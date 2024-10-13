«Третий трофей подряд для команды из Татарстана.

Кубок Легенд. Женщины

Полуфиналы

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14)

«Ленинградка» — «Динамо» М — 3:0 (25:18, 25:21, 25:17)

Матч за третье место

«Локомотив» — «Динамо» М — 3:0 (31:29, 25:21, 29:27)

Финал

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» — 3:0 (25:22, 25:13, 25:15)

Казанское «Динамо» продолжает свою победную трофейную серию. После выигранных чемпионата страны и Суперкубка России в коллекции титулов у команды Зорана Терзича появился новый титул — обладателей Кубка Легенд.

Знакомая четверка

Кубок Легенд имени прославенной советской волейболистки Инны Валерьевны Рыскаль проводится впервые, но формат был опробован год назад. По такой же системе в прошлом сезоне определяли победителя Кубка Столетия. Уникальный трофей тогда, как у мужчин, так и у женщин, забрало московское «Динамо».

В турнире принимают участие восемь сильнейших команд суперлиги прошлого сезона. Их разбивают на две группы, где каждая играет с каждой по два матча. По две сильнейшие команды в квартетах выходят в «Финал четырех».

До решающей стадии дошли все полуфиналисты прошлого розыгрыша суперлиги: московское «Динамо», «Ленинградка», «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс». Ровно те же клубы были в «Финале четырех» Кубка Столетия год назад. С одной стороны, сейчас эти команды действительно являются флагманами нашего чемпионата, но, с другой, легко групповую стадию Кубка Легенд смогло пройти только «Динамо-Ак Барс», у которого было одно поражение в шести встречах. Уступили казанские девушки в заключительном матче, не имевшем для них турнирного значения.

Со скрипом в плей-офф пробрался серебряный призер чемпионата «Локомотив». У калининградок на групповом этапе оказалось поровну побед и очков с «Тулицей». Однако у «Локо» была лучше разница выигранных и проигранных партий. Таким образом, подопечные Андрея Воронкова вышли в полуфинал со второго места и попали на «Динамо-Ак Барс», что стало повторением финала суперлиги прошлого сезона. Во втором матче тоже состоялся своеобразный ремейк — бронзового поединка чемпионата между «Ленинградкой» и московским «Динамо».

Командам предстояло разыграть призовой фонд в 10 миллионов рублей, из которых победитель получает половину, серебряный призер — 2,5 миллиона, бронзовый — 1,5 миллиона, а четвертый участник — 1 миллион рублей.

Фото ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Без реваншей

Открывал «Финал четырех» матч «Динамо-Ак Барс» и «Локомотива». В чемпионате страны эти команды остались единственными, кто пока не проиграл ни одного матча. На старте сезона они разыграли между собой Суперкубок России. Сверхуверенно трофей себе забрал казанский клуб, обыграв «Локо» с сухим счетом и с абсолютным преимуществом в партиях.

В этот раз «Динамо» вновь играло первым номером, но поединок получился более равным. В первой партии калининградки далеко не отпускали своего соперника и даже в концовке смогли заработать двухочковое преимущество, однако атака в этот день у «Локо» сбоила в ответственные моменты. Плохой матч провела Эбрар Каракурт. У звездной турецкой диагональной по итогам встречи получился отрицательный показатель полезности — минус 7.

В то же время калининградки были хороши на блоке, что помогло зацепиться за третью партию. А еще весомый вклад своими неудобными подачами вносила 17-летняя Дарья Киселева. «Локомотив» размочил счет по сетам, но матч спасти не смог. В четвертой партии казанки провели работу над ошибками и разгромили оппонента. Самым результативным игроком стала Светлана Гатина, на счету которой 19 очков.

«Наверное, сейчас ничто не утешит, — расстраивалась связующая «Локо» Ирина Фелиштинская. — Знали, что могли выиграть, хорошо вели в первой партии, но в концовке наошибались. Ошибались очень много, сами отдавали все Казани. Соперник ничего сверхъестественного не показал, с ним можно играть и бороться. Очень обидно и досадно. И сейчас такое молчание в раздевалке, знаете, по которому все понятно. Это не Казань сегодня выиграла, это мы сегодня проиграли сами».

