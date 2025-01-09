Московское «Динамо» продолжает погоню за казанским «Зенитом». Волейбольная интрига

Итоги 20-го тура мужской суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 20-й тур

«Оренбуржье» — «Динамо-ЛО» — 1:3 (23:25, 25:20, 20:25, 14:25)

МГТУ — «Факел Ямал» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15)

«Динамо» — «Белогорье» — 3:2 (25:14, 25:19, 26:28, 17:25, 15:12)

«Газпром-Югра» — «Локомотив» — 1:3 (25:20, 18:25, 18:25, 22:25)

«Нова» — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)

«Зенит» СПб — «Динамо-Урал» — 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19)

АСК — «Енисей» — 2:3 (31:33, 25:22, 19:25, 25:22, 13:15)

Российские волейбольные клубы не отдыхали в новогодние праздники, ведь вовсю шли матчи суперлиги. На данный момент сыграно две трети регулярного чемпионата, и интриг в турнире по-прежнему хватает.

Московское «Динамо» укрепляет позиции

В центральном матче тура встречались вторая и третья команда регулярного чемпионата — московское «Динамо» принимало «Белогорье». К этой встрече соперники имели равное количество побед и поражений. У бело-голубых было на одно очко больше, что позволяло идти выше в турнирной таблице.

С первых розыгрышей игра пошла под диктовку хозяев. Подопечные Константина Брянского привычно мощно подавали, отодвигая соперника от сетки, справлялись с атаками гостей на блоке и в защите. В результате москвичи уверенно забрали два первых сета. Однако гости не сдались. Навязав борьбу в третьей партии, они дотерпели до баланса в концовке, смогли отыграть несколько матчболов и вырвали победу в партии.

Дальше пошел белгородский кураж, справиться с которым хозяевам не удавалось. В игре «Динамо» появилось много ошибок, чем умело воспользовались подопечные Александра Волкова. Встреча докатилась до тай-брейка, где волейболисты обеих команд бились с полной самоотдачей, оправдывая громкую вывеску матча. Надежнее в концовке пятой партии оказались игроки «Динамо», а решающее очко принес эйс доигровщика хозяев Дениса Богдана.

«Сложная игра, особенно первые две партии — много ошибок, — говорил после матча главный тренер «Белогорья» Александр Волков. — У нас Мохамед Аль Хачдади после травмы никак не может вернуться в игру. Как-то аккуратничали, думали, что соперник будет дарить очки, а сами не забили много доигровок, ошибались в приеме на достаточно простой подаче. Нам помогло, что удалось зацепить третью партию, «почуствовали кровь» и нащупали свою игру. Ощущение, что мы начинаем сезон заново после длительной паузы. Как будто бы ищем свою игру».

В следующем туре белгородцев ждет еще один непростой соперник. В Туле «львы» будут принимать «Зенит» из Санкт-Петербурга.

МГТУ — «Факел Ямал» (3:0). Фото ВК МГТУ

Дерзкие студенты

Главная сенсация тура случилась тоже в Москве. МГТУ проводит свой первый сезон в суперлиге и идет в аутсайдерах регулярки, но уже во второй раз за сезон «студенты» смогли потушить атаки грозного «Факела». В сентябре москвичи выиграли в Новом Уренгое на тай-брейке. Это была их первая победа в элите российского волейбола. Ямальцы приехали в столицу после Нового года с целью взять реванш за то обидное поражение, вот только справиться с дерзким новичком не удалось.

На этот раз МГТУ не отдал сопернику вообще ни одной партии. «Факел» смотрелся лучше на блоке, но останавливать атаки хозяев, где блистал доигровщик Иван Пискарев, у них получалось с трудом. К тому же сериями шли ошибки гостей, когда соперник играл намного чище. В итоге волейболисты МГТУ одержали первую в сезоне победу в трех партиях.

«Наконец арена «Дружба» становится для нас родной, — радовался после матча тренер-ассистент МГТУ Михаил Бекетов. — Мы с каждым разом играем здесь увереннее и увереннее. И, в принципе, как команда сегодня ребята выглядели здорово, взаимозаменяемость была очень хорошая. Вместо Леонида Щадилова вышел Андрей Котов и очень нам помог в сегодняшней игре. В принципе, мы держали в голове, что он и в Уренгое нам очень помог, и поэтому верили в него».

Первую строчку в регулярном чемпионате удерживает казанский «Зенит». У действующего чемпиона по-прежнему лишь одно поражение — в ноябре уступили «Факелу Ямалу». В минувшем же туре клуб из Татарстана не испытал серьезных проблем в выездном матче с «Новой». Следующий тур казанцы пропускают, но на их лидерство в суперлиге это никак не повлияет.