«Безумно скучаю по международным матчам. Как будто это было в другой жизни». Интервью Артема Вольвича

Капитан казанского «Зенита» — о философии команды, соперниках, сезоне и целях.

PARI Суперлига. Мужчины. 11-й тур

«Белогорье» — «Локомотив» — 0:3 (23:25, 17:25, 22:25)

«Динамо-Урал» — МГТУ — 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 29:27)

«Енисей» — «Динамо-ЛО» — 2:3 (22:25, 25:21, 25:20, 20:25, 13:15)

«Кузбасс» — «Факел Ямал» — 2:3 (28:26, 23:25, 25:23, 17:25, 9:15)

«Нова» — «Газпром-Югра» — 0:3 (20:25, 28:30, 18:25)

«Зенит-Казань» — «Нефтяник» — 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:19)

«Зенит-Казань» начал нынешний сезон уверенно, как и подобает чемпиону. В суперлиге команда идет лидером без поражений, оформлен выход в полуфинал Кубка России и завоеван Суперкубок страны. В промежуток между двумя победами — над питерским «Зенитом» в четвертьфинале Кубка и над «Нефтяником» в суперлиге — «СЭ» поговорил с капитаном казанской команды Артемом Вольвичем

Непривычно видеть Алекно тренером другого клуба

— Мы разговариваем через день после вашего кубкового матча против питерского «Зенита». Какие он впечатления и эмоции оставил?

— Не слукавлю, если скажу, что матч был очень тяжелый физически и эмоционально. Мы это еще раз на тренировке сегодня обсудили. Все как один пришли к выводу, что очень много сил забрал этот матч. Эмоций было потрачено очень много. Но, в то же время, побеждать гораздо приятнее. Это позволит перезарядить батарейки чуть быстрее. Все хорошо. Это уже пройденный этап, и мы готовимся уже дальше.

— Алексей Вербов отмечал волнение, которое вылилось в ошибки. Было ли у вас волнение?

— По поводу волнения я от него не слышал, честно говоря. У меня оно не ощущалось. Скорее было физическое напряжение, потому что по ту сторону сетки стоят ребята, которые физически очень одаренные. Если против них играешь, то нужно выкладываться в каждом действии на 100 или даже на 110 процентов. Вот это было самое тяжелое лично для меня. Это был классный матч. Хорошая команда по ту сторону сетки, полный зал, знакомые лица. В конце концов, это плей-офф Кубка России, что придает дополнительную мотивацию и интерес.

— Дает ли дополнительные ощущения игра против Владимира Алекно?

— Когда играешь, то на это уже не обращаешь внимания. Скорее придаешь значение этому факту, когда вы встречаетесь перед игрой. Конечно, немного непривычно видеть его в статусе главного тренера другого клуба, ведь все-таки столько лет он отработал в Казани. Но все равно это прикольно. Он знает, как мы работаем, мы знаем, как он работает. То есть это еще такая небольшая игра умов. Плюс у него в штабе есть Томазо Тотоло, который тоже отлично знает, как действует команда «Зенит-Казань».

Главный тренер питерского «Зенита» Владимир Алекно. Фото ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)

— Вы в этом сезоне успели поиграть под руководством Алекно на Кубке Первого канала. Испытывали дежавю?

— Это было, да. С самого первого свистка, с самого первого касания мяча, когда он зашел в зал и начал что-то говорить. Это был тот Романыч, который будто никуда не уходил. То есть максималист, для которого если ты зашел в зал, значит, надо работать. Последний свисток прозвучал, значит, можешь уйти. Это чувствовалось и не было искусственно или как-то наигранно. Вот такой он есть.

— Сейчас у нас нет международных матчей. Нужны ли еще такие турниры новых форматов, как Кубок Первого канала?

