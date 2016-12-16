"Зенит" стал вторым финалистом Кубка России

"Зенит" в полуфинале Кубка России обыграл московское "Динамо" со счетом 3:0. Казанский клуб стал вторым финалистом турнира. Ранее в решающий матч вышел новосибирский "Локомотив", обыгравший "Белогорье" (3:1). Финал Кубка России состоится в субботу, 17 декабря.

Кубок России

Полуфинал

"Зенит" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (25:18, 30:28, 25:23)