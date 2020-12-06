Константин Брянский: «Матч против «Кузбасса» стал праздником для болельщиков»

Мужская волейбольная команда «Динамо» (Москва) стала участником «Финала четырех» Кубка России.

Мужской волейбольный клуб «Динамо» в нынешнем сезоне радует болельщиков. Бело-голубые остаются единственной командой в Суперлиге — Париматч, которая не проиграла ни одного матча. В настоящий момент на счету команды Константина Брянского 7 побед подряд c разницей выигранных партий 21:2.

«Динамо» демонстрирует отличные результаты и в Кубке России. На прошлой неделе москвичи выиграли полуфинальный этап турнира. На своей площадке бело-голубые сначала победили нижегородскую команду АСК (3:0), а затем в драматичном матче взяли верх над кемеровским «Кузбассом» (3:2). О текущих успехах и дальнейших задачах рассказали главный тренер «Динамо» Константин Брянский и спортивный директор Сергей Заиченко.

В «Динамо» собраны настоящие бойцы

— Нынешний сезон проходит в особенных условиях, и сейчас, как никогда, важны профессионализм спортсменов, грамотная и структурированная работа тренерского штаба и всего клубного менеджмента, — отметил Брянский. — Мы здорово начали сезон, без поражений прошли предварительный этап Кубка России, а затем одержали пять побед в Суперлиге — Париматч. К сожалению, потом в жизнь нашей команды вмешался коронавирус.

— Из-за карантина команда выпала из тренировочного процесса на две недели, а из игрового — почти на весь ноябрь. Сложно ли было возвращаться на площадку после болезни?

— Конечно, для профессионального спорта это экстраординарная ситуация. Но единственный выход — усердная работа. После выхода с карантина все ребята тренируются с огромным желанием. Как итог — три победы подряд. Особняком стоит очень яркая и драматичная игра на Кубок России против одного из фаворитов сезона кемеровского «Кузбасса». Матч стал настоящим праздником для московских любителей волейбола. В условиях пандемии трибуны могут заполняться только на 25 процентов, но у нас было ощущение аншлага. Я благодарен ребятам за эту победу. Болезнь и вынужденный простой не могли пройти бесследно. Выиграв две партии, мы просели физически, и наша уверенная победа на тай-брейке дорогого стоит. В «Динамо» собраны настоящие бойцы, и именно волевой характер наших ребят сыграл свою роль в решающий момент матча.

— В декабре у «Динамо» сумасшедший график. В разных турнирах команде предстоит еще 7-8 матчей.

— У нас нет другого выбора. Конечно, мы понимаем, что после длительной паузы в игре могут быть перепады. Я надеюсь на нашу скамейку и ротацию состава. Матч против «Кузбасса» показал, что игроки резерва могут не просто успешно заменять лидеров, но и давать новый импульс. Антон Семышев появился на площадке вместо травмированного Сэма Деру и проявил лучшие качества. В предыдущих играх удачно выходили на замену Романас Шкулявичус, Владимир Съемщиков, Алексей Кабешов. Уверен, что в случае необходимости и другие ребята смогут заменить своих партнеров по команде.

«Динамо» по силам любой соперник

— Со своей стороны мы неоднократно заявляли, что нашей основной целью является построение команды в долгосрочной перспективе, — отмечает Сергей Заиченко. — Это непростой и кропотливый процесс. В нынешнее межсезонье клубу удалось усилить все основные позиции. Вкупе с игроками, составлявшими костяк команды в прошлом сезоне, мы получили коллектив, способный бороться за самые высокие места.

— К тому же по ходу сезона в «Динамо» перешел еще один кандидат в сборную России Антон Семышев.

— Наш клуб давно следил за этим доигровщиком, и сейчас очень приятно смотреть на то, как, преодолев травмы, Семышев прогрессирует под руководством Константина Брянского. Будем работать, чтобы со временем Антон стал настоящим лидером «Динамо».

— Какие задачи у «Динамо» в дальнейшем? После столь удачного старта нужно держать планку.

— Почти каждый тур Суперлиги — Париматч дарит сенсации. Тем приятнее отсутствие поражений у «Динамо». У нашей команды здоровые спортивные амбиции, мы хотим побеждать в каждом матче и уверены, что «Динамо» по силам любой соперник. В декабре нам предстоит провести несколько топовых встреч в чемпионате страны, сыграть в Кубке ЕКВ и принять участие в «Финале четырех» Кубка России. Думаю, это станет отличной проверкой для нашей команды. Главное, чтобы в ход событий не вмешались травмы и болезни.