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Дважды легенды

Анатолий Курагин
Фото Сергей Снегирев
Московское «Динамо» вновь выиграло Кубок легенд.

На столичной волейбольной арене «Динамо» стремительно пролетел Финал четырех Кубка легенд отечественного волейбола 2026 года.

В полуфинальных встречах хоть и зафиксированы одинаковые результаты, но по содержанию матчи были совершенно разными. Белгородское «Белогорье» убедительно победило новосибирский «Локомотив» (3:1), а вот хозяева площадки, волейболисты московского «Динамо», две партии находились под прессингом подач игроков казанского «Зенита». Выиграв стартовый сет, гости были близки к победе и во втором, ведя 24:22, однако благодаря выдержке, мастерству и характеру команда Константина Брянского смогла перевернуть ход не только партии, но и всего поединка. Динамовцы последовательно забрали три равные концовки, а вместе с ними и путевку в финал.

Сокрушили подачей

Удался бело-голубым и старт главного матча турнира. Исход концовки первой партии определила атака связующего Павла Панкова, блок доигровщика Дмитрия Волкова и эйс его коллеги по амплуа Антона Семышева — 25:23. Во второй партии москвичи имели еще более весомое преимущество, в целом контролируя ход встречи.

Белгородцы не сдавались. «Качельный» третий сет ушел в равную концовку, где чуть надежнее оказались гости (25:23), а в четвертой партии «Белогорье» и вовсе имело брейковый перевес в 4-5 очков. В определенный момент Брянский решился на замену связующего — вместо Панкова на площадку вышел Константин Тюшкевич. И эта замена имела двойной эффект. С белорусским связующим динамовцы подтянулись к сопернику по счету, не давая спокойно завершить партию. Москвичи все же уступили (22:25), но на тай-брейке отдохнувший Панков с ходу начал делать разницу.

Капитан «Динамо» сокрушил прием соперника мощнейшей подачей, а команда набирала очко за очком (4:0). Белгородцы в последний раз устремились в погоню — смена сторон произошла при счете 8:6 в пользу хозяев, но вскоре серия подач Панкова сняла вопросы о победителе. Сначала капитан бело-голубых принес команде переходящий мяч, который легко реализовал Волков, а затем сделал эйсы в доигровщика соперника Ярослава Подлесных (13:8). Отыграть подобный отрыв у набравшего ход «Динамо» было невозможно. Точку же в матче поставила еще одна подача на вылет — трибуны взорвались от восторга после эйса Волкова.

15 й трофей «золотой эпохи»

В 2024 году «Динамо» стало первым победителем Кубка легенд. Тогда команда Брянского в финале оказалась сильнее казанского «Зенита». Теперь «Динамо» — двукратный победитель этого турнира. Бело-голубые вновь доказали свое лидерство в российском волейболе. За неполные шесть лет «золотой эпохи» динамовцы выиграли 15 различных трофеев — результат, которого нет и близко у других отечественных команд.

Ранее москвичи также выиграли Спартакиаду народов России. Вместе с успехом на Кубке легенд это стало отличным разгоном для нового сезона. В ближайшую пятницу, 16 октября, «Динамо» начнет свой путь в чемпионате России. В гости к бело-голубым при­едет уфимское «Динамо-Урал».

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