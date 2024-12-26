Московское «Динамо» и казанский «Зенит» в восьмой раз разыграют трофей. У женщин будет новый обладатель Кубка

Яркое завершение 2024 года.

В российском волейболе осталось разыграть два трофея — Кубок России у мужчин и женщин. В субботу, 28 декабря, за титул уже в восьмой раз подряд поборются московское «Динамо» и «Зенит-Казань», а в воскресенье, 29-го числа, в финале встретятся «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка».

«Традиционно финал Кубка России завершает волейбольный год, и каждый раз мы наблюдаем за игрой лучших команд, которыми руководят титулованные тренеры, сами спортсмены в прошлом, — говорит генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — Ожидаем борьбы, накала и большого количества зрителей на трибунах и у телеэкранов».

Старые знакомые

Последний мужской финал, в котором не встречались «Динамо» и «Зенит-Казань», случился два года назад как раз в рамках Кубка России. Тогда столичный клуб до решающей стадии не добрался, а команда из Татарстана уверенно переиграла новоуренгойский «Факел». Дальше пошли чисто казанско-московские поединки. За эти два года между ними разыграны две золотые серии чемпионата страны, два Суперкубка, один Кубок России, а также Кубок Первого канала и Кубок легенд.

Новая встреча пройдет в Москве, но фаворитом противостояния можно назвать «Зенит-Казань». Счет в титульных противостояниях двух клубов — 5:2 в пользу действующего чемпиона и обладателя Кубка. Однако последняя битва за трофей завершилась в пользу подопечных Константина Брянского. Бело-голубые были сильнее в финале Кубка легенд, который прошел в начале октября. В чемпионате же казанцы идут практически идеально. Из 16 матчей проиграли всего в одном. Остановить «Зенит» смог только «Факел Ямал». В поединке с «Динамо», прошедшем в рамках суперлиги, подопечные Алексея Вербова очков не потеряли — выездная победа 3:1.

В Кубке страны путь бело-голубых по турниру выглядел проще. В четвертьфинале москвичи одолели «Динамо-ЛО», а в полуфинале не испытали проблем с «Кузбассом». Казанцы же сначала бились с «Зенитом» Санкт-Петербурга, а после отдали один сет за два матча новосибирскому «Локомотиву».

В финале зрителей ждет не только встреча двух флагманов российского волейбола, но и увлекательная шоу-программа. Будет на матче и один специальный гость — юный волейболист Женя. Его письмо на ежегодной акции «Елка желаний» вытянул министр спорта России Михали Дегтярев. Женя рассказал, что мечтает о комплекте волейбольной формы и встрече с профессиональным волейболистом. Желания мальчика перед Новым годом сбудутся.

Мужской финал стартует в субботу в 19.30 по московскому времени.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс». Фото ВК «Динамо-Ак Барс»

Непобедимое «Динамо-Ак Барс»

В такое же время, но в воскресенье, пройдет в Казани женский финал Кубка России. Здесь прошлогодний обладатель трофея московское «Динамо» уже сложило свои полномочия. Столичный клуб сейчас находится на стадии перестройки, поэтому на старте сезона пока не все получается. «Динамо» в полуфинале Кубка остановила «Ленинградка». Необходимый задел был сделан в первом матче, в котором питерский клуб выиграл со счетом 3:1. Ответная встреча закончилась на тай-брейке в пользу москвичек.

После второго матча полуфинала главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин сказал, что задачу-минимум в этом турнире его команда уже выполнила: «Мы вышли в финал Кубка России. Мы обязаны были выйти. Пока ничего сверхъестественного не сделали. Мы сразу говорили, что у нас задача — три серебра. Два серебра уже как минимум есть. Важно: мы показали, что прошлогодний успех был не случайным. Четыре Кубка — четыре финала. Хорошо. Дальше посмотрим, как будет».

Первое серебро, о котором сказал Кашин, «Ленинградка» взяло в Кубке легенд. В финале она всухую уступила казанскому «Динамо». Клуб из Татарстана выглядит на данный момент безупречным. В чемпионате подопечные не потеряли ни одного очка и потерпели в первой половине сезона только два поражения. Первое случилось в уже ничего не значащем для них матче группового этапа Кубка легенд против «Уралочки», второе — в ответном поединке полуфинала Кубка страны против «Локомотива», когда задача выхода в следующую стадию уже была решена. Сейчас казанки имеют серию из трех завоеванных титулов подряд. Были выиграны чемпионат, Суперкубок России и Кубок легенд.