«Счет не отражает накал страстей». «Факел» пронесся по этапу Кубка России по волейболу на снегу

Интервью с игроком ямальской команды Александром Крамаренко.

Прошлой зимой явным лидером мужских соревнований по волейболу на снегу считалась команда «Факел». Однако в нынешнем сезоне состав ямальцев серьезно изменился, и в ноябре они не смогли добраться до финала домашнего первого этапа чемпионата России, взяв бронзу. Победу в Новом Уренгое тогда праздновала новая команда «ПроСнег», куда как раз перешел игрок «Факела» Тарас Мыськив.

Второй этап чемпионата страны в декабре не был доигран, так как в Казани в связи с массированной атакой БПЛА были отменены массовые мероприятия. Но специалисты волейбола на снегу вернулись в столицу Татарстана в январе на первый этап Кубка России. На нем «Факел Ямал» уже выглядел мощно. Ямальцы выиграли все свои матчи в двух партиях. В финале команда уверенно обыграла «Динамо-Татарстан» (15:9, 15:9), не дав сбыться хозяйскому дублю, ведь у девушек победу праздновал одноименный местный клуб.

После турнира «СЭ» поговорил с игроком «Факела» Александром Крамаренко.

Готов играть по любым правилам

— Какие эмоции оставил турнир в Казани?

— Безусловно, положительные. Мы были довольны проделанной работой на подготовительном этапе. За счет этого турнира выросли как команда, приобрели новые коммуникации и благодаря этому смогли показать хороший результат.

— Если смотреть на счет, то по турниру просто летели. Легко ли далась итоговая победа?

— Нет. Счет не отражает накал страстей по ходу матча. Снежный волейбол такой вид спорта, что даже преимущество в три-четыре-пять мячей не гарантирует тебе победу.

— В финале наверняка трибуны были настроены против вас. Каково было играть против клуба из Татарстана в Казани?

— Было необычно и интересно. Зря вы говорите, что люди только против нас болели. Были люди, которые нас поддерживали. Их тоже было слышно на трибуне. Это придавало нам дополнительную мотивацию и желание побеждать.

— Болельщики из Нового Уренгоя приехали или местные зрители поддерживали?

— Думаю, что местные. Плюс были друзья наших игроков по команде.

— Обид не слышали, что не дали сбыться татарскому дублю?

— Вроде не слышали. Но это спорт. Нам повезло чуть больше.

Фото ВК «Факел Ямал»

— В одно время с вами в Казани проходил лыжный этап Кубка России. На нем одной из самых обсуждаемых новостей было то, что Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания. Как вас принимали в Казани?

— Организацией места проживания у нас занимается менеджер нашего клуба. Поэтому у нас никаких нареканий нет ни к проживанию, ни к питанию. Если говорить про проведение соревнований, то оно было на очень высоком уровне. Спасибо местным организаторам. Они всегда проводят этапы хорошо.

— Вы провели в Казани хороший этап. За счет чего удалось так уверенно выступить?

— Думаю, что мы хорошо выдерживали установку тренерского штаба. Плюс поддерживали друг друга и играли как одна команда, как один слаженный механизм.

— После финального матча ваши партнеры Максим Худяков и Мирослав Туровский сказали, что у вас было очень много тренировок во время турнира. Действительно так?

— Да, действительно. Может, парни чуть-чуть преувеличили количество тренировок. Но дополнительной работы было проделано много. Много разминок, подготовительной части, тактических установок. Так что ребята не соврали.

— Больше, чем обычно на турнирах?

— Относительно предыдущих турниров чуть больше, но не сказать, что намного.

— Ваш тренер Петр Королев сказал, что надо бы увеличивать количество очков в партиях, ведь матчи пролетают быстро. Насколько с этим предложением согласны?

— Конечно, это было бы интереснее. Но результаты матчей тогда могли бы поменяться. Есть команды, которые играют лучше на короткой дистанции. Там больше лотереи — полетела подача или в паре розыгрышей тебе повезло. На длинной же дистанции будет больше сказываться уровень подготовленности и стабильности команд. Просто в длинной корреляции легче увидеть технические ошибки. Поэтому менее стабильные игроки будут показывать хуже результат, чем на короткой дистанции.

— В итоге вы за или против?

— Я готов играть по любым правилам. Мне будет интересно поиграть более длинные партии, но играть как сейчас, до 15, мне тоже вполне нравится.

— В пляжном волейболе же вы играете до 21.

— Да, но это абсолютно разные виды спорта. Их нельзя сравнивать. Мне кажется, что партии до 15 придают свой антураж — у тебя сразу начинается концовка. Хотя, конечно, как игроку мне было бы спокойнее, чтобы дистанция была подлиннее, чтобы было время на раскачку.

