«Кто набрал больше очков — второстепенно. Важен результат команды». Волков — о старте столичного «Динамо»

Московская команда после шести туров возглавляет таблицу Суперлиги.

Столичное «Динамо» 8 ноября одержало победу над «Зенитом-Казань» со счетом 3:1. Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Волков. 31-летний доигровщик в беседе с «СЭ» оценил выступление против бывшей команды, рассказал о взаимодействии с новыми партнерами и поделился планами на нынешний сезон.

Победа над бывшей командой

— «Динамо» обыграло «Зенит-Казань». Что у вашей команды в этой встрече получилось лучше всего?

— Думаю, победили за счет командной работы и наших слаженных действий. После начала чемпионата и двух турниров мы пока не находимся в оптимальном физическом состоянии. Как и, наверное, все, кто выступал в «Финале четырех» Кубка легенд. После этого у нас случился небольшой спад. Но сейчас мы потихоньку набираем форму и возвращаем кондиции. Наш диагональный Максим Сапожков отсутствовал продолжительное время, поэтому не все вышло гладко. Но хорошо, что все закончилось победой, пусть и тяжелой.

— В этой встрече «Динамо» превзошло соперника по количеству очков на блоке — 13 против семи. Много внимания уделяли этому элементу при подготовке к матчу?

— Всегда уделяем, но не только этому: работаем над игрой в защите и на высоких мячах. Казань славится своей подачей, каждый волейболист соперника представляет собой большую угрозу. Готовились к этому, и нам удалось хорошо справиться с задачей. Но в некоторых моментах были способны действовать лучше. Не везде сыграли так, как можем. Есть где добавить.

— Вы набрали 22 очка и стали самым результативным в матче. Довольны своим выступлением и что, на ваш взгляд, получилось особенно хорошо?

— Неплохо сыграл в атаке и на блоке, но, конечно, могу лучше и планирую прибавлять. Я не особо слежу за своими индивидуальными показателями. Для меня важнее результат команды. Главное, что мы одержали верх. А кто набрал больше очков — второстепенно. Рад, что сумел помочь добиться победы.

— В этом сезоне вы уже несколько раз встретились с «Зенитом-Казань». Что чувствуете, когда выходите на площадку против бывших партнеров?

— Разумеется, чувства особенные, потому что я провел в этом клубе пять замечательных лет. Там остались мои товарищи. Против бывшей команды всегда играешь с особым трепетом. Но, когда выходишь на площадку, хочется победить. Не смотришь, кто находится по другую сторону сетки. Стараешься выдать максимум в каждом конкретном матче.

Фото ВК «Динамо» Москва

Работа над ошибками

— Какие ожидания от начала чемпионата уже оправдались, а какие пока нет?

— Мы не особо смотрим в таблицу и не зацикливаемся на результатах. Просто готовимся к каждому следующему матчу и хотим его выиграть. А по весне посмотрим, кто какое место займет.

— Единственное поражение на старте вы потерпели от «Белогорья» со счетом 1:3. Что стало главной проблемой в той встрече?

— Мы не показали свой уровень, провалились во многих компонентах. С такой игрой было тяжело рассчитывать на победу. Мы мало что сделали для нее и закономерно уступили. Сейчас стараемся не допускать подобных ошибок и двигаться вперед.

— Матч с «Кузбассом» тоже получился непростым и завершился только в пятой партии. Почему не удалось победить в четырех сетах?

— Так складывалась встреча. Первые две партии мы взяли, но потом перестали получаться некоторые взаимодействия, а соперник играл хорошо. В итоге мы упустили концовку. Бывает, что мы ведем с большим преимуществом, но в какой-то момент, возможно, рано начинаем верить, что все закончилось, и теряем набранные очки. На старте этого сезона уже не раз случалось, что мы упускали преимущество.

— Вы присоединились к «Динамо» только в нынешнем сезоне. Быстро удалось наладить взаимодействие на площадке с новыми партнерами?

— Со временем становится лучше, но пока не все идеально. Для того чтобы добиться полного взаимопонимания, нужны месяцы, а то и годы.

— Если посмотреть на нынешнее «Динамо» и представить команду к началу плей-офф, что хотелось бы улучшить за оставшуюся часть регулярного чемпионата?

— Хотелось бы убрать собственные ошибки и чище действовать в своих элементах. Можно немного улучшить съем. В целом надо работать над каждым компонентом. Не могу сказать, что у нас все совершенно. Стоит улучшать игру в мелочах: чище действовать против организованного блока и в простых ситуациях.

— У вас позиция доигровщика, которая предполагает большую нагрузку и в атаке, и на приеме. Что в своей игре считаете главным направлением для дальнейшего развития?

— Стараюсь улучшать каждый свой элемент и не останавливаться. Хочу развиваться во всех аспектах: физическом, тактическом и ментальном. Нужно совершенствоваться изо дня в день.