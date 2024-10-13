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13 октября, 22:15

«Динамо-Ак Барс» — обладатель Кубка Легенд. В финале казанки разгромили «Ленинградку»

Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло Кубок Легенд-2024
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс».
Фото Сергей Елагин
«Третий трофей подряд для команды из Татарстана.

Кубок Легенд. Женщины
Полуфиналы
«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14)
«Ленинградка» — «Динамо» М — 3:0 (25:18, 25:21, 25:17)
Матч за третье место
«Локомотив» — «Динамо» М — 3:0 (31:29, 25:21, 29:27)
Финал
«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» — 3:0 (25:22, 25:13, 25:15)

Казанское «Динамо» продолжает свою победную трофейную серию. После выигранных чемпионата страны и Суперкубка России в коллекции титулов у команды Зорана Терзича появился новый титул — обладателей Кубка Легенд.

Знакомая четверка

Кубок Легенд имени прославенной советской волейболистки Инны Валерьевны Рыскаль проводится впервые, но формат был опробован год назад. По такой же системе в прошлом сезоне определяли победителя Кубка Столетия. Уникальный трофей тогда, как у мужчин, так и у женщин, забрало московское «Динамо».

В турнире принимают участие восемь сильнейших команд суперлиги прошлого сезона. Их разбивают на две группы, где каждая играет с каждой по два матча. По две сильнейшие команды в квартетах выходят в «Финал четырех».

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До решающей стадии дошли все полуфиналисты прошлого розыгрыша суперлиги: московское «Динамо», «Ленинградка», «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс». Ровно те же клубы были в «Финале четырех» Кубка Столетия год назад. С одной стороны, сейчас эти команды действительно являются флагманами нашего чемпионата, но, с другой, легко групповую стадию Кубка Легенд смогло пройти только «Динамо-Ак Барс», у которого было одно поражение в шести встречах. Уступили казанские девушки в заключительном матче, не имевшем для них турнирного значения.

Со скрипом в плей-офф пробрался серебряный призер чемпионата «Локомотив». У калининградок на групповом этапе оказалось поровну побед и очков с «Тулицей». Однако у «Локо» была лучше разница выигранных и проигранных партий. Таким образом, подопечные Андрея Воронкова вышли в полуфинал со второго места и попали на «Динамо-Ак Барс», что стало повторением финала суперлиги прошлого сезона. Во втором матче тоже состоялся своеобразный ремейк — бронзового поединка чемпионата между «Ленинградкой» и московским «Динамо».

Командам предстояло разыграть призовой фонд в 10 миллионов рублей, из которых победитель получает половину, серебряный призер — 2,5 миллиона, бронзовый — 1,5 миллиона, а четвертый участник — 1 миллион рублей.

Фото ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Без реваншей

Открывал «Финал четырех» матч «Динамо-Ак Барс» и «Локомотива». В чемпионате страны эти команды остались единственными, кто пока не проиграл ни одного матча. На старте сезона они разыграли между собой Суперкубок России. Сверхуверенно трофей себе забрал казанский клуб, обыграв «Локо» с сухим счетом и с абсолютным преимуществом в партиях.

В этот раз «Динамо» вновь играло первым номером, но поединок получился более равным. В первой партии калининградки далеко не отпускали своего соперника и даже в концовке смогли заработать двухочковое преимущество, однако атака в этот день у «Локо» сбоила в ответственные моменты. Плохой матч провела Эбрар Каракурт. У звездной турецкой диагональной по итогам встречи получился отрицательный показатель полезности — минус 7.

В то же время калининградки были хороши на блоке, что помогло зацепиться за третью партию. А еще весомый вклад своими неудобными подачами вносила 17-летняя Дарья Киселева. «Локомотив» размочил счет по сетам, но матч спасти не смог. В четвертой партии казанки провели работу над ошибками и разгромили оппонента. Самым результативным игроком стала Светлана Гатина, на счету которой 19 очков.

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«Наверное, сейчас ничто не утешит, — расстраивалась связующая «Локо» Ирина Фелиштинская. — Знали, что могли выиграть, хорошо вели в первой партии, но в концовке наошибались. Ошибались очень много, сами отдавали все Казани. Соперник ничего сверхъестественного не показал, с ним можно играть и бороться. Очень обидно и досадно. И сейчас такое молчание в раздевалке, знаете, по которому все понятно. Это не Казань сегодня выиграла, это мы сегодня проиграли сами».

