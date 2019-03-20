Жена игрока "Зенита" Камехо обвинила в расизме танцевальную школу

Супруга волейболиста "Зенита" Ореола Камехо Присцилла рассказала о проявлении расизма по отношению к их дочери. Доигровщик "Зенита" недавно получил российское гражданство и хочет выступать за сборную России. Камехо - кубинец по национальности.

Пара отдала свою четырехлетнюю девочку на танцы. По словам Присциллы, первое время все хорошо, но вдруг директор школы пригласил ее и предложил перевести дочку на индивидуальные занятия без объяснения причин. Причина была в том, что некоторые родители были против общения их детей с темнокожей девочкой.

Она также выразила мнение, что "директор школы не должна была идти на поводу у родителей с расистскими замашками".

Камехо является игроком петербургского "Зенита". В 2018 году он получил российское гражданство. По правилам ФИВБ в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.