Обратная рокировка. В волейболе «Динамо» снова на вершине

Бело-голубые вернули лидерство в мужской Суперлиге

PARI Суперлига. Мужчины

6-й тур

«Динамо» — «Енисей» — 3:0 (25:22,25:17,25:23)

«Факел-Ямал» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:22,25:19,19:25,20:25,15:13)

АСК — «Кузбасс» — 1:3 (25:17,22:25,19:25,22:25)

«Газпром-Югра» — «Динамо-Урал» — 3:2 (22:25,25:27,32:30,25:23,15:12)

«Нефтяник» — «Локомотив» — 0:3 (23:25,14:25,20:25)

«Зенит» — «Белогорье» — 2:3 (25:22,29:31,21:25,25:21,11:15)

Шестой тур в чемпионате России вышел необычным — стартовав еще в прошлое воскресенье, он завершился только вечером четверга, вместив сразу четыре игровых дня. Причина, по которой организаторы составили такое расписание, проста. В ближайшие выходные игр в Суперлиге не будет, ведь уик-энд занят под «Финал четырех» Кубка легенд.

Быстрое возвращение

Один из участников финальной пульки, «Зенит-Казань», и вовсе пропускал очередной тур, волей календаря получив дополнительное время на подготовку к кубковым баталиям. Воспользовавшись этим, московское «Динамо» сместило действующего чемпиона с первого места в таблице.

Бело-голубые и так лидировали в чемпионате со старта, но в прошлом туре уступили «Белогорью» и пропустили казанцев вперед. Чтобы вернуть утраченное в отсутствие прямого конкурента, динамовцам нужно было дома обыграть «Енисей». С этой не самой сложной для себя задачей парни Константина Брянского справились, победив на классе.

Красноярцам так и не удалось найти управу на высоченного Максима Сапожкова, набравшего 21 очко, причем не только в атаке — в его активе три результативных блока и два эйса. И даже широкая ротация, которую использовал Брянский в третьем сете, дав поиграть и Алексею Курашу, и Фаннуру Каюмову, и Лаури Керминену, не помешала «Динамо» уверенно забрать матч. Теперь москвичи снова первые как минимум до середины октября.

Волейболисты «Зенита» проиграли «Белогорью». Фото ВК «Зенит»

Битва на Неве

Центральный же матч тура был сыгран во вторник в Петербурге, где «Зенит» принимал «Белогорье». Команда Владимира Алекно стремилась прервать серию неудач, ведь в предыдущих турах сине-бело-голубые проиграли «Локомотиву» и «Динамо-Уралу». А белгородцы хотели развить успех, добытый во встрече с «Динамо».

Игра вполне соответствовала афише, ведь битва получилась что надо. И победу легко мог добыть любой из соперников. «Зенит» даже без травмированного Ивана Яковлева забрал первый сет и был близок к успеху во втором. Главным козырем хозяев в атаке стал Владислав Бабкевич, настрелявший 30 очков за матч. Но именно затяжная концовка второй партии, пожалуй, стала ключевым отрезком в матче. При счете 29:29 все решили ошибка Бабкевича в атаке и ответный выпад Павла Тетюхина.

Петербуржцы расстроились, у них разладилась игра, особенно на подаче, и «Белогорье» уверенно взяло третий сет. Алекно начал тасовать состав, и «Зениту» удалось вытянуть матч на тай-брейк, но там лучше оказались гости. После удачного старта команда с берегов Невы терпит третье поражение подряд, но ее тренер пока спокоен. «На этот раз мы проиграли достойно, тем более после фиаско в Уфе. Нам нужно расти и воспитывать в себе культуру победы. То, что мы и делаем каждый день», — сказал Алекно после игры.

Волейболисты «Динамо-Урал» потерпели поражение в матче с «Газпром-Югрой». Фото ВК «Динамо-Урал»

Магия пяти сетов

Третью позицию «Белогорье» делит с «Локомотивом», который не испытал проблем в Оренбурге. Вровень с этими командами могло идти и «Динамо-Урал», но уфимцы умудрились отдать игру с «Газпром-Югрой», в которой вели 2:0 по партиям.

Более того, в третьем сете гости имели преимущество «+5», а в нервной концовке не реализовали два матчбола. Но сургутяне не просто выжили, а перевернули весь ход встречи с ног на голову. «Для нас это провал. Поздравляю Сургут, они доказали, что они дома — сильная команда. Мы не выполнили то, что должны были, извиняемся перед своими болельщиками», — резюмировал капитан «Динамо-Урала» Сергей Савин

Еще один пятисетовый матч был сыгран в Новом Уренгое, но там местному «Факелу», позволившему «Динамо-ЛО» отыграть отставание в две партии, удалось реабилитироваться на тай-брейке. При этом сразу пятерым игрокам хозяев удалось разменять десяток набранных очков.