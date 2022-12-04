Тур надежды. Теперь у всех клубов волейбольной суперлиги есть победы

Десятый тур подарил улыбки последним командам чемпионата России.

В волейбольной суперлиге состоялся 10-й тур, который кардинально не изменил картину текущего чемпионата, но принес много увлекательных матчей и стал очень важным для команд из нижней части турнирной таблицы.

В суперлиге больше нет проигравших

До этих волейбольных выходных по одной команде в женском и мужском розыгрышах имели нули в графе «победы». Но прошедший тур этих нулей не оставил.

В мужском чемпионате в аутсайдерах ходил клуб «Нова» из Новокуйбышевска. И чтобы добыть первую победу, команде пришлось серьезно постараться. На своей площадке она буквально выгрызла первый и второй сеты в матче с «Газпром-Югра» (30:28, 33:31), уступила в третьем, но дожала соперника в четвертом — 25:13. Таким образом, «Нова» поднялась со дна таблицы, опередив «Строитель», у которого тоже одна победа, но меньше очков.

В тот же день первый успех в этом сезоне пришел к «Липецку». Причем девушки выиграли матч в гостях у нижегородской «Спарты». Все решалось на тай-брейке — 18:16 в пользу «Липецка».

Казань и Москва преследуют Питер

В верхней части турнирной таблицы мужского чемпионата завязалась плотная борьба. Три команды сейчас явно в фаворитах турнира: питерский и казанский «Зенит» и московское «Динамо». Все трое без особых проблем добились сухих побед в очередном туре.

Клуб из Татарстана буднично обыграл «Югру-Самотлор». Причем «Зениту» даже не понадобились оба легионера — связующий Майка Кристенсон из США и доигровщик Сэм Деру из Бельгии. За передачи отвечал 21-летний Олег Терентьев.

«Динамо» в Новом Уренгое нанесло болезненное поражение «Факелу». Да, победа москвичей была ожидаемая, но хозяева в этой встрече выглядели слишком беззубо. Как отметил после матча главный тренер «Факела» Роман Яковлев, пока ребятам страшновато играть против фаворитов.

Со стопроцентным показателем продолжает лидировать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Их статистика побед и поражений в чемпионате 10:0. В прошедшем туре питерцы дома легко разобрались с «Кузбассом».

«Ленинградка» — гроза топов

Женский клуб из Санкт-Петербурга — «Ленинградка» — тоже рвется на первую строчку. Неделю назад команда нанесла первое в сезоне поражение московскому «Динамо» — 3:2, а в 10-м туре подтвердила, что тот успех был не случайным. После сложнейшей пятисетовой победы над лидером чемпионата «Ленинградка» легко справилась с действующим обладателем Суперкубка казанским «Динамо». Похоже, что в этом сезоне команда Александра Кашина как никогда близка к тому, чтобы взять медали суперлиги.

Еще одним сюрпризом первой части чемпионата стал «Динамо-Метар». На этот раз челябинский клуб обыграл «Уралочку» в гостях — 3:0. В этом матче у хозяек не играла основная связующая Алена Кондрашова, но и без нее «Уралочка» могла навязывать борьбу «Метару», а не уступать с разгромным счетом.

Забуксовал саратовский «Протон», который дерзко шел в лидерах на старте чемпионата. Первые пять туров клуб не проигрывал, но последующие пять встреч сложились уже не так удачно. Теперь у «Протона» три поражения. Последнее нанесла «Тулица» у себя дома — 3:1.

Суперлига. Мужчины. 10-й тур

«Динамо-ЛО» — «Белогорье» — 0:3 (29:31, 22:25, 29:31)

«Зенит-Казань» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:14, 25:20, 25:20)

«Нефтяник» — «Урал» — 0:3 (19:25, 23:25, 20:25)

«Динамо» М — «Факел» — 3:0 (25:18, 25:19, 25:13)

«Строитель» — «Енисей» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:18)

«Нова» — «Газпром-Югра» — 3:1 (30:28, 33:31, 16:25, 25:23)

«Локомотив» — АСК — 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)

«Зенит» СПб — «Кузбасс» — 3:0 (25:20, 25:20, 25:20)

Суперлига. Женщины. 10-й тур

«Заречье-Одинцово» — «Минчанка» — 0:3 (24:26, 22:25, 20:25)

«Уралочка-НТМК» — «Динамо-Метар» — 0:3 (16:25, 23:25, 21:25)

«Спарта» — «Липецк» — 2:3 (25:27, 25:15, 16:25, 25:10, 16:18)

«Локомотив» — «Енисей» — 3:0 (25:21, 25:23, 25:21)

«Тулица» — «Протон» — 3:1 (25:23, 26:18, 19:25, 25:17)

«Динамо — Ак Барс» — «Ленинградка» — 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)

«Динамо» М — «Динамо» Кр (матч состоится 4 декабря)