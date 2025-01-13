«Студенты» — не самое плохое прозвище». Знакомимся с ВК МГТУ

Интервью блокирующего московского клуба Алексея Ганенко.

PARI Суперлига. Мужчины. 21-й тур

«Кузбасс» — АСК — 3:1 (26:24, 26:24, 21:25, 25:19)

«Динамо-Урал» — «Газпром-Югра» — 3:1 (25:21, 22:25, 25:19, 25:16)

«Нова» — МГТУ — 3:2 (25:22, 23:25, 25:20, 25:20, 21:25, 15:11)

«Динамо-ЛО» — «Факел-Ямал» — 3:1 (18:25, 25:17, 25:17, 25:22)

«Енисей» — «Динамо» М — 3:0 (25:21, 25:25:18, 25:20)

«Локомотив» — «Оренбуржье» — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)

В нынешнем сезоне столичных клубов в волейбольной суперлиге стало два: к «Динамо» добавился победитель высшей лиги — МГТУ. Дебютант хоть и идет в нижней части таблицы, но проходной командой не выглядит, проведя несколько ярких матчей. Например, в обеих встречах регулярки был обыгран один из претендентов на медали «Факел Ямал». После выездного поединка 21-го тура с «Новой», в котором «студенты» уступили на тай-брейке, «СЭ» поговорил об адаптации в суперлиге с блокирующим МГТУ Алексеем Ганенко.

В суперлиге нужно быстрее думать и принимать решения

— Какие эмоции оставил прошедший матч с «Новой»?

— На самом деле двоякие. Потому что видно было, что по игре, на мой взгляд, мы выглядели сильнее, но не хватило немного «физики». В пятой партии была просадка. Не справились. Упустили очень важную игру, которая нам могла помочь в наборе очков для попадания в плей-офф.

— Наверное, обидно понимать, что победа подняла бы на строчку выше в турнирной таблице?

— Да, конечно, очень обидно.

— Следующий тур вы пропускаете. Какой план?

— Нам сейчас главное — перевести дух после двух напряженных игр с «Факелом» и «Новой». Надо набрать физические кондиции и залечить микротравмы, которые появились в команде по ходу сезона.

— Следующий матч у вас с «Локомотивом». Насколько сложно даются команде встречи с топами чемпионата?

— Самое сложное — это не думать о счете. В нашей ситуации нужно играть такие матчи максимально раскрепощенно и получать удовольствие.

— Ближайший матч у вас домашний. После игры с «Факелом» тренер Михаил Бекетов сказал, что наконец-то арена «Дружба» становится родной. Долго ли вы к ней привыкали? В чем были трудности адаптации?

— Сложность в том, что мы тренируемся в одном зале, а играем уже в «Дружбе». Толком даже не привыкнешь. Было ощущение, что мы играем в гостях. Но победы над «Оренбуржьем» и «Факелом» придали уверенности в родных стенах. Надеюсь, они будут помогать в будущем.

— В прошлом сезоне играли в высшей лиге, сейчас — в суперлиге. Насколько два турнира отличаются?

— Разница в первую очередь в мастерстве игроков. В суперлиге ребята уже взрослые, опытные. Видно, что они допускают гораздо меньше ошибок. Есть существенная разница в скорости игры. Нужно быстрее думать и принимать решение.

— Трудно ли было на старте сезона к этому всему привыкать?

— У нас есть игроки, которые уже выступали в суперлиге, имели такой опыт. Да и тренерский штаб знаком с этим чемпионатом. Они пытались с психологической точки зрения нам помочь. Но у нас есть и молодые игроки. Тяжело было адаптироваться, но после матчей Кубка парни уже поняли, куда они попали и к чему надо стремиться.

— Первые четыре тура не было побед. Не возникало переживаний, что в дебютном сезоне суперлиги их вообще не будет?

