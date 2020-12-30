Москвичи выиграли престижный трофей впервые с 2008 года.

Московский волейбольный клуб «Динамо» не знал побед на внутренней арене в течение долгих 12 лет. 26 декабря неприятный для столичной команды отрезок завершился. Бело-голубые стали победителями розыгрыша Кубка России 2020 года. В драматичном полуфинале турнира команда Константина Брянского, уступая по сетам 0:2 и 15:19 в третьей партии, смогла переломить ход встречи и победить новосибирский «Локомотив» (3:2), а уже на следующий день динамовцы не оставили шансов в финале петербургскому «Зениту» (3:0).

Спортивный директор Сергей Заиченко, главный тренер Константин Брянский, генеральный директор Николай Ступаков. Фото ВК «Динамо»

Результат трансферной кампании превзошел ожидания

— Два года назад в команде началась назревшая кадровая перестройка, — рассказывает спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. — Вместе с главным тренером Константином Брянским в «Динамо» пришла группа игроков, знакомая с требованиями этого специалиста. Руководство клуба и тренерский штаб приступили к работе по созданию команды высокого уровня с перспективой на несколько лет вперед. Летом 2019 года мы провели два топ-трансфера: в команду вернулся воспитанник клуба связующий Павел Панков, также «Динамо» пополнил элитный легионер доигровщик Сэм Деру. Эти волейболисты сейчас являются лидерами нашей команды.

Сам Павел Панков прекрасно помнит момент, когда ему предложили вернуться в стан бело-голубых.

— Я провел успешный сезон за петербургский «Зенит», — вспоминает спортсмен. — Но когда спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко предложил вернуться в Москву, я не стал долго думать. «Динамо» — мой родной клуб, и это большая честь — защищать его цвета. Мне понравились цели, которые ставились перед командой, а также возможность играть и прогрессировать.

В сезоне-2019/20, который был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19, «Динамо» заняло четвертое место, опередив звездный петербургский «Зенит» и участника Лиги чемпионов — новоуренгойский «Факел».

— Четвертое место в прошлом сезоне стало для нас существенным шагом вперед, — продолжает Сергей Заиченко. — Мы понимали, что команде необходимо точечное усиление, и поэтому летом приобрели игроков на ключевые позиции. Результат трансферной кампании даже превзошел наши ожидания. Константин Брянский идеально встроил в состав диагонального Цветана Соколова, доигровщика Ярослава Подлесных и центрального блокирующего Вадима Лихошерстова. Сейчас эти ребята входят в топ игроков Суперлиги на своих позициях и вносят существенный вклад в успехи команды.

Главный тренер «Динамо» Константин Брянский. Фото ВК «Динамо»

18 очков — гроссмейстерский показатель

Для главного тренера «Динамо» Константина Брянского победа в Кубке России стала первой в карьере.

— Я очень благодарен команде, — говорит 43-летний специалист. — В полуфинале при счете 0:2, при неудачно складывающемся третьем сете тренерский штаб до последнего верил в ребят. Мы знали, что это бойцы, которые способны выстоять даже в, казалось бы, безнадежной ситуации. Так и произошло. Мы перетерпели сложный момент, когда у «Локомотива» летела сумасшедшая подача, наладили прием и смогли атаковать из комфортных условий. Начиная с четвертого сета мы взяли игру под свой контроль и добились итоговой победы.

— После сложнейшего матча с «Локомотивом» казалось, что победа над петербургским «Зенитом» далась значительно проще.

— «Зенит» в полуфинале также сыграл пять сетов против одноклубников из Казани. После этой победы они оказались хуже готовы к финалу. Наша команда с первых же очков выполняла установку на игру, ребята действовали очень уверенно во всех компонентах. В первых двух сетах выделялся Цветан Соколов, который набрал за этот отрезок 18 очков — это гроссмейстерский показатель. В третьем сете связующий Павел Панков стал больше нагружать доигровщиков и первый темп, и ребята также не подвели.

Промежуточный шаг к дальнейшим победам

Победа в Кубке России стала настоящим новогодним подарком для болельщиков «Динамо». Однако в этом сезоне бело-голубым еще предстоит борьба за два трофея. В Кубке ЕКВ команда уже пробилась в полуфинал, а в Суперлиге-Париматч «Динамо» по потерянным очкам возглавляет турнирную таблицу.

— Мы очень качественно провели розыгрыш Кубка России и добились в нем заслуженной победы, — рассуждает Сергей Заиченко. — Ярчайшие матчи с «Кузбассом» и «Локомотивом», а также финал против питерского «Зенита» надолго останутся в памяти наших преданных болельщиков, которые в последние годы скучали по большим победам. Клубом с межсезонья проделана огромная работа на всех уровнях — это и точечная селекция игроков, и организация качественных сборов, и создание безопасных условий для спортсменов в условиях пандемии COVID-19, и многое другое. Руководство «Динамо» в лице президента Михаила Васильевича Шекина и генерального директора Николая Ступакова, менеджмент клуба, тренерский штаб и спортсмены полностью поглощены общим делом. Успех в Кубке России — это награда за наш труд, но мы не забываем, что это лишь промежуточный шаг к дальнейшим, еще более значимым победам.

Первый матч в новом году «Динамо» проведет уже 6 января. На выезде бело-голубые сыграют против «Югры-Самотлор» из Нижневартовска.