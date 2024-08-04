«На Кубке Первого канала задумано много интересного. Волейбол этого заслуживает». Интервью Константина Брянского

Главный тренер сборной России — о предстоящем супертурнире в Москве.

До Кубка Первого канала по волейболу осталось чуть больше двух недель, и интерес к этому событию подогревается не только драфтом и ценами на билеты, но и большим количеством интриг. Раскрывать карты организаторы турнира не спешат, поэтому нужно опросить участников! Главный тренер сборной страны Константин Брянский вместе с московским «Динамо» находился в Турции, но уже 5 августа начнутся сборы в Новогорске для игроков, вызванных на Кубок Первого канала. Специалист ответил на ряд вопросов о грядущем турнире и заинтриговал еще больше!

Интересно собрать нестандартный формат команды

— Что скажете о выбранной локации — зале «Дружба»?

— В первую очередь, интересно, каким стал этот зал после реконструкции. Говорят, он грандиозен. Конечно, я бывал в «Дружбе» до этого, и это очень важное историческое место для нашего волейбола. Думаю, для Николая Васильевича Карполя особенно. Хотя он со своей «Уралочкой» после победы на московской Олимпиаде со сборной СССР приезжал в «Дружбу» несметное количество раз. Тем не менее выбор места организаторами, я думаю, не случаен. Нам тоже будет интересно опробовать «Дружбу», ведь в этом сезоне в нашем чемпионате появилась еще одна команда из Москвы — МГТУ. Она как раз и будет базироваться в Лужниках.

— Церемония драфта сейчас интересует всех едва ли не сильнее, чем сам матч. По какому принципу будете отбирать состав?

— Не могу приоткрыть тайну, вдруг интрига рухнет? (Улыбается.) Драфт — мероприятие особенное и неожиданное. Думаю, мы с Владимиром Романовичем (Алекно. — Прим. «СЭ») сумеем друг друга удивить. Хитрость? Возможно. Азарт? Сто процентов.

— Вы планируете составить команду из «своих» игроков, приглашенных на этот турнир?

— Динамовцев там не настолько много. Мне лично было бы интересно собрать самый нестандартный формат команды.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ажиотаж вокруг турнира приличный

— Как вы думаете, скажется подобная задумка на популяризации волейбола в стране?

— Безусловно. Особенно если парни и девушки на площадке покажут все, на что они способны, а качество показа будет соответствовать лучшим образцам мирового спорта. Думаю, организаторы задумали много интересного, помимо самих матчей. Так что нет сомнений, что эта идея сработает. Волейбол этого заслуживает. Особенно радует то, что турнир будет общедоступным для многомиллионной страны: трансляции на Первом канале — это огромный шаг для популяризации.

— На минувшей неделе поступили билеты на Кубок Первого канала — их цены достаточно высокие для обывателя. Что думаете по этому поводу?

— Мне кажется, все логично: здесь спрос превышает предложение. «Дружба» — зал небольшой, ажиотаж вокруг турнира приличный, отсюда и ценовая политика. При этом любой желающий может включить прямой эфир Первого канала, если не сможет или не захочет увидеть их вживую.

— Может ли Кубок Первого канала по волейболу стать традиционным?

— Мне бы очень этого хотелось. Показы на федеральных каналах — это огромный шаг вперед в популяризации волейбола. Возможно, следующие розыгрыши было бы здорово провести в других городах, не менее достойных подобного зрелища, чем Москва.

Ольга Быченкова