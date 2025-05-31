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31 мая 2025, 21:40

Женская сборная России победила Сербию в матче Кубка Первого канала

Алина Савинова
Женская сборная России победила Сербию в матче Кубка Первого канала.
Фото ВФВ

Женская сборная России по волейболу победила команду Сербии в финальном матче Кубка Первого канала. Российские волейболистки отыгрались с 0-2 по сетам — 23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13.

По итогам турнира женская сборная России под руководством нового главного тренера Константина Ушакова стала обладателем Кубка Первого канала.

В воскресенье, 1 июня, в Белграде состоится заключительный матч между мужскими сборными России и Сербии.

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Волейбол
Сборная России по волейболу
Сборная Сербии по волейболу
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