Во втором полуфинале серьезной борьбы не получилось. Московское «Динамо» испытало трудности с составом. В заявке на матч оказались лишь 10 игроков из 14 возможных. Главные проблемы были в доигровке, где по состоянию здоровья отсутствовали Валерия Шевчук и Ксения Купряшкина.

«Ленинградка» в Москве уже успела всухую обыграть «Динамо» в рамках чемпионата, теперь она повторила это в полуфинале Кубка Легенд. Гости смотрелись лучше и собраннее во всех компонентах игры, а особенно в атаке. Бело-голубые пытались зацепиться по счету, но погоня была безуспешной.

«У нас стояла задача выйти в финал. Игра не получилась, и мы не будем ссылаться здесь на травмы и тому подобное. Люди, которые есть, должны выходить и решать задачи — им это под силу. Даже когда что-то не получается, нужно себя перебарывать и стараться выйти из этого положения, — объяснял главный тренер «Динамо» Александр Кошкин. — Сегодня больше вопросы к тому, что мы не показали свой характер. «Ленинградка» делала свое дело, а мы не смогли переломить ситуацию. Просто плыли по течению».

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче за 3-е место.
Фото Всероссийская федерация волейбола

Превосходство казанского «Динамо»

В матче за третье место характер у хозяек площадки появился. Против «Локо» вышло более заряженное и мотивированное «Динамо». В первой партии гости были чуть лучше в приеме и на блоке, однако бело-голубые соперника не отпускали. Исход партии решался на балансе, где победные очки заработала вернувшаяся в «Локомотив» в этом сезоне Ирина Воронкова.

Во втором сете калининградки стали больше доминировать на площадке, чему способствовали невынужденные ошибки «Динамо» в защите. Несогласованные оборонительные действия москвичек и превосходная реализация Веры Костючик делали разницу и привели к безмятежной концовке партии для гостей. Такая же ожидалась и в третьем сете. Казалось, что игра у хозяек рассыпалась и «Локо» уже не остановить, но при счете 17:10 подопечные Александра Кошкина стали отгрызать свои очки и чуть было не вытащили партию. Все вновь дошло до баланса. Здесь калининградки опять оказались надежнее соперника, завоевав бронзовые медали Кубка Легенд.

«Не стоит забывать, что «Динамо» — это очень грозный соперник. За каждый розыгрыш велась упорнейшая борьба. Думаю, что нам за счет своей спортивной злости удалось победить. Во вчерашнем матче у нас было достаточно много ошибок в атаке. Сегодня получилось контролировать центр на протяжении всего поединка», — подытожил главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.

Накануне финала наставник «Ленинградки» Александр Кашин обещал веселый матч: «Человек, которого я безгранично уважаю, главный тренер Казани, сказал, что без меня было скучно. Постараемся сделать так, чтобы завтра было весело. По крайней мере, пока еще тяжеловато, но некоторые сюрпризы постараемся преподнести».

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На деле же получилось так, что веселились в основном волейболистки «Динамо-Ак Барс». В первом сете казанки сразу оформили отрыв. Сделано это было на подачах Ирины Королевой. В прошлом сезоне блокирующая выступала как раз за «Ленинградку» и прекрасно понимает, на кого ей нужно стрелять мячами. В результате с приемом питерская команда не справлялась. Главной же проблемой стал высокий блок соперника. Нападающие «Ленинградки» никак не могли пробить эту стену, что, безусловно, демотивировало.

Ошибки у «Динамо» в атаке тоже возникали, не всегда качественной получалась доводка. Тем не менее приблизиться в счете в первой партии казанки не позволили. А во второй они продолжили уничтожать соперниц блоком. «Ленинградка» начала сыпаться. Когда подопечные Зорана Терзича убежали в сете на 10 очков, в глазах питерских девушек появилась обреченность.

«Динамо-Ак Барс» же входило в кураж. Игра складывалась у всех, но особенно у Брайелин Мартинес, которая была в этот вечер безупречна. Именно с ее эйса казанки стали убегать в отрыв в третьей партии, который «Ленинградка» не смогла нейтрализовать. Доминиканка стала самым результативным игроком матча с 18 очками и признана MVP финала. На победу в титульном матче казанское «Динамо» затратило 1 час и 15 минут.

Волейбол
ВК Динамо (Казань)
ВК Ленинградка
ВК Локомотив (Новосибирск)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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