И у «Локо» он оказался выше.

— Главное — выиграли, хотя в третьей партии сами наошибались и на подаче, и на приеме, — сказал главный тренер калининградского клуба Константин Сиденко после встречи. — Поэтому и завязалась борьба. Но девчонки молодцы, с честью вышли из этой ситуации. Победили в трех партиях и готовимся к финалу. А этот матч — уже история.

В воскресенье же нас ждет совершенно другая история. Очень интересно посмотреть, для кого она закончится хеппи-эндом.

Кубок России. «Финал четырех»

Полуфиналы

«Динамо-Метар» — «Динамо» — 0:3 (23:25, 20:25, 14:25)

«Тулица» — «Локомотив» — 0:3 (20:25, 18:25, 29:31)