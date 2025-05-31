Женская сборная России победила Сербию в матче Кубка Первого канала

Женская сборная России по волейболу победила команду Сербии в финальном матче Кубка Первого канала. Российские волейболистки отыгрались с 0-2 по сетам — 23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13.

По итогам турнира женская сборная России под руководством нового главного тренера Константина Ушакова стала обладателем Кубка Первого канала.

В воскресенье, 1 июня, в Белграде состоится заключительный матч между мужскими сборными России и Сербии.