Новые встречи России и Белоруссии. Итоги международного турнира в Минске

Проверка резерва в товарищеских матчах.

Волейбол. Турнир сборных в Минске

Женщины

Первый матч. Белоруссия — Россия — 3:0 (25:20, 25:20, 25:16)

Второй матч. Белоруссия — Россия — 3:0 (25:21, 28:26, 25:20)

Мужчины

Первый матч. Белоруссия — Россия — 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

Второй матч. Белоруссия — Россия — 3:2 (22:25, 25:23, 25:21, 15:25, 15:10)

Пока сильнейшие волейболисты России бились между собой на Кубке Первого канала в Москве, в Минске свои матчи проводили наши мужская и женская команды, которые можно назвать резервными. Они встречались с первыми сборными Белоруссии.

Сборные Маричева и Вербова

Женскую команду России на выездных матчах в Минске возглавил главный тренер «Протона» Юрий Маричев. В результате костяк команды составили волейболистки именно саратовского клуба. Всего было вызвано на этот турнир 14 игроков, из которых половина представляла «Протон». Капитаном этой сборной была выбрана либеро Ольга Костюкевич. Кстати, у девушек из Саратова получилось достаточно насыщенное лето. В июле «Протон» ездил в Непал, где провел два матча с национальной командой этой страны. В обеих встречах подопечные Маричева безоговорочно победили, не отдав хозяйкам ни одного сета.

У мужчин на турнире в Белоруссии рулевым был тренер чемпиона суперлиги последних двух лет казанского «Зенита» Алексей Вербов. Помогал ему в этой поездке Константин Сиденко, который этим летом вернулся в клуб из Татарстана и вошел в штаб Вербова. В мужской сборной наставник тоже при формировании состава опирался на знакомых игроков. В Минск отправились шесть волейболистов казанского «Зенита». Капитаном назначили Валентина Кроткова.

Каждой из команд предстояло провести по два поединка. Матчи проводились в минском Дворце спорта и были посвящены 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Накануне международного турнира волейболисты двух стран почтили память погибших в Великой Отечественной войне и торжественно возложили цветы к стеле «Минск — город-герой».

Фото Белорусская федерация волейбола

Белорусский вояж

Глядя на итоговый счет противостояний, может показаться, что российские волейболисты выступили неудачно. Однако здесь стоит не забывать, что это даже не второй состав нашей сборной, так как две первые команды в прошедшие выходные играли между собой в Москве на Кубке Первого канала. Белорусские же команды вышли основным составом и были настроены дать россиянам серьезный бой.

«Команда России, в каком бы составе она ни приехала, это всегда очень высокий уровень. Все российские сборники — это квалифицированные, сильные спортсмены, которые показывают волейбол высокого уровня, — объясняла перед турниром доигровщица сборной Белоруссии Татьяна Маркевич. — В нашей команде мы собрали самых лучших. Если подытожить — все замечательно. Готовимся к играм, хотим показать максимальный результат, а там как получится. В любом случае отдадим все силы, чтобы порадовать своих болельщиков».

И хозяйки максимальный результат показали, выиграв оба матча с сухим счетом. Но просто им не было. Россиянки демонстрировали отличную игру, раз за разом закрывая доигровщицу белорусской сборной и итальянского «Фиренце» Анну Давыскибу. Но, конечно, Давыскиба свои очки заработала — 15 в первом матче и 8 во втором. У россиянок же по итогам двух встреч самой результативной стала диагональная «Протона» Анастасия Азанова (13+15).

Главный тренер мужской сборной России активно тасовал игроков на этом турнире. Составы на матчи получились совершенно другими, да и сами встречи вышли абсолютно разными. Во втором поединке Вербов положился на своих волейболистов: на площадку вышли шесть представителей казанского «Зенита» плюс Андрей Сурмачевский, ушедший в межсезонье в аренду в «Урал». В итоге россиянам удалось добраться до тай-брейка. В нем нашу команду подвели собственные ошибки, к тому же не удалось сдержать мощь игрока питерского «Зенита» Владислава Бабкевича. Белорусский диагональный набрал во втором матче 22 очка.

Дальше нас ждет старт клубного сезона. Уже 23 августа возьмет старт Кубок легенд среди мужских команд, а 26-го — среди женских. В нем принимают участие по восемь сильнейших команд прошлого сезона.