Главные вехи в карьере президента Всероссийской федерации волейбола.

1 ноября свой 54-й день рождения отмечает президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. Сам Станислав Владимирович был прекрасным игроком, четыре раза выигрывал золотые медали чемпионата России, брал Кубок страны, но, конечно, в первую очередь запоминается его деятельность на посту главы федерации. Иногда складывается ощущение, что Шевченко рулил нашим волейболом всегда. Действительно он находится в менеджменте ВФВ уже очень давно — с 2005 года. Был генеральным директором, первым вице-президентом, а в апреле 2010-го его избрали главой федерации. После он еще три раза переизбирался на этот пост. За почти 15 лет во главе ВФВ было сделано немало.

Мы не та страна, которая может радоваться серебру

Первое, на что большинство обращают внимание при оценке работы президента федерации, — это успехи на международной арене. Их у наших команд хватает. Российские сборные становились чемпионами Европы и мира, обладателями и призерами Кубка мира, брали золотые медали Мировой лиги и Лиги наций (кстати, наша мужская команда была первой, кто выиграл этот турнир), однако, пожалуй, самая запоминающаяся победа случилась на Олимпиаде в Лондоне, когда в финале подопечные Владимира Алекно сломили сопротивление сборной Бразилии. Да, не все всегда складывалось гладко. Неудачи, естественно, случались. Возможно, в сравнении с мужской командой было не так много крупных успехов у женской сборной. Тем не менее перед любым турниром наши команды ставили наивысшие цели. «Осадок от поражения всегда остается, — досадовал Шевченко после мужского финала Олимпиады в Токио в 2021 году. — Мы не та страна, которая может безудержно радоваться серебру».

Волейболисты сборной ОКР на церемонии награждения на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

На самом же деле успехи национальных сборных можно назвать лишь верхушкой айсберга. Медали нельзя регулярно выигрывать без четко налаженной системы, без развития детско-юношеского спорта, без сильных внутренних турниров. Российская суперлига была все эти годы одним из самых мощных и конкурентоспособных чемпионатов в мире. Вот что говорил о наших турнирах Станислав Шевченко «СЭ» в 2009 году, будучи вице-президентом ВФВ: «Разумеется, все мы живем не в безвоздушном пространстве. Однако за качество продукта под названием «российский волейбол» можно не беспокоиться. Уже ясно, что никто из ведущих игроков наш чемпионат не покинет. Более того, планируются новые звездные приобретения».

В 2022-м российские команды были отстранены от международных турниров. Однако наш чемпионат при этом своей мощи не растерял и остается привлекательным для звездных иностранцев, даже несмотря на отсутствие выступления в еврокубках. Сейчас на российских аренах можно встретить Майку Кристенсона, Эбрар Каракурт, Женю Гребенникова, Цветана Соколова и многих других ведущих мировых волейболистов. «В классическом волейболе мы создали мощную систему национальных соревнований, а ее вершина — суперлига. Наш клубный турнир считается одним из сильнейших в мире и Европе, сюда охотно едут зарубежные звезды экстра-класса, и все же в интересах сборной мы продолжаем держать лимит — не более двух иностранцев в команде суперлиги, — объяснял глава ВФВ в начале 2023 года. — Даже уступая главным на континенте соперникам по числу приглашенных зарубежных волейболистов, наши мужские клубы семь лет подряд брали титул европейской Лиги чемпионов».

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко на жеребьевке чемпионата мира-2022 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В нашей стране огромное количество преданных фанатов

В ноябре 2018 года на конгрессе Международная федерация волейбола объявила о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. В нашей стране подобного турнира никогда не проводилось, а в советские годы его принимали дважды — в 1952 и 1962 годах.

«Я с большой гордостью информирую — Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность. Этот турнир — дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям. В нашей стране огромное количество любителей и преданных нашему спорту фанатов, они заслуживают того, чтобы вживую увидеть звезд мирового волейбола на домашнем чемпионате», — говорил Станислав Шевченко.

Чемпионат должен был пройти в десяти городах России. Все было готово к тому, чтобы провести турнир на высочайшем уровне. Однако в дело вмешалась политика. Нашу сборную от соревнований отстранили, а проведение доверили Польше и Словении, которые, пытаясь отбить затраты на экстренную организацию, задрали непомерные цены на билеты, и в итоге на многих матчах все наблюдали печальные полупустые трибуны.

«Увы, праздник у нас отобрали, а мировой чемпионат на старте действительно неприятно поразил огромным количеством пустых мест, — сожалел Шевченко в интервью «РГ». — Все же та наша огромная работа, что проделана совместно с Правительством РФ и Министерством спорта по подготовке к мировому чемпионату, не пропадет, мы сполна воспользуемся наследием пусть даже и несостоявшегося турнира».

Волейболисты сборной ОКР Вячеслав Красильников (слева) и Олег Стояновский на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня наш волейбол растет не только в своем классическом варианте. Все большую популярность набирает пляжный волейбол. Мощный прорыв был совершен нашими спортсменами в 2019 году, когда Вячеслав Красильников и Олег Стояновский первыми из россиян стали чемпионами мира, а в 2021-м завоевали серебряные медали Олимпиады. Станислав Шевченко уверен, что скоро на Играх появится и волейбол на снегу, который стремительно развивается в нашей стране. Сейчас в период отстранения от международных турниров наш внутренний чемпионат выглядит наиболее насыщенным и конкурентоспособным в мире.

Развивается наш волейбол и технологически. В июне прошлого года президент ВФВ объявил о том, что в российском чемпионате появятся мячи отечественного производства «Волар», которые не будут уступать по характеристикам мировым производителям: «В рамках импортозамещения была запущена линия производства в Подмосковье. Это серийное производство, которое удовлетворит в первую очередь запрос чемпионатов России». Сегодня с «Воларом» проходят не только все турниры ВФВ в классическом волейболе, но своя модификация мяча появилась и в пляжном, и в снежном волейболе.

Безусловно, нашему волейболу всегда есть куда расти. «СЭ» поздравляет Станислава Шевченко с днем рождения, желает ему здоровья, благополучия и новых трудовых побед.