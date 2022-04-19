Лидеры берут свое. В женской Суперлиге закончились четвертьфинальные серии

В полуфиналах привычная четверка из Казани, Москвы, Калининграда и Екатеринбурга.

Волейбол. Суперлига. Женщины

1/4 финала

Динамо — Ак Барс — Динамо (Краснодар) — 3:2, 3:0

Динамо (Москва) — Ленинградка — 3:0, 3:1

Локомотив — Протон — 3:0, 3:2

Тулица — Уралочка-НТМК — 0:3, 1:3

В понедельник в российской женской волейбольной Суперлиге завершились четвертьфинальные серии. Во всех парах обошлось двумя матчами — к переводу серии в решающий третий матч ближе всего был саратовский «Протон» в противостоянии с калининградским «Локомотивом», и там все закончилось штрафом тренеру волжанок Юрию Маричеву.

«Уралочка» с Карполем-старшим справилась с нервами

Хотя проблемы были даже у победителя регулярного сезона «Динамо — Ак Барс» из Казани. В первом же матче с восьмой командой сезона, динамовками из Краснодара, дело дошло до тай-брейка, причем казанки проигрывали по сетам 1-2 и две последние партии взяли после розыгрыша дополнительных очков — 26:24 и 16:14. В Краснодаре все прошло спокойно — 3-0, и Казань выходит на «Уралочку», которая прошла «Тулицу». У «Ак Барса» солировала Татьяна Кадочкина, которая за две игры набрала 40 очков, а Екатеринбург привычно тащила Ксения Парубец, настрелявшая 47 очков.

Причем в Нижнем Тагиле у «Уралочки» тоже были серьезные проблемы с гостьями — тулячки взяли первый сет, затем счет сравнялся, а в двух следующих партиях ситуация висела на волоске — 31:29 и 28:26, нервы у подопечных Михаила Карполя оказались крепче. Николай Васильевич Карполь остается в обойме и этот матч также провел на скамейке. И даже отбивал «пятеры» игрокам, правда, сидя.

В женской Суперлиге закончились четвертьфинальные серии. volley.ru

В Саратове все закончилось жестом

В другой половине сетки ожидаемо сыграют в полуфинале московское «Динамо» и «Локомотив» из Калининграда. Москвички потратили меньше всех сил в 1/4 финала, выиграв серию у «Ленинградки» с общим счетом 6-1 по партиям. А вот Калининграду пришлось сложнее. «Локо» сначала при как обычно полных трибунах дома преодолел сопротивление «Протона» в трех партиях, а вот в Саратове игра получилась сверхэмоциональной и «качельной».

«Протон» сначала взял боевую первую партию со счетом 29:27, затем почти безнадежно слил две партии — 13:25 и 20:25, но сумел довести дело до тай-брейка. В котором действующие чемпионки России вели 9:5, потом едва не разбазарили преимущество, но в итоге отстояли победу — 15:12. Решающее очко взяла Яна Щербань, но особо отметить стоит капитана Ирину Воронкову, у которой за два матча 59 очков.

В женской Суперлиге закончились четвертьфинальные серии. volley.ru

Юрий Маричев был настолько недоволен исходом матча, что не удержался от неприличного жеста с согнутым локтем, за что Всероссийская федерация волейбола выписала тренеру — чемпиону Европы штраф 50 тысяч рублей с формулировкой «за оскорбительное поведение», а также напомнила ВСЕМ (в официальном решении так и написано, с использованием Caps Lock) клубам о необходимости строгого соблюдения регламента.

Инцидент с Маричевым в среду будет отдельно разбирать дисциплинарная комиссия ВФВ.

Та же четверка четвертый год подряд

Так или иначе, но в полуфинале уже четвертый год подряд мы видим ту же четверку — «Динамо» из Казани и Москвы, «Локомотив» и «Уралочка». Учитывая то, что железнодорожники основали клуб четыре года назад, можно отмотать еще дальше и увидеть, что три оставшихся клуба неизменно попадают в полуфинал с 2015 года (восьмой раз подряд!). С одной стороны, это способствует классическим противостояниям со своей историей и драматургией и говорит о силе наших грандов. С другой — Суперлиге не помешал бы глоток свежего воздуха в виде новых команд и новых городов. Впрочем, в большинстве спортивных лиг России группа лидеров устойчива и меняется годами. Да и в европейском женском волейболе наблюдается такая же стабильность. Так что, может, это просто закономерное развитие.

В полуфиналах встретятся «Динамо — Ак Барс» — «Уралочка-НТМК» и «Динамо» — «Локомотив». Первые матчи состоятся 24 апреля, ответные — 27-го, решающие, в случае надобности, — 30 числа. Финал и серия за третье место будут играться до трех побед.