У бело-голубых восемь викторий над Питером и сразу три трофея!

Суперлига-Париматч. Финал шести

Финал

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24)

Матч за третье место

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (26:24, 23:25, 13:25, 21:25)

Московское «Динамо» — однозначно самый яркий волейбольный клуб этого сезона. Еще осенью команда Константина Брянского совершенно не считалась главным претендентом на победу ни в Кубке России, ни в Суперлиге-Париматч. Бело-голубые, как правило, всегда где-то высоко — в тройке или около того, — но вот трофеев на внутренней арене не брали 13 лет, с далекого 2008 года. И глобальных предпосылок к переменам не было.

Однако нынешний сезон оказался прорывным. Победа в декабрьском Кубке России в Питере, триумф в Кубке ЕКВ и вот теперь — успех в домашнем «Финале шести» чемпионата России. Золотой хет-трик за один календарный год — это невероятно круто.

У Москвы команда мечты

У «Динамо» в этом сезоне практически не осталось незакрытых гештальтов. Разве что Лига чемпионов. Но там бело-голубые, во-первых, играли на фоне коронавируса и вся команда была вялая, а во-вторых, проиграли не кому-то, а «Трентино» — которое 1 мая будет играть в финале этой самой Лиги чемпионов.

В остальном у москвичей все просто шикарно. Восемь раз подряд за сезон обыграть питерский «Зенит» — это уникальное достижение. Отдать Казани за два матча лишь сет, причем без Цветана Соколова, — это тоже не в магазин за волейбольным мячом сходить. За весь сезон в России «Динамо» проиграло лишь дважды — оба раза «Факелу». Но и эту проблему они решили, одолев-таки новоуренгойцев в принципиальнейшем матче на групповом этапе «Финала шести» — 3:2.

Чемпионы России-2021 — это команда без слабых мест. 43-летний Брянский построил убийственный коллектив. Каждый игрок в каждом интервью рассказывает об удивительной атмосфере, в которой все опьянены одной общей целью — с каждым днем становиться сильнее как индивидуально, так и командно. Вот и получается, что динамовцы мощны в первую очередь коллективным духом, однако и каждый сам по себе в полнейшем порядке.

Павел Панков — просто прорыв сезона. Связующий стал MVP Кубка России, Кубка ЕКВ и Суперлиги-Париматч и имеет все шансы как поехать в составе сборной России на Олимпийские игры в Токио, так и быть в основе на домашнем чемпионате мира-2022.

Илья Власов давно ходил в перспективных и подающих надежды, но сейчас он — просто скала.

Вадим Лихошерстов был на непонятных ролях в Казани, а теперь — железный и незаменимый блокирующий лучшего клуба страны.

Ярослав Подлесных — главный трансфер «Динамо», который сработал на сто процентов.

Антон Семышев был не особенно нужен «Белгороду», а в Москве решили рискнуть — и подписали доигровщика, несмотря на травму. Уже в декабре стало понятно, что не прогадали. Антон — джокер команды.

Евгений Баранов играет в защите так, что никто не вспоминает о третьем легионере бело-голубых — звездном Лаури Керминене.

Вся эта шестерка — очевидные кандидаты по крайней мере в расширенный список сборной. А ведь это еще не все сильные места «Динамо».

Цветан Соколов — лучший по среднему количеству очков за сет в чемпионате. Просто убойный нападающий. Волейбольный Левандовски.

Сэм Деру был не всегда стабилен, но в матче «Финала шести» с «Факелом», в котором бело-голубые «горели» 0:2 и были в сете от сенсационного вылета, именно бельгиец вытянул команду в заветный полуфинал.

Чеслав Свентицкис играл мало, но неоднократно выходил чисто на подачу — и портил соперникам жизнь.

Наконец, Романас Шкулявичус шикарно подменял Соколова, когда Цветан был травмирован или уезжал в сборную Болгарии. Именно с российским диагональным москвичи дважды прибили Казань.

Остальные

Теперь коротко об итогах сезона для остальных лидеров.

Питерский «Зенит», несмотря на топ-трансферы перед началом сезона, пока так и не может выиграть первый большой трофей. Однако три финала в трех турнирах этого сезона — завидная стабильность. Единственная команда, к которой Туомас Саммелвуо так и не смог подобрать ключи, — «Динамо». Москвичи стали кошмаром питерцев, выиграв восемь матчей, три из которых — титульные. Но, судя по слухам, к следующему году Петербург еще усилится. И это, возможно, даст команде дополнительный толчок. Потому что Иван Яковлев и Егор Клюка — великолепны. Но двух суперменов мало. Остальные объективно либо не тянули, либо были нестабильны.

Для «Локо» бронза — несомненный успех. Команда еще перед началом сезона обозначила, что намерена выстраивать игру вокруг 19-летнего связующего Константина Абаева и ради этого готова пожертвовать кратковременными результатами. Однако по факту коллектив Пламена Константинова едва не вышиб «Динамо» в полуфинале Кубка России и стал третьим в чемпионате, завоевав путевку в Лигу чемпионов. Блеск.

Оценивать «Кузбасс» сложно. Команда была второй по итогам регулярного сезона. Однако в «Финале шести» удержать позиции не смогла, став только четвертой. Вместе с тем игру по ходу сезона кемеровчане показывали привлекательную игру и явно могли быть выше. Впереди у сибиряков большие перемены: уходят Иван Зайцев, Алексей Вербов и, с высокой долей вероятности, Игорь Кобзарь.

Казанский «Зенит» тоже ждет большая перезагрузка. Уходит Владимир Алекно, тренировать команду будет Алексей Вербов. Покидает Татарстан Эрвин Нгапет. Неясна судьба Бедножа. Зато уже есть договоренность с Дмитрием Волковым и Микой Кристенсеном. Точно остается Михайлов. Так что и амбиции Казани по-прежнему будут самыми высокими.

Наконец, «Факел». Помимо Волкова, покинет Новый Уренгой Денис Богдан. Уход двух ключевых игроков совершенно точно ослабит сибирскую команду, и в следующем сезоне бороться даже за топ-6 ей будет сложно.