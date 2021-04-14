Золотой сезон московского «Динамо». Три трофея за 106 дней

Столичные волейболисты завоевали Кубок страны, Кубок ЕКВ и золото Суперлиги Париматч.

Московское «Динамо» 26 декабря 2020 года выиграло «Финал четырех» Кубка России и впервые за 12 лет стало обладателем престижного трофея. Уже тогда сезон для столичной команды мог быть признан удачным, однако в стане бело-голубых и не думали останавливаться на достигнутом.

Зимний марафон

— Значимость победы в Кубке России трудно переоценить, — говорит генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков. — Она придала команде уверенности в своих силах, понимания, что ребятам по силам любой соперник. У нас не было времени праздновать. Уже через два дня после победы в Кубке нас ждала игра Суперлиги Париматч против «Урала», а в январе команде предстояло сыграть с главными конкурентами в чемпионате.

Дальнейший ход сезона для «Динамо» превзошел все, даже самые смелые ожидания. В январе в расположение сборной Болгарии отправился главный бомбардир команды Цветан Соколов. В его отсутствие на позиции диагонального выступал почти не имевший игровой практики Романас Шкулявичус. 28-летний россиянин сыграл выше всяких похвал, затерзав молниеносными атаками оборону казанского «Зенита». «Динамо» дважды победило в гостях многократных чемпионов России, отдав сопернику лишь одну партию.

— Наши волейболисты — большие профессионалы, — подчеркивает главный тренер «Динамо» Константин Брянский. — В течение сезона все ребята полностью выкладывались на тренировках и были готовы помочь команде в нужный момент. Я очень благодарен парням за такое отношение к делу.

Календарь игр не жалел динамовцев. Из-за «ковидной» паузы в ноябре бело-голубым приходилось наверстывать отставание в количестве проведенных встреч. Случалось, что «Динамо» проводило по три игры за неделю. Некоторые волейбольные специалисты ожидали спада в выступлениях москвичей, однако результаты команды Брянского становились все лучше и лучше.

— Еще в межсезонье при комплектовании команды мы пришли к выводу, что в «ковидный» сезон в распоряжении тренерского штаба должна быть расширенная обойма игроков, — рассказывает спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. — Многие удивлялись, когда мы подписали травмированного на тот момент доигровщика Антона Семышева и третьего либеро-легионера Лаури Керминена. В результате глубина состава помогла нам на самых сложных отрезках сезона, когда игры следовали одна за одной. Тот же Семышев стал одним из главных открытий всего сезона, а Керминен успел поиграть не только в еврокубках, но и в Суперлиге Париматч. Отлично помогали команде игроки ближайшего резерва: Романас Шкулявичус, Максим Белогорцев, Владимир Съемщиков, Чеславс Свентицкис.

В январе и феврале «Динамо» стало самым опасным соперником для команд Суперлиги. Помимо побед над Казанью, бело-голубые записали в свой актив выигрыши над петербургским «Зенитом», кемеровским «Кузбассом» и новосибирским «Локомотивом», фактически предрешив исход борьбы за первое место в регулярном чемпионате.

Российский финал Кубка ЕКВ

В конце февраля возобновился розыгрыш Кубка Европейской конфедерации волейбола. Соперником «Динамо» по полуфиналу турнира стал безоговорочный лидер чемпионата Франции «Монпелье». Перед менеджментом клуба возникла еще одна задача.

— На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Европе игры международных турниров переносились или даже отменялись, — вспоминает Николай Ступаков. — Учитывая и без того плотный календарь игр команды, любое изменение расписания было не в наших интересах. В тесном контакте с ЕКВ менеджмент клуба проделал большую работу по организации как домашнего матча, так и выезда во Францию. Нам удалось решить все логистические и эпидемиологические вопросы, а команда, в свою очередь, не оставила «Монпелье» шансов на площадке и по праву завоевала место в финале Кубка ЕКВ.

Соперником динамовцев в главных матчах турнира стал петербургский «Зенит». Это был первый российский финал в истории Кубка ЕКВ. Командам предстояло провести две встречи, первая из которых состоялась 17 марта в Москве. На тот момент динамовцы уже четыре раза в сезоне переиграли «Зенит». Петербуржцы были максимально настроены прервать эту серию, и именно тогда они оказались как никогда близки к этому.

«Динамо» выигрывало в первой партии с преимуществом в пять мячей, однако концовка сета осталась за гостями, которые победили со счетом 28:26. Устранив большое количество ошибок на подаче, бело-голубые взяли второй сет, однако третья партия вновь осталась за гостями. В непростой ситуации Константин Брянский в «ручном режиме» вносил изменения в игру. Появления на площадке центрального блокирующего Максима Белогорцева и доигровщика Антона Семышева стали определяющими.

Спортивный директор Сергей Заиченко, президент Михаил Шекин, генеральный директор Николай Ступаков. Фото ВК «Динамо»

В напряженной борьбе «Динамо» победило в четвертой партии (26:24), а на тай-брейке преимущество бело-голубых уже не вызывало сомнений (15:9).

