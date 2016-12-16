19:40 16 декабря | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Зенит" стал вторым финалистом Кубка России

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"Зенит" в полуфинале Кубка России обыграл московское "Динамо" со счетом 3:0. Казанский клуб стал вторым финалистом турнира. Ранее в решающий матч вышел новосибирский "Локомотив", обыгравший "Белогорье" (3:1). Финал Кубка России состоится в субботу, 17 декабря.

Кубок России

Полуфинал

"Зенит" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (25:18, 30:28, 25:23) 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Полуфинальный матч завершился более 4-х часов назад, а на псевдо-спортивном сайте оперативность подачи информации, как всегда, на дилетантском уровне.

20:01 16 декабря

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