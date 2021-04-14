Волейбол
Россия
Новости Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Статьи   //    Волейбол   //    Россия

Золотой сезон московского «Динамо». Три трофея за 106 дней

Анатолий Курагин
Анатолий Курагин
Сегодня, 14:00
«Динамо» — обладатель трех трофеев в сезоне! Фото ВК «Динамо» Спортивный директор Сергей Заиченко, президент Михаил Шекин, генеральный директор Николай Ступаков. Фото ВК «Динамо»
«Динамо» — обладатель трех трофеев в сезоне! Фото ВК «Динамо»
Теги:
Столичные волейболисты завоевали Кубок страны, Кубок ЕКВ и золото Суперлиги Париматч.

Московское «Динамо» 26 декабря 2020 года выиграло «Финал четырех» Кубка России и впервые за 12 лет стало обладателем престижного трофея. Уже тогда сезон для столичной команды мог быть признан удачным, однако в стане бело-голубых и не думали останавливаться на достигнутом.

Московское &laquo;Динамо&raquo; выиграло чемпионат России впервые с&nbsp;2008 года.«Динамо» — машина для побед. После 13 лет молчания команда выдала золотой сезон

Зимний марафон

— Значимость победы в Кубке России трудно переоценить, — говорит генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков. — Она придала команде уверенности в своих силах, понимания, что ребятам по силам любой соперник. У нас не было времени праздновать. Уже через два дня после победы в Кубке нас ждала игра Суперлиги Париматч против «Урала», а в январе команде предстояло сыграть с главными конкурентами в чемпионате.

Дальнейший ход сезона для «Динамо» превзошел все, даже самые смелые ожидания. В январе в расположение сборной Болгарии отправился главный бомбардир команды Цветан Соколов. В его отсутствие на позиции диагонального выступал почти не имевший игровой практики Романас Шкулявичус. 28-летний россиянин сыграл выше всяких похвал, затерзав молниеносными атаками оборону казанского «Зенита». «Динамо» дважды победило в гостях многократных чемпионов России, отдав сопернику лишь одну партию.

— Наши волейболисты — большие профессионалы, — подчеркивает главный тренер «Динамо» Константин Брянский. — В течение сезона все ребята полностью выкладывались на тренировках и были готовы помочь команде в нужный момент. Я очень благодарен парням за такое отношение к делу.

Календарь игр не жалел динамовцев. Из-за «ковидной» паузы в ноябре бело-голубым приходилось наверстывать отставание в количестве проведенных встреч. Случалось, что «Динамо» проводило по три игры за неделю. Некоторые волейбольные специалисты ожидали спада в выступлениях москвичей, однако результаты команды Брянского становились все лучше и лучше.

— Еще в межсезонье при комплектовании команды мы пришли к выводу, что в «ковидный» сезон в распоряжении тренерского штаба должна быть расширенная обойма игроков, — рассказывает спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. — Многие удивлялись, когда мы подписали травмированного на тот момент доигровщика Антона Семышева и третьего либеро-легионера Лаури Керминена. В результате глубина состава помогла нам на самых сложных отрезках сезона, когда игры следовали одна за одной. Тот же Семышев стал одним из главных открытий всего сезона, а Керминен успел поиграть не только в еврокубках, но и в Суперлиге Париматч. Отлично помогали команде игроки ближайшего резерва: Романас Шкулявичус, Максим Белогорцев, Владимир Съемщиков, Чеславс Свентицкис.

В январе и феврале «Динамо» стало самым опасным соперником для команд Суперлиги. Помимо побед над Казанью, бело-голубые записали в свой актив выигрыши над петербургским «Зенитом», кемеровским «Кузбассом» и новосибирским «Локомотивом», фактически предрешив исход борьбы за первое место в регулярном чемпионате.

&laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Зенит&raquo; и&nbsp;выиграло кубок ЕКВ.«Динамо» пятый раз за сезон побило питерский «Зенит». И выиграло для России престижный европейский турнир

Российский финал Кубка ЕКВ

В конце февраля возобновился розыгрыш Кубка Европейской конфедерации волейбола. Соперником «Динамо» по полуфиналу турнира стал безоговорочный лидер чемпионата Франции «Монпелье». Перед менеджментом клуба возникла еще одна задача.

— На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Европе игры международных турниров переносились или даже отменялись, — вспоминает Николай Ступаков. — Учитывая и без того плотный календарь игр команды, любое изменение расписания было не в наших интересах. В тесном контакте с ЕКВ менеджмент клуба проделал большую работу по организации как домашнего матча, так и выезда во Францию. Нам удалось решить все логистические и эпидемиологические вопросы, а команда, в свою очередь, не оставила «Монпелье» шансов на площадке и по праву завоевала место в финале Кубка ЕКВ.

Соперником динамовцев в главных матчах турнира стал петербургский «Зенит». Это был первый российский финал в истории Кубка ЕКВ. Командам предстояло провести две встречи, первая из которых состоялась 17 марта в Москве. На тот момент динамовцы уже четыре раза в сезоне переиграли «Зенит». Петербуржцы были максимально настроены прервать эту серию, и именно тогда они оказались как никогда близки к этому.

«Динамо» выигрывало в первой партии с преимуществом в пять мячей, однако концовка сета осталась за гостями, которые победили со счетом 28:26. Устранив большое количество ошибок на подаче, бело-голубые взяли второй сет, однако третья партия вновь осталась за гостями. В непростой ситуации Константин Брянский в «ручном режиме» вносил изменения в игру. Появления на площадке центрального блокирующего Максима Белогорцева и доигровщика Антона Семышева стали определяющими.

