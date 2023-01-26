Дирижер волейбольного оркестра. Георгию Мондзолевскому — 89!

26 января 89-й день рождения отмечает Георгий Мондзолевский — один из лучших и самых титулованных связующих в истории мирового волейбола

Знаменитый ветеран отмахивается, когда я пытаюсь в канун дня рождения пожелать ему всего, и побольше: «Да разве это праздник? Страшно подумать, 89 лет! Уже выхожу на финишную прямую».

Но голос Мондзолевского в телефонной трубке вполне бодр, да и настроение его вскоре меняется:

— Планирую дожить до 90 лет, а там как уже как повезет! — восклицает он. — До сих пор по возможности делаю зарядку, поднимаю гантели, стараюсь шевелиться. Хотя сейчас уже такой возраст, когда зависишь и от паспортных данных, и от погодных условий.

Георгий Модзолевский (5) в составе сборной СССР 1960 год. volley99.ru

Роль случая в истории

Мондзолевский, перефразируя классика, — глыба, человечище, легенда нашего волейбола. Двукратных олимпийских чемпионов у мужчин вообще не так много, с десяток. А Георгий Григорьевич еще и двукратный чемпион мира, чемпион Европы и обладатель целой россыпи медалей.

А начинался его путь в большой спорт на улицах послевоенной Одессы. Главную роль в становлении паренька с Молдаванки как спортсмена сыграл тренер Александр Дюжев. Причем первая встреча с ним стала случайной.

— Представьте — первые послевоенные годы, разруха, никакого спортивного инвентаря в помине нет, — вспоминает в разговоре с «СЭ» именинник. — У меня отец погиб на фронте, мы жили вдвоем с мамой. Пацанами мы вместо мячей гоняли набитые тряпками чулки — даже кирзовые мячи на шнуровке появились позже. И начинали с футбола. Из дворов нас обычно прогоняли, боялись, что побьем стекла. Тогда мы шли на улицу и играли прямо на проезжей части, движение тогда было не таким оживленным. И вот во время футбольных баталий к нам подошел молодой человек, очень прилично одетый. По тем временам это было непривычно: белая рубашка, светлые брюки, модные парусиновые туфли. Увидел нас и говорит: «Вот вы тут мучаетесь, а знаете, что прямо на вашей улице есть спортзал?»

А еще для начала Дюжев пригласил ребят посмотреть на матчи первенства города. Увидев волейбол своими глазами, ребята влюбились в эту игру. Скоро они целой компанией пришли в зал.

— В основном ребята были с Молдаванки, но, как ни странно, с нами были студенты из консерватории — пианисты, трубачи, — говорит Мондзолевский. — Жили они в центре и приезжали к нам в район для занятий. Мы заигрывались допоздна, договаривались со сторожем, и эти ребята потом ночевали в зале, а потом ехали домой первым трамваем.

Юного Жору волейбол захватил, и у него получалось. Вскоре он уже играл за городскую команду школьников. А окончательно его любовь к волейболу укрепил чемпионат СССР 1951 года, проходивший в Тбилиси. Причем ради дебюта Мондзолевского Дюжеву пришлось пойти на хитрость.

— Мне тогда было всего 17, а по регламенту играть на турнире, по-моему, можно было с 18 лет, — говорит ветеран. — Но Дюжев, как человек опытный, предугадывал различные сложные ситуации. Он предложил инсценировать, будто бы у меня украли паспорт. В итоге мы сумели убедить милицию, и нам выписали справку, что я уже 18-летний. Конечно, тогда нам было трудно конкурировать с более опытными командами — из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, и мы заняли восьмое место. Зато победили соперников из Тбилиси, за что чуть не поплатились травмами — зрители, недовольные результатом матча, закидали нас камнями.

Георгий Модзолевский. volley99.ru

Годы побед

Кстати, за грузинскую команду тогда выступал в качестве игрока будущий легендарный тренер Гиви Ахвледиани. Которого сам Мондзолевский считает лучшим из целой плеяды звездных наставников, под чьим началом ему довелось сыграть.

— Гиви Александрович подготовил первых олимпийских чемпионов по волейболу, этим все сказано, — считает Георгий Григорьевич. — Ахвледиани — талантливейший специалист, преданный волейболу. Мы завидовали его трудолюбию. Все, за что бы он ни брался, досконально изучал и делал четко во всех отношениях. В свободные минуты между тренировками мы старались отдохнуть, а он почти все время проводил с книгами, читал, что-то помечал. Мне очень нравится команда образца 1964 года. Большая часть ее прошла и через два победных чемпионата мира, а потом победила в Токио.

Впрочем, к моменту выступления в Токио Мондзолевский был уже одним из самых опытных игроков национальной сборной, ее лидером и одним из ведущих связующих мира. Руководивший тогда ФИВБ Поль Либо называл его «выдающимся дирижером волейбольного оркестра».

— Когда мы начинали, волейбол был совсем другим, — вспоминает сам ветеран. — Не было нападающих первого и второго темпа, доигровщиков, связующих. Каждый на площадке старался делать что мог. У меня же всегда было неплохо с передачами. Хотя в одесской команде, честно говоря, я играл нападающего. А вот после перехода в ЦСК МО в 1957-м мне сказали: забудь, что ты делал в Одессе, у нас есть кому забивать. И я переключился на распасовку, помогать ребятам. Я ведь был военнослужащим, поэтому приказ главного тренера, подполковника Владимира Саввина, нужно было выполнять.

При этом похвалы в свой адрес Георгий Григорьевич считает преувеличением. Главным для него было оправдывать доверие команды. В армейском клубе он в итоге провел 12 сезонов, восемь раз выиграв чемпионат СССР.

— Команда у нас на рубеже 50-х и 60-х была просто чудесная! — восклицает Мондзолевский. — Нил Фасахов, Виталий Коваленко, Юрий Чесноков, Николай Буробин — подбор игроков великолепный. Но из партнеров наибольшую симпатию я испытывал, пожалуй, к Фасахову. Это был очень разносторонний нападающий. За долгие годы в волейболе я не встречал больше ни одного игрока, который бы одинаково успешно мог завершать атаки как левой, так и правой рукой. При этом Нил был очень непривередлив к передачам. Если ему доверили, он должен был во что бы то ни стало выиграть мяч. Хотя, пожалуй, у меня со всеми товарищами по команде отношения были хорошие.

Сейчас в силу возраста Мондзолевского уже не увидишь на трибунах, но за волейболом по мере сил он продолжает следить. Мы поздравляем Георгия Григорьевича с 89-летием и желаем ему намного перевыполнить поставленную перед собой цель.