Фото ВК «Факел Ямал»

Уровень чемпионата очень вырос

— В декабре в Казани должен был состояться этап чемпионата страны, но его не доиграли. Как восприняли эту отмену?

— Просто как факт. Никто не застрахован от форс-мажоров. Подумал, что будет больше времени на подготовку к следующему этапу. Тем более мы одну игру успели сыграть на этом турнире. Она показала наши недоработки.

— Хватает ли вам соревнований зимой? Сейчас уже почти конец января, а турниров прошло два с небольшим хвостиком.

— Турниров на самом деле много, просто они сдвинуты на вторую часть сезона. Сейчас они будут идти подряд. Единственное, хотелось бы, чтобы в начале зимы их было побольше, чтобы они были больше разнесены по календарю.

— Сезон открывали домашним этапом в Новом Уренгое, где завоевали бронзу. Что там не получилось, чтобы победить?

— У нас абсолютно новая команда. Два человека пришли из других клубов. Мы никогда с ними вместе не играли. Соответственно, несыгранность принесла такие результаты. Может, чуть-чуть времени не хватило на подготовку и обкатку нового состава. Но мы работаем над этим. Сейчас это приводит к положительным результатам. Плюс, может быть, сыграло роль определенное волнение, но я не склонен в это верить.

— Как вы сказали, состав обновился на 50 процентов. Насколько много вы тренировались вместе в преддверии нового сезона?

— Подготовку мы начали довольно рано. Не секрет, что почти все игроки выступают в пляжном волейболе. Поэтому мы все друг друга видим по ходу пляжного сезона, но вместе никогда не тренировались как единая команда. Снежный волейбол имеет больше связи с классическим волейболом. Здесь больше командного взаимодействия, чем в пляжном. Соответственно, когда вы становитесь в один коллектив, сложно сразу найти общий язык, чтобы три человека на площадке имели одно понимание игры. Мы готовились полтора месяца. Этого времени мало, чтобы прийти, так сказать, к единой терминологии. Чтобы не просто отточить какие-то технические элементы, а добиться общего взгляда на игру. Мы и сейчас все еще работаем над этим, но, думаю, все будет хорошо.

Фото ВК «Факел Ямал»

— Еще, наверное, не очень много времени было для тренировок на снегу? Или в Новом Уренгое с этим проблем не возникало?

— Первая часть нашей подготовки больше проходит либо на открытых песчаных площадках, либо в классических залах. Снег сложно найти в октябре.

— Вашу команду в межсезонье покинул один из лидеров — Тарас Мыськив. Как отреагировали на его уход?

— Если говорить мое мнение, то, конечно, грустно, что Тарас ушел, потому что нас с ним многое связывало на площадке. Мы до сих пор продолжаем хорошо общаться в жизни. Но спорт есть спорт. Это его выбор. Я рад за него, что он нашел свой путь.

— С его новой командой «ПроСнег» вы еще ни разу не играли. Будет что-то принципиальное для вас в этой встрече?

— Думаю, что нас будет принципиальным любой соперник, который зашел на противоположную сторону от нас. Неважно, будет это Тарас, или Витя Марков, или ребята из «Академии». Мы будем бороться с каждой командой и настраиваться на нее по максимуму. Мне кажется, что личностные отношения не играют никакой роли. Все команды сильные. Уровень чемпионата очень вырос.

— В прошлом сезоне ваша четверка была явным лидером. Понятно, что сейчас прошло не так много турниров, но кого можно назвать текущим лидером?

— Мне кажется, что ярко выраженного лидера в чемпионате нет. Практически вся восьмерка команд, которые попадают в основную сетку, может биться за самые высокие награды.

— Следующая остановка — в Сочи. Насколько понимаю, это будет дебют на Красной Поляне. Чего ждете от этого старта?

— Раньше этап уже проходил на «Розе Хутор». Там выигрывал наш нынешний тренер Петр Королев. Тогда играли два на два, но в составе три на три волейбол на снегу там еще ни разу не проводился. Думаю, что это будет красивое место и высокий уровень проведения соревнований. У нашей команды только одна задача — побеждать. Знаю, что будет сто процентов тяжело, ведь, как уже сказал ранее, все команды достойные и сильные.

— Думаете, сможет волейбол на снегу в Сочи привлечь на трибуны лыжников и сноубордистов, которых там сейчас много?

— Думаю, что да. Когда проходили этапы на горнолыжных курортах, что в Шерегеше, что в Красноярске, что на этапах чемпионатах Европы, то лыжники с удовольствием смотрели. Людям всегда интересно, когда происходят какие-то события на открытой местности. Особенно когда свободный вход.