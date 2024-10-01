Волейбол
Россия
Новости PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

1 октября, 22:30

Московское «Динамо» уходит с последнего места. Кризис позади?

Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Московское «Динамо» обыграло «Минчанку» в матче суперлиги.
Фото ВК «Динамо» Москва, соцсети
Итоги 4-го тура женской суперлиги.

PARI Суперлига. Женщины. 4-й тур
«Динамо-Метар» — «Спарта» — 3:2 (23:25, 25:12, 18:25, 25:13, 15:12)
«Уралочка-НТМК» — «Тулица» — 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19)
«Протон» — «Заречье-Одинцово» — 3:2 (25:17, 25:22, 16:25, 22:25, 19:17)
«Динамо-Ак Барс» — «Енисей» — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)
«Динамо» Кр — «Ленинградка» — 1:3 (31:33, 10:25, 25:18, 17:25)
«Динамо» М — «Минчанка» — 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:12)
«Локомотив» — «Омичка» — 3:1 (25:15, 25:9, 22:25, 25:10)

На старте регулярного чемпионата у женщин наблюдается много борьбы и неуступчивых матчей. В каждом туре стабильно по две-три встречи решаются на тай-брейке. Тем не менее одна команда остается безупречной — действующий чемпион «Динамо-Ак Барс».

Казанская мощь

Клубы из столицы Татарстана сейчас идут во главе и мужской, и женской суперлиги. У обеих команд идет серия из четырех сухих побед подряд. Однако если у «Зенита-Казань» такому положению событий благоволит календарь, то на пути «Динамо-Ак Барс» уже встретились полуфиналисты чемпионата прошлого сезона. Ни московское «Динамо», ни «Ленинградка» не смогли ничего противопоставить чемпиону, причем на своей площадке.

В четвертом туре у казанских девушек соперник был проще — «Енисей» дома. Несмотря на итоговые 3:0, красноярская команда смотрелась в этой встрече неплохо. После матча блокирующая хозяев Таисия Коновалова признавалась, что соперник даже удивил «Динамо» своим уровнем сопротивления. В третьей партии «Енисей» зацепился в защите, и какое-то время казанская команда была в роли догоняющих. Однако уверенности, чтобы удержать свое преимущество, краснояркам не хватило.

Главного тренера «Динамо-Ак Барс» Зорана Терзича после матча спрашивали уже про излишнюю самоуверенность на фоне четырех сухих побед: «Это, с одной стороны, хорошо, конечно, но, с другой стороны, может быть опасно. Когда проигрываешь первую партию, никто не знает, как будет дальше — увидим. Одна команда не может играть на очень высоком уровне. Но я доволен, как мы играем, и в первую очередь тем, что все игроки здоровы».

Но казанки не единственные, кто идет без поражений. Не потерял очки серебряный призер прошлого сезона «Локомотив», хоть и разница выигранных и проигранных партий у него не такая идеальная, как у казанского клуба. Да и кадровые проблемы у калининградок имеются. Серьезную травму на старте чемпионата получила один из лидеров команды — Ксения Парубец. Пока «Локо» с этой ситуацией справляется. В минувшем туре подопечные Андрея Воронкова разобрались с новичком суперлиги «Омичкой».

Волейболистки московского &laquo;Динамо&raquo;. Московское «Динамо» забуксовало на старте сезона. У команды два сухих домашних поражения

Невероятный рывок московского «Динамо»

Перед стартом четвертого тура для многих, наверное, было неожиданно видеть московское «Динамо» на последнем месте турнирной таблицы. Бело-голубые тяжело входят в сезон с новым тренером Александром Кошкиным и сильно обновленным составом. Они всухую уступили казанскому «Динамо» и «Ленинградке», а в прошлом туре столичный клуб набрал первые очки, но победил одноименную команду из Краснодара только на тай-брейке. Поэтому экс-чемпион остался на заключительной 14-й строчке регулярки.

В минувшие выходные москвички наконец-то оттолкнулись от дна. «Динамо» не потеряло очков в домашнем матче против «Минчанки». Поначалу шла равная игра, но хозяйки раскачались по ходу, организовали небольшой отрыв и не отдали превосходство до конца сета. Однако во второй партии «Минчанка» заиграла лучше в атаке, где куражилась Надежда Смирнова. Белорусская доигровщица набрала за второй сет 8 очков и помогла команде сравнять.

В третьей партии «Динамо» наладило игру и вернуло себе преимущество, но самые удивительные вещи происходили в четвертом сете. Его лучше начали гости, но при счете 10:12 москвички стали демонстрировать выдающуюся защиту, Наталия Гончарова — надежно подавать, а Ольга Юрьева — безупречно добивать до пола. Все это принесло хозяйкам 15 очков подряд, а с ними победу в сете (25:12) и в матче.

«Такие эпизоды очень радуют. Наталия держала хорошую подачу, на блоке все зацепили и в защите сыграли. Хотелось бы, чтобы почаще были эти эпизоды. У нас для этого все есть. Будем стараться прибавлять», — прокомментировал рывок в четвертой партии Кошкин.

Победа помогла «Динамо» сразу запрыгнуть на седьмое место. Аутсайдеров сейчас определить нельзя. За четыре тура нет ни одной команды, которая бы не познала радость победы.

ВК Динамо (Казань)
ЖВК Динамо (Москва)
Читайте также
СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля
Давид Кипиани погиб 23 года назад
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион Никита Нагорный завершил карьеру
Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости