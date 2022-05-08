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Сегодня, 11:35

Женскую сборную России по волейболу возглавил один из лучших тренеров мира

Владимир Иванов
Обозреватель
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Зоран Терзич.
Фото Global Look Press

55-летний серб Зоран Терзич будет тренировать женскую сборную России по волейболу.

С 2018 года специалист работает с одном из сильнейших клубов планеты — «Фенербахче». Но его главные успехи связаны со сборной Сербии, с которой он трижды выигрывал чемпионаты Европы, побеждал на чемпионате мира-2018 и дважды взбирался на олимпийский подиум — серебро в Рио-2016 и бронза в Токио-2020. По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко, Терзич готов работать, несмотря на сложную политическую ситуацию.

— Мы успели подписать контракт с Зораном Терзичем, — сказал Яременко. — И он, несмотря на непростые времена, полон энтузиазма. Уже просит планы, высылает списки кандидатов. И руководство ВФВ и новый главный тренер понимают, что сейчас отличный момент для омоложения команды. Это будет интересный для всех опыт.

Напомним, что на Олимпийских играх-2020 и ЧЕ-2021 сборную России тренировал итальянец Серджио Бузато.

Зоран Терзич. «Тренер женской сборной — Терзич, мужского определим после Спартакиады». Как будет жить волейбольная сборная этим летом

Сборная России по волейболу
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