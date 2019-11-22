Женская сборная России будет тренироваться с мужской командой

Новый главный тренер женской сборной Россири Серджио Бузато отметил, что команда часть игровых тренировок будет проводить против мужской сборной.

Бузато 14 ноября был назначен главным тренером женской сборной России. В сентябре под руководством 53-летнего итальянца, временно исполнявшего обязанности главного тренера национальной команды, российские волейболистки стали третьими на Кубке мира.

— Наши принципиальные соперники играют в силовой мужской волейбол. Сборные Китая, США, Италии, Бразилии играют уже не в женский волейбол, а в мужской, — цитирует «РИА Новости» Бузато. — Поэтому я хочу немного изменить тренировочный процесс в нашей женской сборной. Одна тренировка из трех будет проходить против мужской команды. На тренировках мы попробуем атаковать против мужского блока.