— Я думаю, что у нас получается довольно насыщенный календарь. Идут и кубковые матчи, и чемпионата, прошли Суперкубок, Кубок Легенд и Кубок Первого канала. Мне кажется, что нам этого достаточно. Если мы будем играть еще 5-10 матчей с топовыми соперниками, то, наверное, интерес тоже станет пропадать. Все команды хорошо друг друга знают и досконально изучили за время этой международной изоляции. Поэтому пресыщение будет играть скорее в негативную сторону. На данный момент оптимально. Добавлять еще что-то сейчас смысла нет. Оставлять Кубок Первого канала тоже нужно. У него есть определенная шоу-программа, да и сам матч, в котором играют лучшие из лучших. Это тоже здорово. Наверное, стоит продолжать делать его в ежегодном формате. Может, даже нужно его поставить вынесенным матчем по ходу сезона, когда игроки набирают более оптимальные кондиции. Но это уже более сложный вопрос, так как у всех свои задачи, графики и планы. Поэтому подгадать с таким турниром в середине сезона будет проблематично. Опять же, никто не забывает, что может случиться травма. В этом есть определенный риск. Когда основной игрок выпадает — это всегда плохо. Не все клубы могут пойти на такое.

— «Зенит-Казань» начал нынешний сезон по-чемпионски. Есть победа в Суперкубке, вышли в полуфинал Кубка страны, идете лидером в чемпионате России. Уступили лишь в финале Кубка Легенд. Как вы оцените такой старт? Все идет по плану?

— Будем говорить, что все хорошо. Конечно, определенные сложности всегда есть, но вдаваться в подробности не буду. Пока все нормально. Что будет дальше, тяжело сказать. Знаете, у нас философия в клубе такая, что мы играем один-единственный матч. Завтра у нас игра с Оренбургом. Думаем только об этом матче и не смотрим в турнирную таблицу. Это идет у нас красной нитью из сезона в сезон. Идем по плану или не по плану, увидим уже в мае.

— Вспомнил слова вашего главного тренера, который рассказывал, что вы не просто от игры к игре идете и даже не от партии к партии, а от розыгрыша к розыгрышу.

— Я вам больше скажу, у нас бывает такой момент, что мы начинаем немного заигрываться, то есть начинаем торопиться выиграть, что-то придумать. Есть подходящее выражение — лететь впереди паровоза. Приходится дружно останавливаться и говорить: «Так, ребята, все! Стоп! Мы сейчас не думаем, как выиграть розыгрыш, а думаем о том, как выиграть партию».

— Насколько такая философия подходит клубу?

— Если мерить конкретно трофеями, то, конечно, подходит. Но у нас есть еще такой момент, что кубки и титулы — это конечный результат. К нему приводит наша ежедневная работа, тренировки, собрания, командные посиделки. Потом это все выливается в трофеи. Но до кубков долгая и тернистая дорога. У нас, как и у любой команды, есть свои проблемы и болячки.

Волейболист сборной ОКР Артем Вольвич празднует победу в матче с Бразилией на Олимпиаде в Токио. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Во время церемонии открытия Олимпиады пришла грусть

— Не так давно записывали интервью с капитаном «Белогорья» Павлом Тетюхиным. Он сказал, что Казань — это криптонит всего российского волейбола. Согласны с таким утверждением?

— Криптонит же был для Супермена плох. Видимо, где-то есть еще и Супермен. Ну или все остальные клубы — это Супермен. Я бы сказал, что мы, наверное, главный раздражитель для всех команд. Знаете, как раньше «Динамо» было лидером и всех побеждало. Все хотели обыграть их и настраивались на каждый матч с ними как на бой, в котором ты не можешь проиграть. Ты можешь только победить, ведь если проиграешь, то тебе и слово никто не скажет. Сейчас, мне кажется, поменялась эта парадигма, и в роли лидеров выступаем мы. Но в нашем чемпионате 5+ команд, способных претендовать на золотые медали. Мы это по ходу сезона уже видели.

— Чувствуете, что за последние несколько сезонов отношение к вам изменилось и на матчи с «Зенитом» настраиваются серьезнее?

— Я уже девятый сезон в Казани и все девять лет вижу, как против нас выходят и просто кайфуют, просто играют в волейбол, как хотят. Получается или не получается — это уже другой момент, но все выходят и расслабленно играют. Повторюсь, что если они проиграют, то им никто ничего не скажет. Это даже касалось тех сезонов, когда Казань не была лидером чемпионатом и занимала вторые-третьи-пятые места. Но все равно команды выходили против нас и играли в свой волейбол.

— Если у «Зенита» свой криптонит?