Во втором полуфинале серьезной борьбы не получилось. Московское «Динамо» испытало трудности с составом. В заявке на матч оказались лишь 10 игроков из 14 возможных. Главные проблемы были в доигровке, где по состоянию здоровья отсутствовали Валерия Шевчук и Ксения Купряшкина.

«Ленинградка» в Москве уже успела всухую обыграть «Динамо» в рамках чемпионата, теперь она повторила это в полуфинале Кубка Легенд. Гости смотрелись лучше и собраннее во всех компонентах игры, а особенно в атаке. Бело-голубые пытались зацепиться по счету, но погоня была безуспешной.

«У нас стояла задача выйти в финал. Игра не получилась, и мы не будем ссылаться здесь на травмы и тому подобное. Люди, которые есть, должны выходить и решать задачи — им это под силу. Даже когда что-то не получается, нужно себя перебарывать и стараться выйти из этого положения, — объяснял главный тренер «Динамо» Александр Кошкин. — Сегодня больше вопросы к тому, что мы не показали свой характер. «Ленинградка» делала свое дело, а мы не смогли переломить ситуацию. Просто плыли по течению».

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче за 3-е место. Фото Всероссийская федерация волейбола

Превосходство казанского «Динамо»

В матче за третье место характер у хозяек площадки появился. Против «Локо» вышло более заряженное и мотивированное «Динамо». В первой партии гости были чуть лучше в приеме и на блоке, однако бело-голубые соперника не отпускали. Исход партии решался на балансе, где победные очки заработала вернувшаяся в «Локомотив» в этом сезоне Ирина Воронкова.

Во втором сете калининградки стали больше доминировать на площадке, чему способствовали невынужденные ошибки «Динамо» в защите. Несогласованные оборонительные действия москвичек и превосходная реализация Веры Костючик делали разницу и привели к безмятежной концовке партии для гостей. Такая же ожидалась и в третьем сете. Казалось, что игра у хозяек рассыпалась и «Локо» уже не остановить, но при счете 17:10 подопечные Александра Кошкина стали отгрызать свои очки и чуть было не вытащили партию. Все вновь дошло до баланса. Здесь калининградки опять оказались надежнее соперника, завоевав бронзовые медали Кубка Легенд.

«Не стоит забывать, что «Динамо» — это очень грозный соперник. За каждый розыгрыш велась упорнейшая борьба. Думаю, что нам за счет своей спортивной злости удалось победить. Во вчерашнем матче у нас было достаточно много ошибок в атаке. Сегодня получилось контролировать центр на протяжении всего поединка», — подытожил главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.

Накануне финала наставник «Ленинградки» Александр Кашин обещал веселый матч: «Человек, которого я безгранично уважаю, главный тренер Казани, сказал, что без меня было скучно. Постараемся сделать так, чтобы завтра было весело. По крайней мере, пока еще тяжеловато, но некоторые сюрпризы постараемся преподнести».

На деле же получилось так, что веселились в основном волейболистки «Динамо-Ак Барс». В первом сете казанки сразу оформили отрыв. Сделано это было на подачах Ирины Королевой. В прошлом сезоне блокирующая выступала как раз за «Ленинградку» и прекрасно понимает, на кого ей нужно стрелять мячами. В результате с приемом питерская команда не справлялась. Главной же проблемой стал высокий блок соперника. Нападающие «Ленинградки» никак не могли пробить эту стену, что, безусловно, демотивировало.

Ошибки у «Динамо» в атаке тоже возникали, не всегда качественной получалась доводка. Тем не менее приблизиться в счете в первой партии казанки не позволили. А во второй они продолжили уничтожать соперниц блоком. «Ленинградка» начала сыпаться. Когда подопечные Зорана Терзича убежали в сете на 10 очков, в глазах питерских девушек появилась обреченность.

«Динамо-Ак Барс» же входило в кураж. Игра складывалась у всех, но особенно у Брайелин Мартинес, которая была в этот вечер безупречна. Именно с ее эйса казанки стали убегать в отрыв в третьей партии, который «Ленинградка» не смогла нейтрализовать. Доминиканка стала самым результативным игроком матча с 18 очками и признана MVP финала. На победу в титульном матче казанское «Динамо» затратило 1 час и 15 минут.