Спортивный директор Сергей Заиченко, президент Михаил Шекин, генеральный директор Николай Ступаков. Фото ВК «Динамо»
Спортивный директор Сергей Заиченко, президент Михаил Шекин, генеральный директор Николай Ступаков. Фото ВК «Динамо»

В напряженной борьбе «Динамо» победило в четвертой партии (26:24), а на тай-брейке преимущество бело-голубых уже не вызывало сомнений (15:9).

— Очень приятно играть в присутствии такого количества болельщиков на трибунах. Они очень сильно нам помогают. Надеюсь, в ответном матче мы не останемся без их поддержки, — сказал тогда капитан «Динамо» Павел Панков.

И болельщики не подвели. На ответную игру в Санкт-Петербург приехала внушительная группа поклонников бело-голубых. Иногда казалось, что динамовцы играют на своей площадке, — настолько слаженной и громкой была поддержка московских болельщиков.

На сумасшедшем кураже действовала и команда! Павел Панков постоянно имел несколько адресатов для организации атак. Цветан Соколов, Ярослав Подлесных, Антон Семышев провели великолепный матч. Эффектную точку в нем поставил сам капитан бело-голубых мощнейшей подачей на вылет. «Динамо» впервые с 2015 года стало обладателем Кубка ЕКВ!

Цветан Соколов.«Польша, Россия, США и Бразилия — фавориты Олимпиады». Интервью одной из главных звезд нашего чемпионата

Триумф на своей площадке

Однако даже после столь яркой победы у бело-голубых не было времени на торжества. Решение главной задачи на сезон было впереди. На 5 апреля в Москве был намечен старт «Финала шести» Суперлиги Париматч. После побед в Кубке России и Кубке ЕКВ динамовцы считались одними из главных фаворитов турнира, однако Константин Брянский был далек от эйфории.

— Сейчас необходимо забыть о прежних успехах — победах в Кубке России, Кубке ЕКВ и регулярном чемпионате, — отметил на пресс-конференции главный тренер бело-голубых. — «Финал шести» — новый турнир, где каждый имеет шансы на успех. Сейчас не стоит отвлекаться на иные вещи, мы будем двигаться от матча к матчу.

И каждый матч «Финала шести» был словно бой. Уверенно победив петербургский «Зенит» в первом матче группового этапа, «Динамо» оказалось в сложнейшей ситуации в следующей игре против «Факела». Команда из Нового Уренгоя была близка к третьей победе в сезоне над бело-голубыми, но при счете 0:2 по партиям Брянский вновь сделал две судьбоносные замены. Вышедшие на площадку Сэм Деру и Максим Белогорцев перевернули ход встречи. Сначала «Динамо» выиграло третий сет, а затем, обеспечив себе выход из группы, дожало неуступчивого соперника.

— По ходу всего «Финала шести» Константин Владиславович великолепно использовал возможности нашего резерва, — отмечает Сергей Заиченко. — В зависимости от хода встречи главный тренер производил замены доигровщиков и блокирующих. Выходившие из «квадрата» игроки вносили решающий вклад в победы команды. Отдельно также хотел бы отметить диагонального Цветана Соколова. После прошлого сезона в Казани на него обрушилось много критики, однако мы знали, как раскрыть его возможности на 100 процентов, и Цветан полностью отплатил нам за доверие.

В главных матчах сезона Соколов был просто неудержим. Сначала он «настрелял» 18 очков в полуфинальной игре против «Локомотива», а «Динамо» победило со счетом 3:1. Но 31-летний болгарин только входил во вкус. В финале против «Зенита» звездный легионер набрал 27 очков при 59 процентах реализации атак. Вместе с царившим на блоке Вадимом Лихошерстовым именно Соколов стал главной ударной силой «Динамо».

Бело-голубые при невероятной поддержке болельщиков победили «Зенит» со счетом 3:1 и впервые за 13 лет стали чемпионами России. К слову, «Динамо» выиграло у петербуржцев все восемь матчей за прошедший сезон. Радости поклонников «Динамо» не было предела. После завершения матча команда устроила победную перекличку с болельщиками.

— Даже не хочется вспоминать матчи, которые из-за пандемии COVID-19 мы проводили при пустых трибунах, — отмечает Константин Брянский. — В этом сезоне мы почувствовали, насколько важны для нас болельщики. Благодаря им мы получали невероятный заряд эмоций не только на домашних, но и на многих выездных встречах.

Удивительный сезон для «Динамо» подошел к концу. Однако работа в стане бело-голубых не прекращается.

— Наш клуб добился исторического успеха, и я хотел бы сказать слова благодарности президенту ВК «Динамо» Михаилу Васильевичу Шекину. Именно его поддержка позволила нам реализовать все наши планы в этот непростой сезон. Мы не намерены останавливаться на достигнутом. В следующем сезоне перед нашей командой будут стоять еще более амбициозные задачи. Мы возвращаемся в Лигу чемпионов и намерены достойно выступить в главном волейбольном турнире Европы. И, конечно, «Динамо» приложит все усилия, чтобы остаться на вершине российского волейбола, — резюмировал Николай Ступаков.

В ближайшие дни игроки «Динамо» уйдут в краткосрочный отпуск, после чего целый ряд волейболистов бело-голубых отправятся в расположение сборной России. Победный опыт этого сезона пригодится динамовцам и в национальной команде нашей страны.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анатолий Курагин все материалы автора
vs
0
Офсайд