— Я как-то не задумывался об этом. Будем надеяться, что нет.

— Последние семь трофеев вы разыгрываете в очной борьбе с московским «Динамо». Наверное, многие ваши игроки слышали вопрос, не надоело ли вам с ними играть. Но считаете ли вы их главными и наиболее принципиальными соперниками на данный момент?

— Наверное, не могу сказать, потому что есть еще «Белогорье», есть «Локомотив», есть «Динамо» из Ленобласти, тот же «Кузбасс», который недавно питерский «Зенит» на выезде обыграл, чуть «Динамо» не победил. Хороших команд сейчас много, поэтому в отдельно взятой игре может выстрелить любая. Если думать заранее, что нам играть с «Динамо» в финале, то это будет самая большая ошибка. В любом случае это выльется для нас в какие-то проблемы. Лично я так не думаю. Даже позволю себе больше и отвечу за команду. У нас в клубе никто так не думает.

— Последний трофей вы разыграли с «Динамо» в финале Кубка Легенд. Насколько после этого было важно взять реванш в матче чемпионата?

— Да, это была забавная пауза. Уехали из Москвы, а через неделю вернулись, чтобы опять играть против «Динамо». Но слово «реванш» у нас не фигурировало. Скорее был живой интерес: «О! Они нас обыграли недавно и способны показывать экстра-класс». Нам просто хотелось выйти и победить их. Это классное соперничество двух классных команд.

Капитан казанского «Зенит» Артем Вольвич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Вам 34. Это вполне боевые годы. Но задумываетесь ли вы о возрасте?

— Пока вы не спросили, не задумывался. У меня шутка была на протяжении всей карьеры. Как бы мой возраст ни менялся, у меня всегда одна проблема — как не любил с утра тренироваться, так и не люблю до сих пор. Что мне было 18 лет, что 34 — ничего не поменялось. Пока чувствую себя хорошо. Все нормально. Ничего не беспокоит. Как что-нибудь начнет тревожить, тогда, наверное, задумаюсь о возрасте.

— Соскучились ли вы по международным матчам?

— Безумно. Сейчас имею возможность наблюдать все турниры — Олимпийские игры, Лигу чемпионов. Как будто это другая планета и было в другой жизни.

— С каким ощущением смотрели ту же Олимпиаду? Вы же наверняка после токийского финала думали, что мы через три года вернемся сильнее, но этого не произошло.

— Конечно, такие мысли были. Желание имел огромное попасть в сборную и поехать на Игры. Когда смотрел Олимпиаду, было двоякое ощущение. Во время церемонии открытия только пришло осознание, что сборной России там нет вообще. Были отдельные нейтральные спортсмены, но это все равно не то. Тогда, я помню, какая-то грусть пришла и даже, может, обида. Было неприятно. С другой стороны, я получил удовольствие от просмотра игр. Матчи были просто феноменальными. Давно, наверное, так не смотрел волейбол, не отрываясь от экрана. Это было супер.

— За кого-то особо переживали?

— Скорее, персонально болел. Например, за Майку Кристенсона. Если бы Бартош Беднож попал в сборную Польши, то и за него. Хотел уже поздравлять с попаданием на Олимпиаду, но его в последний момент отцепили. Было немного жаль. Рад за Георга Грозера, потому что такой уровень игры показал в своем возрасте. Вот его спросите, ощущает ли он свои 39 лет. Просто феноменально выступал. Как-то так болел. Фаворитов для себя не выделял. Примерно понимал, что в тройке будут Франция, Польша и США. В принципе так и получилось.

— Как думаете, будет ли у вас еще шанс выступить на Олимпиаде?

— Очень бы хотелось, а дальше время покажет.

— Вы всю текущую карьеру проводите в российских клубах. Не было ли желания попробовать себя за рубежом?

— Когда зарубежные команды были открыты для нас, не возникало такой потребности. Потому что, находясь в России, находясь в лучших клубах, которые борются за медали европейских кубков, ты так и так встречаешься с грандами Италии, Польши, Турции. Было нормально. Сейчас периодически подобные мысли посещают. Потому что, смотря телевизор, смотря все эти чемпионаты, хочется опять окунуться в эту атмосферу.