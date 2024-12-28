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Умер бывший тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли. Он приводил к чемпионству «Динамо»

Умер бывший главный тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли
Егор Сергеев
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Бывший тренер волейбольной сборной России и московского «Динамо» Даниэле Баньоли
Даниэле Баньоли.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Итальянец дважды становился призером Мировой лиги со сборной России.

Бывший тренер волейбольной сборной России и московского «Динамо» Даниэле Баньоли скончался на 72-м году жизни. Итальянец оставил свое наследие во многих командах, выиграв множество трофеев.

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Что известно

Точная причина смерти Баньоли пока неизвестна — портал World of Volley сообщил о продолжительной болезни, из-за которой мужчина скончался.

Баньоли — один из величайших итальянских волейбольных тренеров. Неудивительно, что скорбные слова после его смерти сказали многие.

«Мы с горечью узнали о кончине Даниэле — тренера, который оставил великое наследие итальянскому волейболу и который своей работой внес значительный вклад в развитие нашего спорта. Со своей стороны и со стороны итальянской федерации волейбола я могу только выразить глубочайшие соболезнования его семье», — сказал президент Итальянской федерации волейбола Джузеппе Манфреди.

Бывший тренер волейбольной сборной России и московского «Динамо» Даниэле Баньоли
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Один из самых титулованных тренеров в истории

Баньоли установил рекорд по выигранным в Италии чемпионствам (восемь) — взял два с «Моденой» и шесть с «Тревизо». Также он семь раз побеждал в Кубке Италии, по пять — в Суперкубке страны и Лиге чемпионов. Наследие тренера до сих пор ценят в командах, которые он делал чемпионами.

«Мы с глубокой горечью узнали о смерти Даниэле Баньоли, тренера и выдающегося человека, который скончался после долгой болезни. Баньоли был одним из главных архитекторов побед «Модены» в Италии и Европе. Он дал «Модене» жизнь, которую никто никогда не забудет. Даниэле был одним из величайших символов итальянского волейбола в мире. Сегодня мы хотели бы вспомнить его — он был и останется частью истории клуба. Прощайте, тренер, мы и все игроки, которых вы сделали чемпионами, не забудем вас. Никогда», — говорится в заявлении «Модены».

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В «Тревизо» работа Даниэле ознаменовала настоящую эпоху — ни до, ни после нее клуб уже не был так успешен. С Баньоли он выиграл шесть из девяти чемпионств. Клуб тоже простился с тренером. «В эти рождественские праздники мы получили печальные новости. Даниэле Баньоли, «мистер» для всех нас, покинул нас. В фантастической истории клуба Даниэле сыграл большую роль, выиграв практически все, что можно выиграть, и сделав имя «Тревизо» великим в Европе и во всем мире», — говорится в заявлении итальянского клуба.

Бывший тренер волейбольной сборной России и московского «Динамо» Даниэле Баньоли с Суперкубком России. 2008 год
Даниэле Баньоли (в центре) с Суперкубком России.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Какой след оставил в России

Итальянец работал и в России — в 2007 году возглавил московское «Динамо», которое сразу сделал чемпионом, а на второй сезон в клубе выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также Баньоли руководил национальной командой России: в 2009 году вместе с ней стал бронзовым призером Мировой лиги, а в 2010-м — серебряным.

Также за пределами Италии Даниэле трудился в Турции, Иране и Катаре, где тоже стабильно выигрывал титулы. Поработав в этих странах, он ненадолго вернулся в Россию и год отработал в «Урале». Закольцевал карьеру он на родине — в «Каллипо».

ВК Динамо (Москва)
Сборная России по волейболу
Даниэле Баньоли
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