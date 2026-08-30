Команда Москвы — победитель Спартакиады в женском волейболе!

В решающем матче столичный коллектив был сильнее Калининградской области.

Спартакиада народов России — 2026. Екатеринбург

Волейбол. Женщины

Матч за 3-е место

Санкт-Петербург — Татарстан — 3:0 (25:13, 25:16, 30:28)

Финал

Москва — Калининградская область — 3:2 (21:25, 25:11, 24:26, 25:21, 15:9)

На Спартакиаде народов России в Екатеринбурге разыграли медали в женском волейболе. В решающем матче сошлись команды Москвы и Калининградской области, подарив болельщикам напряженный пятисетовый триллер.

Старт сезона

Спартакиаду можно назвать стартом клубного сезона. Да, за трофей борются региональные команды, но сформированные на основе профессиональных клубов женской Суперлиги. Например, Татарстан представили игроки «Динамо-Ак Барса», Калининградской области — «Локомотива», Москвы — «Динамо», Санкт-Петербурга — «Ленинградки» и т.д. Различие лишь в том, что в турнире не могли участвовать ни легионеры этих клубов, ни белорусские спортсменки — только российские волейболистки. При этом победитель спартакиады, помимо золотых медалей, получал право сыграть в «Финале четырех» Суперкубка России.

Соревнования стартовали 24 августа. Двенадцать команд распределили на три группы, в которых каждая играла с каждой по одному матчу. В полуфинал выходили победители групп и одна команда со второго места, имеющая лучшие дополнительные показатели.

На предварительной стадии турнир чуть было не покинул один из главных фаворитов. В стартовом матче группы А действующие чемпионки страны из Татарстана всухую уступили девушкам из красноярского «Енисея». Но в оставшихся встречах казанки осечек не допустили, обыграв команды Тульской и Калининградской областей. Волейболистки «Локомотива», добравшись в матче с Татарстаном до тай-брейка, в итоге стали победителями группы, а чемпионки России шагнули в полуфинал со второго места.

А вот действующие серебряные призеры Суперлиги из Московской области остались без плей-офф. В группе Б властвовал Санкт-Петербург, одержав три победы из трех возможных. Игроки же «Заречья-Одинцово» не справились не только с «Ленинградкой», но и с командой Саратовской области, собранной на основе «Протона». В итоге подмосковные волейболистки стали лишь третьими в своей группе, обойдя Челябинскую область («Динамо-Метар»).

В группе В не возникло проблем у Москвы — динамовки отдали за три матча две партии. Хозяйки спартакиады из Свердловской области, хоть и финишировали в квартете за лидером, но с двумя поражениями (на старте уступили «Омичке») на выход со второго места претендовать не могли.

Фото ВФВ

Столичный класс

У «Динамо-Ак Барс» подтвердить звание лучшей команды прошлого сезона в отсутствие своих грозных доминиканских нападающих не получилось. В плей-офф команда Татарстана не смогла выиграть ни одного сета. Сначала в полуфинале без шансов уступила Москве, а в матче за бронзу не справилась с Санкт-Петербургом. В поединке с «Ленинградкой» у казанок был шанс зацепить третью партию. Команды долго бились на балансе, но в решающий момент свое слово сказала подача волейболисток из Северной столицы.

Золотой матч между Калининградской областью и Москвой получился жарким. На старте поединка преимущество захватили столичные волейболистки. Вот только железнодорожницы догнали и перегнали соперниц в одной расстановке на подаче Ирины Воронковой, ставшей самой результативной в своей команде (19 очков).

Отдав первый сет, динамовки ответили жестко, не давая оппоненткам выдохнуть — 25:11. Однако удержать этот агрессивный настрой не смогли, да и соперник нашел чем ответить. Судьба третьей партии определялась на балансе, где в нужный момент сработал калининградский блок.

Волейболистки «Локомотива» оказались в одном сете от титула. Подопечные Андрея Воронкова не допустили серьезных провалов в своей игре, но в четвертой партии команда Москвы допустила меньше ошибок и увереннее смотрелась в защите.

На тай-брейке волейболистки «Динамо» продолжили давление и обошлись без нервной концовки — 15:9. Самым результативным игроком финальной встречи стала доигровщица команды-победителя Светлана Гатина, на счету которой 20 очков.