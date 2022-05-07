Каждый год новый чемпион.

«Финал шести». Третий тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (21:25, 25:20, 25:21, 25:21)

«Зенит» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:23, 27:25, 25:23)

НХЛ, НБА и другие североамериканские лиги многие обожают из-за непредсказуемости. Перед началом любого сезона предугадать чемпиона сложно всегда и всем, а защитить титул удается единицам и по большим праздникам. Европе этой интриги не хватает. И России в том числе. Как правило, есть узкий круг претендентов на что-то серьезное. Иногда — критически узкий.

Футбол четвертый год подряд выигрывает питерский «Зенит», в баскетболе десятилетиями царит ЦСКА, а в гандболе целую вечность — «Чеховские медведи».

В этом смысле приятно выделяется волейбол.

Питер вышел в полуфинал с первого места в группе

Вот женский чемпионат: три последних сезона выиграли три разные команды — московское «Динамо», казанское и «Локомотив». А сейчас хорошие шансы на успех у четвертой — «Уралочки-НТМК».

Та же история в мужской суперлиге. В 2019-м гудело Кемерово — тогда золото осталось за «Кузбассом». 2020: триумф «Локомотива». Прошлый год прошел под знаком «Динамо». А теперь фаворит — Казань.

Хотя гарантий ей это не дает никаких. На ту же «Уралочку» никто вообще не ставил перед плей-офф, а она вон что выдает. А Москва и Казань внезапно играют за бронзу. В мужском «Финале шести» в шаге от сенсации остановилось «Динамо-ЛО» — питерский «Зенит» чудом унес ноги на тай-брейке. По ходу игры буквально склеивая Ивана Яковлева (у него сводило ноги) и Егора Клюку (который пропустил несколько месяцев из-за травмы спины, а в субботу его тревожило колено). Казалось бы, на следующий день против мощного и отдохнувшего сутки «Локо» у вымотанного «Зенита» никаких шансов. Но Питер сегодня внезапно преобразился и провел классный матч, обыграв Новосибирск в четырех партиях. Благодаря чему вышел в полуфинал с первого места в группе.

Правда, особых привилегий оно не дает. Еще непонятно, кто хуже в полуфинале: «Динамо» или «Зенит-Казань». Вполне возможно, что эти команды встретятся в финале.

Впереди самая красота

В субботу они сыграли между собой в заключительном матче группового этапа, но никакого значения это уже не имело. Оба коллектива досрочно гарантировали себе плей-офф, поэтому могли просто сыграть в удовольствие. Такой товарищеский матч повышенной ответственности.

Хотя на «Зените» давления было, пожалуй, побольше. Команда не проигрывает с ноября и прерывать серию совершенно точно не хотела. «Динамо» же, по большому счету, терять было нечего. Поэтому итоговые 3:0 в пользу Казани в данном матче хоть и перебор (Москва партию заслужила точно, ведь все три сета завершились на балансе), но глобально победа — справедлива.

Впереди самая красота — в понедельник нас ждут два полуфинала, а во вторник — матч за третье место и сражение за золото.

Расписание решающих игр «Финала шести»

9 мая, понедельник, полуфиналы

16.00. Зенит (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)

19.00. Зенит (Казань) — Локомотив (Новосибирск)

10 мая, вторник

16.00. Матч за 3-е место

19.00. Финал