— Нет, такого не было. Мы об этом не думали. Считаю, что мы сами виноваты, что затянули с первой победой. Было предостаточно шансов до этого. Начиная даже с первого тура, где мы сами упустили игру в гостях с «Газпромом-Югрой». После пошло уже как снежный ком. Было много игр, когда мы вели и отпускали соперников, проигрывали. Но тяжелая волевая победа с «Факелом» в пятом туре, я считаю, нам очень помогла.

— Сейчас у МГТУ три победы, две из которых над «Факелом». Почему именно для новоуренгойцев, которые считаются одними из претендентов на медали, вы стали таким неудобным соперником?

— «Факел» — хорошая команда. В ней собраны молодые амбициозные ребята с горящими глазами. Именно в этом кураже их сила. Если им удается лезть на соперника, они лезут. В гостях нам удалось после разгромной партии собраться, не дать им почувствовать максимальную уверенность, за счет которой они играют. Поэтому переломили исход. А в Москве, на мой взгляд, они не показали свою игру. Возможно, сказался игровой перерыв. Ведь их последний матч был в середине декабря. Знаю, что они могут намного лучше. Их позиция в турнирной таблице это доказывает.

Волейболисты МГТУ. Фото ВК МГТУ

Основная задача на сезон — сохранить место в суперлиге

— Вы были в структуре московского «Динамо», питерского «Зенита». Сейчас матчи против этих команд имеют для вас принципиальное значение?

— Наверное, более принципиальное значение имеют матчи с «Динамо». Все-таки это родной клуб. Я во многом ему благодарен. Конечно, с одной стороны, досадно, что не получилось пойти вверх по лестнице в этой системе. Но с другой — мне самому хотелось выйти из зоны комфорта и попробовать свои силы в других командах. Можно сказать «Динамо» за это спасибо.

— Против кого сложнее всего играть на блоке для вас?

— Мне тяжело даются матчи против «Локомотива» из Новосибирска. У них классные и высокорослые центральные. Также было очень непросто играть против казанского «Зенита». Там всегда были мастера волейбола, они знают свое дело. В целом против команд первой четверки очень сложно играть. С остальными как-то удается набирать очки на блоке.

— Насколько для вас отличается день после побед и день после поражений?

— В целом после игр чувствуешь себя опустошенным, выкладываешься насколько можешь. Отдаешь эмоции, физические силы. Поэтому вне зависимости от побед и поражений провожу время с близкими. Это очень помогает.

— В прошлом сезоне в высшей лиге у вас было больше побед, чем поражений, а сейчас — наоборот. Чувствуется ли эта эмоциональная разница?

— Действительно, в прошлом году мы чуть ли не катком прошлись по высшей лиге. Проиграли лишь в нескольких матчах. Поэтому неприятно, что сейчас происходит. Мы упустили очень много игр с точки зрения психологии. Эти поражения нам пока не помогают. Но мы закаляемся. Победные матчи еще придут.

— На данный момент осталось сыграть примерноодну треть регулярного чемпионата. Питает ли команда надежды попасть в плей-офф?

— Да, есть разговоры об этом. Я считаю, что в целом это нам по плечу. Если бы сейчас выиграли у «Новы», то были бы на шаг ближе к этому. Что уж теперь? Игра прошла. У нас еще есть матчи, в которых мы постараемся добиться результата.

Алексей Ганенко. Фото ВК МГТУ

— А какие изначально цели обговаривались на сезон?

— Думаю, что ни для кого не секрет, что основная задача — сохранить место в суперлиге. А как бонус — пробиться в плей-офф.

— У вашей команды прозвище «студенты». Как вы к нему относитесь?

— Это не самое плохое прозвище, как по мне. Можно много смешного придумать с этим в соцсетях. У нас есть игроки, которые учатся, да и сам я в том числе. В целом нормально к этому относимся.

— Где вы учитесь?

— В аспирантуре на тренера в Смоленском государственном институте спорта.

— Как студент какую бы оценку поставили себе в зачетку за первую часть чемпионата?

— Мне удались несколько хороших матчей. Получалось ровно играть. Думаю, что на три с плюсом я наработал.