«Главный экзамен все равно будет в конце». Казанский «Зенит» и московское «Динамо» зарубились в чемпионате

Доигровщик Дмитрий Волков — об итогах центрального матча 23-го тура суперлиги.

PARI C уперлига. Мужчины. 23-й тур

«Нова» — АСК — 0:3 (21:25, 23:25, 22:25)

«Белогорье» — «Оренбуржье» — 3:0 (25:20, 25:21, 25:19)

«Динамо-Урал» — «Факел Ямал» — 3:1 (25:21, 25:21, 30:32, 25:21)

«Локомотив» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (21:25, 21:25, 25:17,29:27, 15:13)

«Газпром-Югра» — «Енисей» — 1:3 (21:25, 25:18, 25:27, 16:25)

«Зенит-Казань» — «Динамо» М — 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:23)

«Кузбасс» — «Зенит» СПб — 2:3 (28:30, 15:25, 25:22, 25:22, 13:15)

В последние годы казанский «Зенит» и московское «Динамо» регулярно встречаются в финалах. Они разыграли между собой последние восемь трофеев. Три из них в текущем сезоне: казанцы были сильнее в Суперкубке, а бело-голубые — в финалах Кубка легенд и Кубка России. В минувшие выходные флагманы нашего волейбола встретились в столице Татарстана в рамках 23-го тура регулярного чемпионата страны. На этот раз в ярком и упорном матче победа досталась подопечным Алексея Вербова. О том, как это было, «СЭ» узнал у доигровщика «Зенита» Дмитрия Волкова.

Понравился баннер болельщиков в виде зачетки

— Много эмоций оставили в матче с «Динамо». Успели ли отойти от этой встречи?

— Да. Такова жизнь во время сезона, когда приходится быстро отходить после побед над серьезным соперником. Мы не летаем где-то в облаках и готовимся уже к следующему матчу с питерским «Зенитом». Это тоже очень сильная команда. Они сейчас идут на победной серии из 13 матчей.

— Ваш матч с «Динамо» проходил в Татьянин день. Болельщики подготовили баннер в виде зачетки по практическому курсу «Динамо». Там стояло «отлично» за Суперкубок России и «неудовлетворительно» за Кубок легенд и Кубок страны. Как вы отреагировали на этот перформанс?

— Прикольно. Мне баннер понравился. Но, наверное, главный экзамен все равно будет в конце. Там посмотрим, какая у нас будет оценка.

Баннер болельщиков «Зенита-Казань». Фото ВК «Зенит-Казань»

— Не обиделись, что болельщики не учли на баннере победу над «Динамо» в первом круге регулярки?

— Нет. На баннере были все титульные матчи, которые мы играли с «Динамо» в этом сезоне, поэтому игру чемпионата не посчитали. Все нормально.

— Болельщики этим баннером показали, что нужен реванш. Вы думали об этом? Имелись ли реваншистские настроение?

— Наверное, была обида за проигранные финалы Кубка России и Кубка легенд. Поэтому, конечно, хотелось победить в этом чуть больше. Но чтобы мы прямо все вкладывали в эту игру — такого не было. У нас еще много дальше сильных соперников, впереди плей-офф — главная часть сезона. Поэтому настраиваемся на всех.

— При всем уважении к «Локомотиву», «Белогорью» и другим клубам для большинства противостояние казанского «Зенита» и московского «Динамо» считается главным в нашем волейболе. Имеет ли для вас встреча со столичной командой принципиальное значение?

— Не сказал бы. Просто так случается, что в последние годы мы постоянно играем в финалах. Нам всегда хочется побеждать и завоевывать новые трофеи. Будет «Динамо» в финале или другая команда — не важно.

«Зенит-Казань» — «Динамо» М (3:1). 25 января. Фото ВК «Зенит-Казань»

Во многих элементах мы были лучше и чище

— Последний матч был для вас не суперрезультативным, но тем не менее очень хорошим, в котором вы набрали много брейковых и важных очков. Довольны ли своим вкладом?

— Конечно, хочется приносить как можно больше очков. Но в этой игре действительно у меня так сложилось, что я выполнял много черновой работы. Выдержал прием, да и в атаке неплохие цифры. В принципе я доволен своей игрой, но в первую очередь — победой команды.

— В чем видите причины этой победы?

— В том, что мы были сильнее в этот день — играли во многих элементах лучше и чище.

— Насколько был близок тай-брейк?

— Тяжело ответить. Хочется сказать, что не особо. Но если посмотреть на счет в четвертой партии (25:23), то он мог бы быть. Хотя, наверное, мы все равно контролировали концовку и были всегда впереди, а «Динамо» в роли догоняющих. Но это волейбол, все возможно. Тем более играют две сильнейшие команды.

— По ходу четвертой партии вы шли впереди, но «Динамо» сумело сравнять. В том числе помог мегасейв Фаннура Каюмова. После такого часто игры переворачиваются на кураже. Вы что в этот момент думали? Нервничали ли?

— Скорее восприняли как удачное спасение, которое не должно на нас повлиять. Поэтому мы были спокойны, не стали впадать в панику, трезво оценили ситуацию, что бывают такие спасения. Мы в принципе готовились к тому, что «Динамо» может играть хорошо в защите и доставать такие сумасшедшие мячи. Поэтому это не выбило нас из колеи. Мы двигались в своем режиме.

— Уже сказали, что дальше матч с питерском «Зенитом», который имеет серию из побед. Последнее же поражение нанесли ему вы в октябре. Насколько сильно изменился соперника за это время?

— У них добавился связующий, поэтому рисунок игры поменялся. Наверное, более качественно стали играть в атаке. У них суперсильные края на всех позициях, обладающие невероятными физическими данными. Плюс это подающая команда, блокирующая. Естественно, будет тяжело. Нужно будет справляться с этими моментами.

— Осталось семь матчей регулярного чемпионата, в котором у вас уверенное лидерство. Не расслабляет ли это лидерство?