«Сочи нужно не только оставлять в календаре, а добавлять еще этапы». Волейбол на снегу открыл новую локацию

Этап чемпионата России в Красной Поляне подарил неожиданного победителя.

В Сочи завершился третий этап чемпионата России по волейболу. В мужском турнире обошлось без сюрпризов — свое второе золото сезона добыл «Факел Ямал». В женских же соревнованиях все получилось более непредсказуемо. В финале сошлись два коллектива калининградского «Локомотива». Состав одного из них был экспериментальным: к опытной Анне Савельевой поставили одну из сильнейших пляжных пар российского волейбола — Марию Егорову и Марию Лазуренко (Бочарову), которые до этого на снегу никогда не выступали. В итоге дебют у двух Маш получился триумфальным. За турнир их команда не проиграла ни одного сета, в том числе и в финале против одноклубниц. О причинах этого успеха «СЭ» поговорил с Анной Савельевой.

Волейбол на снегу. Чемпионат России. 3-й этап. Сочи

Финал. Женщины

«Локомотив-1» — «Локомотив-2» — 2:0 (15:9, 16:14)

Финал. Мужчины

«Факел Ямал» — «Динамо-Тат» — 2:1 (15:12, 9:15, 15:12)

Одна тренировка до турнира

— Насколько вы рады победе в Сочи?

— Максимально. Очень давно хотелось перейти эту черту полуфинала и побороться за золотые медали. Соперник был достойный, а игра кайфовая, что добавляло свою изюминку.

— Перед этапом в Сочи у вас сложилась новая команда. Почему случились перестановки?

— Это было интересное решение нашего тренера Дмитрия Евгеньевича Федотова. Я заранее о нем не знала. Девчонки рассказывали, но больше слухами. Только перед тем, как Маши уезжали на национальные сборы, а я на этап в Казань, Дмитрий Евгеньевич объявил, что в Сочи будем таким составом. До этого мы ни разу не играли с девочками вместе ни в одной паре в пляжке и сильно не контактировали. Поэтому было интересно посмотреть, как мы проявим себя на площадке в таком трио.

— Почему втроем и без запасного?

— Тут все просто: у нас больше нет людей. Тренер решил, что четвертая девочка пойдет в команду «Локомотив-2».

— Перед стартом этапа могли предположить, что все так сложится?

— Конечно, могла. Девчонки имеют хороший опыт в пляжном волейболе. Плюс они находились в хорошем функциональном состоянии после сборов. В их волейбольных элементах я не сомневалась. Что касается тактики, игры втроем и на снегу, это уже дело состыковки внутри команды. Моя задача была обеспечить для девчонок комфортные условия, общение и атмосферу на площадке, а также рассказать какие-то нюансы про волейбол на снегу, которые я знаю.

— Насколько быстро они адаптировались к новому виду волейбола?

— Достаточно быстро. Условия были не такие, как на обычных этапах. Был рыхлый и глубокий снег, из-за которого тяжеловато выпрыгивать. Но мы нашли свою игру, я бы даже сказала, с нашей первой тренировки, которая была и единственной. Просто действовали по принципу: какую тактику выбрали — по такой и идем. На протяжении всех игр этот принцип в целом не рушился и держался до последнего мяча. Поэтому девчонки все классно выполнили.

— Я заметил, что снег на площадке был похож на песок. Может быть, он вам как-то помог выиграть, ведь в команде все опытные пляжницы? Был ли плюс от этого рыхлого снега?

— Не думаю. Этот снежный песок больше вносил негативный элемент в игру всех спортсменов. Но тут уже тот, кто быстрее адаптируется к условиям, тот и победит. Мы показали, что можем быстро адаптироваться. Для меня вообще любые странные условия на руку. Я довольно быстро ко всему привыкаю и умею находить способы выхода из таких ситуаций.

Анна Савельева. Фото ВФВ

Друзья-соперники в финале

— Каково играть в финале против команды, из которой вы ушли?

— Не скажу, что сложно. Я считаю девчонок из «Локомотива-2» все равно своими. Мы все дружим, поддерживаем друг друга. Но когда ты выходишь на площадку, то играешь против соперника, без разницы, свой он или не свой. Поэтому во время матча все любезности уходят на второй план. Уважение, естественно, остается, но игра есть игра.

— Насколько тяжелым был путь к золоту?

— Отвечу не за команду, а за себя. У меня подготовка к каждому этапу достаточно тяжелая. Это и какие-то ограничения, и дополнительные тренировки, и усилия. Поэтому каждые соревнования для меня особенные. Ко всем готовлюсь на 100 процентов. Сказать однозначно, что было легко или тяжело, нельзя. В игре бывают разные моменты. Все соперники достойные. Так получилось, что мы были сильнее остальных.

— Вы до турнира провели всего одну тренировку с девушками, для которых был дебют в волейболе на снегу. Похожая ситуация была с мужской командой «ПроСнег» на первом этапе чемпионата России в Новом Уренгое. У них половина команды в волейбол на снегу не играла, они тоже провели всего одну тренировку до турнира, который с ходу выиграли. Почему так происходит?

— Думаю, здесь важную роль играет то, что когда люди переходят в другой вид спорта, у них есть адреналин и драйв, которого, возможно, не хватало в тренировках до этого. Сейчас девчонки вышли с тренировочного сбора, где они не играли, где был монотонный процесс. Когда ты врываешься в соревновательный режим, то с широко открытыми глазами за все хватаешься, стараешься делать все по максимуму и ловить кураж. Поэтому неудивительно, что и «ПроСнег» точно так же вышли на своем первом турнире. Они считали, что все могут и готовы на 100 процентов. Эта уверенность им помогла выиграть. Но с каждым этапом все команды больше приспосабливаются друг к другу и начинают понимать сильные и слабые стороны соперника. Дальше все зависит от того, насколько команда, которая дебютировала успешно, сможет разнообразить свою игру так, чтобы соперник не смог быстро к ней привыкнуть.

— В этот уик-энд волейбол на снегу открыл новую локацию. Оставляем ли Сочи в календаре на будущий сезон?

— Да, конечно. Я вообще обожаю Сочи. Этот город по-домашнему теплый. Раньше приезжала сюда только играть в пляжный волейбол. Тоже было очень приятно. А сейчас это еще и горы, которые для меня даже приятнее моря. Каждый раз, когда из гостиницы едешь на площадку, думаешь: «Вот это да! Как же круто, что я могу здесь сейчас побывать и играть на фоне этих величественных гор». Поэтому Сочи не только оставляем, а добавляем еще этапы.

— Дальше в календаре этап Кубка России в Южно-Сахалинске. Поедете на него?

— Да, уже в среду вечером вылетаем.

— На нем планируете тоже с Машами играть?

— Нет. У девчонок будут тренировочные сборы. Поэтому в Южно-Сахалинске вернусь в свою основную команду.