— Очень приятно играть в присутствии такого количества болельщиков на трибунах. Они очень сильно нам помогают. Надеюсь, в ответном матче мы не останемся без их поддержки, — сказал тогда капитан «Динамо» Павел Панков.

И болельщики не подвели. На ответную игру в Санкт-Петербург приехала внушительная группа поклонников бело-голубых. Иногда казалось, что динамовцы играют на своей площадке, — настолько слаженной и громкой была поддержка московских болельщиков.

На сумасшедшем кураже действовала и команда! Павел Панков постоянно имел несколько адресатов для организации атак. Цветан Соколов, Ярослав Подлесных, Антон Семышев провели великолепный матч. Эффектную точку в нем поставил сам капитан бело-голубых мощнейшей подачей на вылет. «Динамо» впервые с 2015 года стало обладателем Кубка ЕКВ!

Триумф на своей площадке

Однако даже после столь яркой победы у бело-голубых не было времени на торжества. Решение главной задачи на сезон было впереди. На 5 апреля в Москве был намечен старт «Финала шести» Суперлиги Париматч. После побед в Кубке России и Кубке ЕКВ динамовцы считались одними из главных фаворитов турнира, однако Константин Брянский был далек от эйфории.

— Сейчас необходимо забыть о прежних успехах — победах в Кубке России, Кубке ЕКВ и регулярном чемпионате, — отметил на пресс-конференции главный тренер бело-голубых. — «Финал шести» — новый турнир, где каждый имеет шансы на успех. Сейчас не стоит отвлекаться на иные вещи, мы будем двигаться от матча к матчу.

И каждый матч «Финала шести» был словно бой. Уверенно победив петербургский «Зенит» в первом матче группового этапа, «Динамо» оказалось в сложнейшей ситуации в следующей игре против «Факела». Команда из Нового Уренгоя была близка к третьей победе в сезоне над бело-голубыми, но при счете 0:2 по партиям Брянский вновь сделал две судьбоносные замены. Вышедшие на площадку Сэм Деру и Максим Белогорцев перевернули ход встречи. Сначала «Динамо» выиграло третий сет, а затем, обеспечив себе выход из группы, дожало неуступчивого соперника.

— По ходу всего «Финала шести» Константин Владиславович великолепно использовал возможности нашего резерва, — отмечает Сергей Заиченко. — В зависимости от хода встречи главный тренер производил замены доигровщиков и блокирующих. Выходившие из «квадрата» игроки вносили решающий вклад в победы команды. Отдельно также хотел бы отметить диагонального Цветана Соколова. После прошлого сезона в Казани на него обрушилось много критики, однако мы знали, как раскрыть его возможности на 100 процентов, и Цветан полностью отплатил нам за доверие.

В главных матчах сезона Соколов был просто неудержим. Сначала он «настрелял» 18 очков в полуфинальной игре против «Локомотива», а «Динамо» победило со счетом 3:1. Но 31-летний болгарин только входил во вкус. В финале против «Зенита» звездный легионер набрал 27 очков при 59 процентах реализации атак. Вместе с царившим на блоке Вадимом Лихошерстовым именно Соколов стал главной ударной силой «Динамо».

Бело-голубые при невероятной поддержке болельщиков победили «Зенит» со счетом 3:1 и впервые за 13 лет стали чемпионами России. К слову, «Динамо» выиграло у петербуржцев все восемь матчей за прошедший сезон. Радости поклонников «Динамо» не было предела. После завершения матча команда устроила победную перекличку с болельщиками.

— Даже не хочется вспоминать матчи, которые из-за пандемии COVID-19 мы проводили при пустых трибунах, — отмечает Константин Брянский. — В этом сезоне мы почувствовали, насколько важны для нас болельщики. Благодаря им мы получали невероятный заряд эмоций не только на домашних, но и на многих выездных встречах.

Удивительный сезон для «Динамо» подошел к концу. Однако работа в стане бело-голубых не прекращается.

— Наш клуб добился исторического успеха, и я хотел бы сказать слова благодарности президенту ВК «Динамо» Михаилу Васильевичу Шекину. Именно его поддержка позволила нам реализовать все наши планы в этот непростой сезон. Мы не намерены останавливаться на достигнутом. В следующем сезоне перед нашей командой будут стоять еще более амбициозные задачи. Мы возвращаемся в Лигу чемпионов и намерены достойно выступить в главном волейбольном турнире Европы. И, конечно, «Динамо» приложит все усилия, чтобы остаться на вершине российского волейбола, — резюмировал Николай Ступаков.

В ближайшие дни игроки «Динамо» уйдут в краткосрочный отпуск, после чего целый ряд волейболистов бело-голубых отправятся в расположение сборной России. Победный опыт этого сезона пригодится динамовцам и в национальной команде нашей страны.