Московское «Динамо» забуксовало на старте сезона. У команды два сухих домашних поражения

Итоги второго тура женской суперлиги.

PARI Cуперлига. Женщины. 2-й тур

«Динамо-Метар» — «Заречье-Одинцово» — 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 17:25, 15:11)

«Протон» — «Минчанка» — 0:3 (20:25, 17:25, 17:25)

«Енисей» — «Омичка» — 3:2 (25:15, 20:25, 15:25, 25:23, 15:13)

«Уралочка-НТМК» — «Динамо» Кр — 2:3 (25:22, 25:22, 21:25, 21:25, 12:15)

«Динамо-Ак Барс» — «Спарта» — 3:0 (25:19, 25:16, 25:20)

«Локомотив» — «Тулица» — 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21)

«Динамо» М — «Ленинградка» — 0:3 (23:25, 22:25, 22:25)

Волейбольный сезон только в начале своего разгона, а уже радует болельщиков топ-поединками. Центральным матчем второго тура стала встреча московского «Динамо» и «Ленинградки», в котором гости из Северной столицы снова оказались сильнее.

Провальный старт Москвы

Противостояние Москвы и Питера имеет принципиальный характер. В прошлом сезоне команды разыгрывали между собой бронзовые медали. Серия докатилась до пятой встречи, где «Ленинградка», которая не была фаворитом, разнесла чемпионов — 0:3.

Начало чемпионата для обоих клубов получилось непростым. Подопечные Александра Кашина лишь на тай-брейке дома смогли сломить сопротивление «Уралочки», а москвички уступили всухую действующему чемпиону — «Динамо-Ак Барсу».

В столичном клубе, который совсем недавно брал один трофей за другим, в межсезонье многое поменялось: главный тренер — вместо Константина Ушакова пришел Александр Кошкин, арена — команда вернулась в зал «Дружба», а также ряд игроков основы. Среди важных потерь — связующая Евгения Старцева, завершившая карьеру, и доигровщица Ирина Капустина, ушедшая в декрет.

Матч с «Ленинградкой» продемонстрировал, что сыгранности у нового «Динамо» пока сильно не хватает. На протяжении большей части поединка москвички были в роли догоняющих. Настигать соперниц удавалось, однако концовки сетов каждый раз забирали гости. В них столичному клубу как раз не хватало взаимопонимания на площадке.

«Результат неудовлетворительный, — заявил Александр Кошкин. — Это был матч неиспользованных возможностей, потому что соперник позволял играть. По сравнению с Казанью все было в наших руках. Множество собственных ошибок не позволило положительно закончить эту встречу. Не хватает нам уверенности как личной, так и, наверное, командной, не можем решить эпизод».

Удивительно, но сейчас «Динамо» — единственная команда в суперлиге, которая не набрала очков. В следующем туре москвичкам предстоит непростой выезд в гости к одноименному клубу из Краснодара.

Финалисты в топе

Только двум командам за два тура удалось не потерять ни одного очка — финалистам прошлого розыгрыша «Локомотиву» и «Динамо-Ак Барсу». Казанский клуб вообще оба матча выиграл всухую: в первом туре в гостях справились с московским «Динамо», а в этот раз разобрались со «Спартой» дома.

В поединке с нижегородской командой у главного тренера «Динамо-Ак Барса» Зорана Терзича была возможность дать игровую практику многим своим волейболисткам. Совсем просто со «Спартой» чемпиону не было. Гости серьезно трудились на блоке и бились за каждое очко. В начале второй партии они вообще ошарашили «Динамо» мощным началом, поведя со счетом 7:1. Сражался за «Спарту» и наставник клуба Станислав Саликов, но так рьяно, что за споры с арбитром получил желтую карточку. Однако чемпион по ходу встречи исправлял свои ошибки, налаживал прием, включал необходимую скорость в атаке и забирал партии. Сухой итог встречи закономерен, хоть и не отражает накала страстей в игре.

«Как вы видели, мы задействовали новых игроков, которые не выходили в последних матчах, — объяснял Терзич после матча. — Были периоды, когда они хорошо играли, были моменты, которыми я был недоволен. Но это нормально — сейчас начало сезона. Важно, что все наши игроки здоровы и готовы к следующем матчу».

У «Локомотива» в отличие от казанской команды серьезные кадровые потери имеются. В матче второго тура против «Тулицы» из-за травмы не смогла сыграть одна из лидеров команды Ксения Парубец, но у калининградок классных исполнителей в составе хватает. «Локо» был сильнее в атаке, уверенно подавал и в ключевых эпизодах допускал меньше ошибок.

Третий тур пройдет 25-26 сентября. Центральным матчем станет противостояние «Ленинградки» и «Динамо-Ак Барса» в Санкт-Петербурге.