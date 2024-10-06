«Динамо» прервало трофейную серию казанского «Зенита». Бело-голубые вырвали Кубок Легенд

Бронзовые медали забирает «Белогорье».

Столичное «Динамо» наконец-то смогло прервать неудачную серию против казанского «Зенита» и на характере вырвать трофей из рук действующего чемпиона России. Бело-голубые взяли Кубок Легенд, став первым его обладателем.

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Кубок Легенд памяти прославленного волейболиста и тренера Юрия Борисовича Чеснокова — это новый турнир. Однако формат у него такой же, какой был у Кубка Столетия в прошлом году.

В турнире принимают участие восемь сильнейших команд по итогам прошлого сезона суперлиги. Клубы разбивают на две группы, где каждый играет с каждым по два матча. Лучшие два коллектива из каждого квартета проходят в «Финал четырех», который состоялся в Москве в эти выходные.

В результате до решающей стадии добрались все медалисты последнего чемпионата России: «Зенит-Казань», московское «Динамо» и «Белогорье». Но четвертый претендент на Кубок Легенд получился неожиданным — «Кузбасс». На групповом этапе кемеровский клуб сумел оставить позади «Локомотив» и «Факел Ямал».

«Мы рассматривали этот турнир как втягивающий, подводящий к чемпионату. С одной стороны, наш выход в «Финал четырех» можно было бы назвать удачей. Но с другой, мы два раза обыграли новосибирский «Локомотив». Наверное, это не просто так и что-то мы делали правильно и хорошо, раз так получилось. Да, у всех команд вначале есть проблемы. У нас они тоже были. То, что мы вышли дальше, — я думаю, это заслуженно», — объяснял либеро «Кузбасса» Роман Брагин.

Полуфинальные пары получились следующими: «Зениту», выигравшему группу А, в соперники досталось «Белогорье», а победитель группы Б «Динамо» встречался с «Кузбассом».

Битва шла не только за трофей, но и за солидную долю призового фонда, который составил 17 миллионов рублей. Команде-чемпиону полагается чек на 8,5 миллиона, финалисту — на 4,25 миллиона, бронзовому призеру — на 2,55 миллиона, а команде, занявшей четвертое место, — на 1,7 миллиона рублей.

Фото ВК «Белогорье»

Дорога к Кубку

Кубок Легенд. Мужчины. Полуфинал

«Зенит-Казань» — «Белогорье» — 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:21)

«Динамо» М — «Кузбасс» — 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)

«Финал четырех» начался с сюрприза. Действующий чемпион «Зенит» никак не мог справиться ни со своими ошибками, ни с напором «Белогорья». Главные трудности казанцам создавал Мохаммед Аль Хачдади, на подачах которого создавался отрыв в первой партии.

Как признавался после матча доигровщик «Зенита» Сэм Деру, они к такому началу оказались просто не готовы. Но во втором сете брака в действиях казанских волейболистов стало меньше. Теперь уже они начали диктовать сопернику свою игру. Особенно хорошо «Зенит» смотрелся на блоке. В третьей партии клуб из Татарстана просто уничтожил соперника в этом элементе, выбив шесть очков за сет. Также чемпион слаженно действовал в защите и напрягал «Белогорье» неудобными подачами. Александр Волков пытался взбодрить своих подопечных на тайм-аутах: «Не защищайтесь. Нападайте сами!» Вот только нужный ключ к успеху главный тренер белгородцев подобрать не смог. Вернуть игру образца первого сета команда не смогла.

Во втором полуфинале острой борьбы не получилось. Весь матч «Динамо» доминировало, не давав «Кузбассу» никаких шансов на камбэк. Главным оружием москвичей была мощная и агрессивная подача, с которой оппонент не справлялся. Кемеровчане провалили прием и ничего не смогли противопоставить в атаке. У «Динамо» же в нападении все складывалось как надо. Безупречно смотрелся доигровщик бело-голубых Денис Богдан, показавший высокие 70 процентов в реализации атак.

Столичный клуб чуть расслабился в третьей партии, что позволило «Кузбассу» цепляться, но все равно «Динамо» в этом матче было на голову сильнее. «Впечатления после победы всегда хорошие, — делился блокирующий бело-голубых Илья Власов. — Мы сегодня сыграли ровненько и чистенько, без лишних своих ошибок, поэтому только позитив. Наверное, это была такая подготовка к финалу. Фактор победы? Была определенная свежесть и было огромное желание показать сегодня и особенно завтра хорошие матчи».

«Белогорье» завоевало бронзовые медали Кубка Легенд. Фото ВК «Белогорье»

Медальные разборки

Кубок Легенд. Мужчины

Матч за третье место

«Белогорье» — «Кузбасс» — 3:0 (25:19, 25:19, 25:20)

Финал

«Динамо» М — «Зенит-Казань» — 3:1 (27:25, 21:25, 25:13, 27:25)

В бронзовом матче все прошло с полным преимуществом одной команды — «Белогорья». «Кузбассу» как будто не хватало свежести, поэтому выдержать предложенные соперником скорости они не могли. Блок белгородцев раз за разом успевал накрывать удары атакующих волейболистов, становясь настоящей стеной. В действиях кемеровчан было больше несыгранности и сумбура. Порой они совершали совсем ненужные ошибки. Например, два раза за матч кемеровчане допускали оплошность в расстановке, что не ускользало от глаз судьи, который отдавал легкие очки «Белогорью».

Команда Александра Волкова контролировала ход и ритм игры в каждом из сетов. «Кузбасс» пытался доставить проблемы на подаче, часто выбирая своей жертвой Чжана. Китайский доигровщик хоть и плохо принимал летящие в него мячи, зато все компенсировал за счет других компонентов. Чжан пулял эйсы, хорошо реализовал свои атаки и прикрывал чужие, став самым результативным игроком матча. На его счету 13 очков.

«Белогорье» добилось убедительной победы, но, конечно, бронзовые медали не полностью удовлетворили амбиции команды. «Осадок остался, — признавался главный тренер клуба Александр Волков. — Хотелось бы все-таки в финал. Наши задачи и стремления — это играть за первое место. На сегодняшний день такой результат. Двигаемся дальше».

«Динамо» и «Зенит» разыгрывали между собой уже седьмой трофей подряд. Чаще в этих титульных битвах побеждает казанский клуб. В последний раз это случилось в Суперкубке России, когда команда из Татарстана обыграла москвичей всухую. Но это случилось на площадке «Зенита» в Казани. Сейчас же встреча проходила в Москве. Год назад в аналогичном по формату Кубке Столетия сильнее в финале оказалось «Динамо», перевернув игру, уступая 0:2. Поэтому можно сказать, что столичный клуб в какой-то мере защищал этот титул.

Бело-голубые вышли на новую битву с «Зенитом» явно более заряженные и мотивированные. Подопечные Константина Брянского чаще ошибались в первом сете, но эти ошибки связаны с тем, что они больше рисковали, особенно на подаче. У казанцев этот элемент смотрелся хуже.

Стартовый сет прошел в плотной и равной борьбе. Тем не менее первым номером все же играло «Динамо». Партию заканчивали на балансе, где быстрее до сетболов добрались хозяева площадки. Бело-голубые больше наиграли на победу и смогли реализовать свои шансы в ответственный момент.

Во второй партии как будто москвичи продолжили владеть преимуществом. Большую часть сета «Зенит» был в догоняющих, но далеко не отпускал. По ходу партии казанцы стали чуть лучше принимать, добавили в агрессии, которую просил Алексей Вербов на тайм-аутах, и смогли в концовке вырвать нужные брейковые очки.

«Зенит» смог сравнять счет по партиям, но, кажется, рано выдохнул. На старте третьего сета «Динамо» разбомбило прием гостей. При счете 6:1 в пользу хозяев Вербов взял перерыв, но ничего им изменить не смог. Преимущество москвичей росло. Ощутимый вклад в него внес Антон Семышев, сделавший два эйса подряд. «Динамо» превосходило чемпиона во всем. Это привело к разгрому — 25:13. Уже и не вспомнишь, когда в последний раз «Зенит» уступал в сете с таким счетом. Казанцы за партию забили только пять своих очков, а остальные восемь были на ошибках соперника.

Однако это гостей не сломило. Четвертый сет стал настоящим украшением турнира. С брейковыми мячами вела то одна команда, то другая. Игроки выплескивали эмоции после каждого победного розыгрыша. Но голоднее до победы были волейболисты «Динамо». Решающую ошибку на сетболе допустил Дмитрий Волков, послав мяч в аут.

Через неделю Кубок Легенд разыграют в Москве женские команды. В «Финал четырех» здесь пробились полуфиналисты прошлого розыгрыша суперлиги. 12 октября действующий чемпион «Динамо-Ак Барс» сразится с серебряным призером «Локомотивом», а во втором матче пройдет повторение бронзовой встречи между «Ленинградкой» и московским «Динамо». В воскресенье, 13 октября, будут разыграны медали Кубка Легенд.