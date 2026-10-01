«Кроме первого места, никаких больше не существует». Доигровщица «Динамо-Ак Барс» — о новом сезоне

Камилла Реброва рассказала о подготовке к чемпионату России.

3 октября стартует новый чемпионат России по волейболу среди женских команд. «Динамо-Ак Барс» подходит к сезону в статусе действующего чемпиона: в прошлом розыгрыше казанский клуб завоевал восьмой титул в своей истории. Команда уже начала сезон с победы — 27 сентября девушки обыграли «Локомотив» со счетом 3:0 в финале Кубка Легенд. В интервью «СЭ» доигровщица Камилла Реброва рассказала о настрое команды, главных соперниках и ожиданиях от возвращения на международную арену.

Нужно становиться лидером

— В прошлое воскресенье «Динамо-Ак Барс» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и завоевал Кубок Легенд. Как вам финальный матч?

— Как уже отметил тренер Зоран Терзич, результат был неожиданным, потому что против нас стояла сильная команда. Мы очень морально и физически к ней готовились, так как буквально неделю назад проиграли ей со счетом 3:1. Можно сказать, это был матч-реванш. То, что в итоге все закончилось 3:0, конечно, хорошо. Есть свои ошибки, над которыми нужно работать, но главное — мы выиграли и забрали кубок.

— Что удалось изменить в игре команды и какие выводы сделали после того поражения от «Локомотива»?

— У нас было собрание перед последней игрой, и мы анализировали статистику того матча, в котором проиграли. В принципе, по показателям в каких-то элементах мы даже были лучше соперниц — например по проценту атаки, приему. Но имелись ошибки на подаче. Зоран сделал акцент на том, что нужно ее усилить.

— Терзич летом работал со сборной Сербии. Как в этот период была организована подготовка «Динамо-Ак Барс»? Приходилось игрокам брать на себя больше ответственности?

— Мы заранее знали, что начнем подготовку без Зорана, и понимали, что он вернется примерно к Кубку Легенд, к финалам. В целом тактика и у старшего тренера Желько Булатовича, и у главного Зорана Терзича одинаковая. У нас в игре особо ничего не меняется. Желько очень хорошо подготовил команду. Еще отсутствовал тренер по физической подготовке Дамир Колец. Он работал с нами заочно: отправлял программы. А так какого-то дополнительного давления на нас не было, потому что и Желько, и Зоран придерживаются единой схемы.

— На Спартакиаде Татарстан занял четвертое место, выступая без легионеров и белорусских волейболисток. Что пришлось перестраивать в игре команды из-за такого состава?

— Поехало много молодых девчонок: из молодежной лиги привлекли пять игроков. В основном составе, например, появилась Лиза Мухортова, которая играет у нас в молодежной лиге. Также я понимала, что Настя Кудряшова — наш новый игрок. Ей нужно было влиться в команду, понять новые для себя особенности игры. И я чувствовала, что мне, возможно, нужно становиться лидером, брать на себя больше ответственности. Конечно, было тяжело играть пять игр.

Фото ВК «Динамо-Ак Барс»

Наша цель — забрать титул

— В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат России и взяла восьмой титул в истории клуба. Что меняется психологически, когда в новый сезон вы входите как фавориты?

— Разумеется, чувствуешь дополнительную ответственность. Хочется подтвердить статус действующих чемпионов. В принципе, для команды из Казани, кроме первого места, никаких больше не существует. Понятное дело, что мы хотим бороться за медали, за золото, как и наши соперницы.

— Сложнее защищать чемпионский титул или выигрывать его впервые?

— Это разный опыт. Матчи, в которых я играла в том сезоне, дали мне возможность сделать определенные выводы и взять что-то себе на заметку. В этом году я, к примеру, планирую по-другому относиться к некоторым вещам. В каких-то моментах не буду допускать тех же ошибок и не стану на них зацикливаться. Тренер как раз требует от нас, чтобы мы, если совершим ошибку, шли дальше. Думали о следующем мяче, а не о том, как сыграли до этого.

— Как вы оцениваете конкуренцию в новом сезоне? Какие команды, на ваш взгляд, будут бороться с «Динамо-Ак Барс» за самые высокие места?

— Мне кажется, все те же коллективы: «Динамо Москва», «Заречье» и «Локомотив». Все хотят выиграть. «Тулица» в этом году хорошо укомплектована. Мы две игры им проиграли как раз, и я думаю, что они смогут побороться за высокие места. У «Корабелки» тоже достаточно сильный состав. У них еще новый тренер, поэтому интересно, как он себя покажет. Много команд, которые хотят бороться за награды. Разумеется, ко всем нужно готовиться отдельно, потому что каждая может показать свою лучшую игру.

— Появились слухи о нашем возможном возвращении в еврокубки с сезона-2027/28. Если российские клубы действительно вернутся в еврокубки, насколько это может изменить цену чемпионского титула?

— Я считаю, что никак. Это, опять же, только слухи, то есть точной информации нет. Поэтому пока об этом задумываться рано. Наша цель на этот сезон — забрать титул чемпиона России, и сейчас это самое главное. А что будет дальше... Мы попозже об этом подумаем.

— Изменится ли подход клубов к чемпионату России — например к формированию состава и распределению нагрузки, если сдвинется вопрос с еврокубками?

— Мне кажется, что да. Чтобы играть в еврокубках, нужен серьезный состав. График будет более плотным из-за перелетов. И уровень волейбола в России, я думаю, немного поднимется.

— Летом международная федерация объявила, что женская сборная России сыграет в Лиге наций в 2027 году. Где и как вы узнали эту новость и какой была ваша первая реакция?

— Мне, по-моему, кто-то скинул ссылку, или я увидела новость на сайте Всероссийской федерации волейбола. Конечно же, это очень приятно, потому что я за молодежную сборную не успела сыграть официальных матчей. Максимум — ездила на товарищеские встречи в Белоруссию, когда меня начали привлекать в молодежку. Очень хочется уже поскорее выйти на международную арену и прочувствовать эту атмосферу, когда ты защищаешь и представляешь свою страну. Думаю, это дорогого стоит. Мне пока не посчастливилось получить такой опыт, но, надеюсь, все впереди.